Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Фантастическая Куршская коса Вы посетите все самые впечатляющие места Куршской косы. В программе экскурсии:
Танцующий лес — вы заметите, что почти все его сосны изогнуты, разветвлены или даже скручены причудливым образом. Я расскажу версии происхождения этого необычного природного явления и помогу разобраться в причинах «странного поведения» деревьев.
Дюна Эфа — одна из самых высоких подвижных дюн Куршской косы. Вы узнаете, почему ее называют «единственной пустыней Европы», и насладитесь потрясающим видом на Куршский залив и пески.
Маяк «Торшер любви» — вы рассмотрите лесной маяк на берегу моря 🌊 и раскроете секрет его названия.
Орнитологическая станция Фрингилла — осенью и весной над национальным парком пролетают миллионы птиц, направляющихся в теплые страны Южной Европы и Африки. Вы увидите, как в это время работники станции расставляют огромные сети для ловли, регистрации и кольцевания пернатых.
Высота Мюллера — самая высокая точка дюны Болотной. Я расскажу, кто такой Мюллер и почему в честь него назвали это место.
В хорошую погоду вы также сможете искупаться и позагорать на пляже Балтийского моря.
Организационные детали
Экскурсия проходит на новом комфортабельном автомобиле 🚘 Мерседес в компании опытного водителя и профессионального гида
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: экологический сбор — 300 рублей за автомобиль, 150 рублей с человека, детям до 12 лет бесплатно; музей 🖼 Куршской косы — 100 рублей с человека; орнитологическая станция — 150 рублей с человека
По желанию мы можем добавить в маршрут Зеленоградск и замок 🏰 Нессельбек и организовать трансфер из аэропорта и обратно. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ангелина, и я живу в Калининградской области всю свою жизнь. С радостью покажу вам самые впечатляющие места нашего региона, расскажу о них интересные факты и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще не раз!