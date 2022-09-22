Моя задача — помочь вам собрать из архитектурных деталей, городских баек и небанальных фактов образ того самого, ушедшего Кенигсберга. Мы посетим ключевые места города, от могилы Канта до Медового моста, откроем тайны Дома Советов и острова Кнайпхоф, сравним современные виды с архивными фотографиями. А немецкий ретро-автомобиль дополнит атмосферу нашей прогулки.

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Описание

Что вас ожидает

Секреты города-призрака

Я долго изучал историю Кенигсберга-Калининграда, поэтому смогу поделиться легендами и фактами, которых вы не услышите больше ни от кого. Например, вы раскроете назначение необычного постамента у Дома Советов. Узнаете, как главный остров Кенигсберга стал необитаемым, и отыщете остатки коммуникаций, которые не заметить невооруженным взглядом. А еще разберемся, действительно ли существует подземный ход под рекой Преголя от замка Кёнигсберг к Кафедральному собору.

А дополнят мои рассказы и символы города фотографии, схемы, рисунки — всё, что поможет вам лучше понять прошлое и настоящее города.

По Калининграду — на старом Mercedes Benz

Колесить по историческим районам бывшего Кенигсберга мы будем на соответствующем транспорте, немецком автомобиле Mercedes Benz 1991 года. Мы объедем и посетим:

Руины замка Кёнигсберг : посмотрим, что осталось от тевтонского замка, с которого начиналась история города;

: посмотрим, что осталось от тевтонского замка, с которого начиналась история города; Дом Советов — главный «долгострой» города и своеобразный символ эпохи СССР;

— главный «долгострой» города и своеобразный символ эпохи СССР; Мосты Кенигсберга : Деревянный (Дровяной), Медовый, Императорский (Юбилейный) и Высокий. С их помощью разберемся в транспортной инфраструктуре города и вспомним известную задачу математика Леонарда Эйлера.

: Деревянный (Дровяной), Медовый, Императорский (Юбилейный) и Высокий. С их помощью разберемся в транспортной инфраструктуре города и вспомним известную задачу математика Леонарда Эйлера. Новую Синагогу , сожженную во время событий Хрустальной ночи в 1938 году и восстановленную в 2018-ом;

, сожженную во время событий Хрустальной ночи в 1938 году и восстановленную в 2018-ом; Кафедральный Собор — доминанта Калининграда, которая была основным католическим храмом города, а позже — главным лютеранским храмом Пруссии;

— доминанта Калининграда, которая была основным католическим храмом города, а позже — главным лютеранским храмом Пруссии; Могилу Иммануила Канта : здесь, конечно, поговорим о самом знаменитом человеке Кёнигсберга и его вкладе в развитие философии;

: здесь, конечно, поговорим о самом знаменитом человеке Кёнигсберга и его вкладе в развитие философии; Рыбная деревня — туристический квартал с симпатичными домиками кафе и ресторанами;

— туристический квартал с симпатичными домиками кафе и ресторанами; Фридландские ворота: на примере городских укреплений вы поймете, почему долгие годы Кенигсберг считался неприступным и непобедимым городом.

Организационные детали