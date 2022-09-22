Я долго изучал историю Кенигсберга-Калининграда, поэтому смогу поделиться легендами и фактами, которых вы не услышите больше ни от кого. Например, вы раскроете назначение необычного постамента у Дома Советов. Узнаете, как главный остров Кенигсберга стал необитаемым, и отыщете остатки коммуникаций, которые не заметить невооруженным взглядом. А еще разберемся, действительно ли существует подземный ход под рекой Преголя от замка Кёнигсберг к Кафедральному собору.
А дополнят мои рассказы и символы города фотографии, схемы, рисунки — всё, что поможет вам лучше понять прошлое и настоящее города.
Колесить по историческим районам бывшего Кенигсберга мы будем на соответствующем транспорте, немецком автомобиле Mercedes Benz 1991 года. Мы объедем и посетим: