Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Куршская коса на автомобиле бизнес-класса

Посетить самое живописное место Калининградской области и раскрыть его богатую историю

Ангелина
Ангелина – Гид из Калининграда
Куршская коса покорит вас бескрайними песчаными дюнами, необычными изогнутыми соснами и чарующими видами моря 🌊.

Я расскажу, как образовалось это чудо природы, почему оно так называется и кем были его первые жители.

А также помогу вам ощутить местный колорит и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко, весело 🥳 и комфортно!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса

Что вас ожидает

Фантастическая Куршская коса
Вы посетите все самые впечатляющие места Куршской косы. В программе экскурсии:

  • Танцующий лес — вы заметите, что почти все его сосны изогнуты, разветвлены или даже скручены причудливым образом. Я расскажу версии происхождения этого необычного природного явления и помогу разобраться в причинах «странного поведения» деревьев.
  • Дюна Эфа — одна из самых высоких подвижных дюн Куршской косы. Вы узнаете, почему ее называют «единственной пустыней Европы», и насладитесь потрясающим видом на Куршский залив и пески.
  • Маяк «Торшер любви» — вы рассмотрите лесной маяк на берегу моря 🌊 и раскроете секрет его названия.
  • Орнитологическая станция Фрингилла — осенью и весной над национальным парком пролетают миллионы птиц, направляющихся в теплые страны Южной Европы и Африки. Вы увидите, как в это время работники станции расставляют огромные сети для ловли, регистрации и кольцевания пернатых.
  • Высота Мюллера — самая высокая точка дюны Болотной. Я расскажу, кто такой Мюллер и почему в честь него назвали это место.

В хорошую погоду вы также сможете искупаться и позагорать на пляже Балтийского моря.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом комфортабельном автомобиле 🚘 Мерседес в компании опытного водителя и профессионального гида
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: экологический сбор — 300 рублей за автомобиль, 150 рублей с человека, детям до 12 лет бесплатно; музей 🖼 Куршской косы — 100 рублей с человека; орнитологическая станция — 150 рублей с человека
  • По желанию мы можем добавить в маршрут Зеленоградск и замок 🏰 Нессельбек и организовать трансфер из аэропорта и обратно. Детали уточняйте в личном сообщении.
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ангелина
Ангелина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ангелина, и я живу в Калининградской области всю свою жизнь. С радостью покажу вам самые впечатляющие места нашего региона, расскажу о них интересные факты и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще не раз!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
898 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
439 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
319 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
244 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау