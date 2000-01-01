Обзорная экскурсия ⛳ в город 🏙️ Балтийск приоткроет перед Вами тайны самого западного города России. У Вас будет возможность посетить самую западную точку страны – смотровую площадку, откуда с высоты 22 метров открывается необыкновенный вид на акваторию Балтийского моря 🌊 экскурсию включена прогулка 👣 по историческому центру города, осмотр уникальной крепости Пиллау и здания Адмиралтейства, памятников Петру I и Елизавете Петровне, действующего маяка, а также прогулка по набережной к Елизаветинскому форту, посещение Балтийской косы, заброшенной авиабазы Кригсмарине «Нойтиф» и береговых укреплений.

Маршрут: Калининград → Балтийск → Обзорная экскурсия по Балтийску на моторной лодке ⚓ и переезд на Балтийскую Косу → Осмотр Базы «Нойтиф» → Осмотр Берегового форта и укреплений Косы → Калининград.