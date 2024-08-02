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Вы наверняка слышали фразу «Увидеть Париж и умереть». Когда вы окажетесь в Екатеринбурге, я помогу вам в него не просто окунуться, а влюбиться. И умирать, конечно же, не надо. С фотоаппаратом мы пройдём по набережной реки Исеть, заглянем в Ельцин-центр.



А если урбанистический экстаз не для вас, сразу отправимся в старинную часть города с купеческими домами и зданиями в стиле конструктивизм.