Вы наверняка слышали фразу «Увидеть Париж и умереть». Когда вы окажетесь в Екатеринбурге, я помогу вам в него не просто окунуться, а влюбиться. И умирать, конечно же, не надо. С фотоаппаратом мы пройдём по набережной реки Исеть, заглянем в Ельцин-центр.
А если урбанистический экстаз не для вас, сразу отправимся в старинную часть города с купеческими домами и зданиями в стиле конструктивизм.
А если урбанистический экстаз не для вас, сразу отправимся в старинную часть города с купеческими домами и зданиями в стиле конструктивизм.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
- Ельцин-центр — инновационный центр, который каждый год предлагают снести, и я расскажу — почему
- Набережная реки Исеть с живописными прогулочными зонами, уличными музыкантами, модными ресторанами и террасами
- Плотинка — сердце Екатеринбурга, откуда началась его история. Расскажу о знаках и символах, расположенных там
- Подземный переход «музыка Екатеринбурга», где вы узнаете о значимых лицах города
- Дом Севастьяновых — символ города, его визитная карточка, которая отражена даже на денежной купюре
- Памятник основателям города. Объясню, почему их называют Бивис и Батхет
- Здание «Ананас», созданное британским архитектором Норманом Фостером. Вы узнаете, почему оно получило такое название
Попутно расскажу в лёгкой и непринуждённой форме о Екатеринбурге без нудных дат и имён — только всё самое интересное. Открою для вас город современный и исторический, музыкальный и промышленный. Сфотографирую на фоне гигантского кристалла меди и покажу самый большой в мире памятник клавиатуре. А также объясню, почему Екатеринбург особенный и почему его называют городом бесов.
Организационные детали
- Прогулка длится около 1,5 ч. За это время сделаю 300-500 фото на группу
- Все снимки в цветокоррекции вышлю в электронном виде ссылкой в облако в течении 1-5 дней после встречи. Также отправлю пять фото на человека в ретуши
- Все локации осматриваем снаружи, внутрь можем зайти только в Ельцин-центр
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Екатеринбурге
Хотите фотопрогулку по Екатеринбургу от профессионального фотографа? На память останутся не только воспоминания, но и классные кадры! Я покажу вам город таким, каким вижу его сама. В прошлом я гид, но я не буду утомлять вас скучными датами и именами. Легко и непринуждённо мы пройдёмся по самому центру города, и возможно вы откроете для себя что-то новое через объектив фотоаппарата.Задать вопрос
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