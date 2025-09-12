Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До
Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых
Начало: Индивидуально из Анапы
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
Погрузитесь в природу заповедника Большой Утриш, искупайтесь в чистом море и насладитесь шоу дельфинов и морских котиков в дельфинарии
Начало: Памятник Ленину на улице Ленина, Анапа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хайкинг по горам Анапского взморья
Приключение для активных путешественников: треккинг по заповедным тропам Анапы, ласточкины гнезда, чай на скале и отдых на пляже
Начало: Остановка у Северного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
