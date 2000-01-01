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Балтийск - самый западный город России

5
4 отзыва
Илья П.
Илья П. – Гид из Калининграда
Вместе с опытным проводником вы исследуете исторический центр города, увидите маяк города, построенный на месте самого первого, деревянного.

Осмотрите шведскую крепость «Пиллау», построенную в форме звезды, и Свято-Георгиевский морской собор, открытый в здании немецкой кирхе.

На моторной лодке ⚓ вы доберетесь до Балтийской косы, где сможете увидеть бывшую немецкую базу «Нойтиф» и укрепления косы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Балтийск - самый западный город России
Балтийск - самый западный город России

Что вы увидите

  • Форт «Пиллау»
  • Памятники Петру I и Елизавете Петровне
  • Набережную Балтийска
  • Балтийскую косу
  • Аэродром «Нойтиф»
Обзорная экскурсия ⛳ в город 🏙️ Балтийск приоткроет перед Вами тайны самого западного города России. У Вас будет возможность посетить самую западную точку страны – смотровую площадку, откуда с высоты 22 метров открывается необыкновенный вид на акваторию Балтийского моря 🌊 экскурсию включена прогулка 👣 по историческому центру города, осмотр уникальной крепости Пиллау и здания Адмиралтейства, памятников Петру I и Елизавете Петровне, действующего маяка, а также прогулка по набережной к Елизаветинскому форту, посещение Балтийской косы, заброшенной авиабазы Кригсмарине «Нойтиф» и береговых укреплений.
Маршрут: Калининград → Балтийск → Обзорная экскурсия по Балтийску на моторной лодке ⚓ и переезд на Балтийскую Косу → Осмотр Базы «Нойтиф» → Осмотр Берегового форта и укреплений Косы → Калининград.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Водная экскурсия по военным гаваням г. Балтийска 2000 рублей
Начало
🚩 От отеля в котором проживает турист
Место завершения
🏁 В отеле, в котором проживает турист
Балтийск - самый западный город России
Балтийск - самый западный город России
Балтийск - самый западный город России
Балтийск - самый западный город России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья П.
Илья П.
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4 отзыва оставили туристы

Илья П. проводит ещё 1 экскурсию

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