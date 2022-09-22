Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле

Нескучная обзорная экскурсия с историями, легендами и погружением в атмосферу прусской эпохи

Моя задача — помочь вам собрать из архитектурных деталей, городских баек и небанальных фактов образ того самого, ушедшего Кенигсберга.

Мы посетим ключевые места города, от могилы Канта до Медового моста, откроем тайны Дома Советов и острова Кнайпхоф, сравним современные виды с архивными фотографиями. А немецкий ретро-автомобиль дополнит атмосферу нашей прогулки.
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Что скрывает Кенигсберг: по городу на ретро-автомобиле
Ближайшие даты:
22
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
30
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Секреты города-призрака

Я долго изучал историю Кенигсберга-Калининграда, поэтому смогу поделиться легендами и фактами, которых вы не услышите больше ни от кого. Например, вы раскроете назначение необычного постамента у Дома Советов. Узнаете, как главный остров Кенигсберга стал необитаемым, и отыщете остатки коммуникаций, которые не заметить невооруженным взглядом. А еще разберемся, действительно ли существует подземный ход под рекой Преголя от замка Кёнигсберг к Кафедральному собору.

А дополнят мои рассказы и символы города фотографии, схемы, рисунки — всё, что поможет вам лучше понять прошлое и настоящее города.

По Калининграду — на старом Mercedes Benz

Колесить по историческим районам бывшего Кенигсберга мы будем на соответствующем транспорте, немецком автомобиле Mercedes Benz 1991 года. Мы объедем и посетим:

  • Руины замка Кёнигсберг: посмотрим, что осталось от тевтонского замка, с которого начиналась история города;
  • Дом Советов — главный «долгострой» города и своеобразный символ эпохи СССР;
  • Мосты Кенигсберга: Деревянный (Дровяной), Медовый, Императорский (Юбилейный) и Высокий. С их помощью разберемся в транспортной инфраструктуре города и вспомним известную задачу математика Леонарда Эйлера.
  • Новую Синагогу, сожженную во время событий Хрустальной ночи в 1938 году и восстановленную в 2018-ом;
  • Кафедральный Собор — доминанта Калининграда, которая была основным католическим храмом города, а позже — главным лютеранским храмом Пруссии;
  • Могилу Иммануила Канта: здесь, конечно, поговорим о самом знаменитом человеке Кёнигсберга и его вкладе в развитие философии;
  • Рыбная деревня — туристический квартал с симпатичными домиками кафе и ресторанами;
  • Фридландские ворота: на примере городских укреплений вы поймете, почему долгие годы Кенигсберг считался неприступным и непобедимым городом.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Mercedes-Benz W124 1991 г. В машине для вас всегда есть бутилированная вода, влажные салфетки, пледы, бинокль немецкого офицера временем ВМВ (рабочий).
  • Если во время экскурсии вам важно искреннее и душевное общение без занудства, то вы явно по адресу:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

😎Индивидуальные🚗На машине🙏Религиозные🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмыКафедральный собор🗽Популярные местаДом СоветовФридландские воротаОстров КантаСинагогаКупеческая синагога

Похожие туры в Калининграде

Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г
г. Калининград, по месту проживания гостей (отель)
5 500 за всё до 4 чел.
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Семён
Семён
5
1 отзыв
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию по Калининграду-Кёнигсбергу
Ленинский проспект, 81, Калининград
5 500 за всё до 5 чел.
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
5
3 отзыва
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Увидеть главные места притяжения города после захода солнца и раскрыть их секреты
на площади Победы
Завтра
23 сен
24 сен
26 сен
3 100 за всё до 5 чел.
Прогулка с местными: Истории Города К
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4.5
49 отзывов
Прогулка с местными: Истории Города К
Плюсы этой пешеходной обзорной экскурсии
площадь Победы 1, Калининград
600 за 1 человека
Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области
Я приглашаю вас прогуляться по сохранившимся мощённым улочкам и рыночным площадям городов с многовековой историей
Калининград, место пребывания туриста
13 500 за всё до 4 чел.
Легенды Кёнигсберга - беговая экскурсия с тренером-историком
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алёна
Алёна
Нет отзывов
Легенды Кёнигсберга - беговая экскурсия с тренером-историком
Увидеть ключевые достопримечательности города с приятным румянцем на лице
24 сен
25 сен
1 окт
2 окт
от 27002 430 за всё до 2 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Кёнигсберг в деталях»
3 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии TurestIn
TurestIn
Нет отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Кёнигсберг в деталях»
Кёнигсберг - это город, где кёнигсбергская самобытность приобрела русский окрас
Улица Богдана Хмельницкого, 61А, Калининград
999 за всё до 10 чел.
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.7
2221 отзыв
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
Прогуляйтесь по острову Кнайпхоф, на котором расположена могила Канта
ул. Октябрьская, 8
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
750 за 1 человека
Обзорная экскурсия «Кенигсберг - Калининград»
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Обзорная экскурсия «Кенигсберг - Калининград»
Поездка на комфортабельном автомобиле по самым значимым местам Калининграда
Улица Шевченко, 2, Калининград
5 500 за всё до 5 чел.
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг
4 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
5
1 отзыв
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг
Здесь происходит большее погружение в многовековую историю города
Остров Канта, ул. Октябрьская 2
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
2 000 за 1 человека
От Кёнигсберга до Калининграда
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
От Кёнигсберга до Калининграда
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по исторической части города Калининграда-Кёнигсберга
У вашего отеля в пределах Калининграда
5 500 за всё до 4 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Геннадий
Геннадий
5
2 отзыва
Город-призрак Кёнигсберг
Отыскать на улицах современного Калининграда следы прошлых эпох и погрузиться в историю города
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
от 5 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ