Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ангелина, и я живу в Калининградской области всю свою жизнь. С радостью покажу вам самые впечатляющие места нашего региона, расскажу о них интересные факты и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще не раз!