Мы начнем экскурсию с рассказа об удивительной истории учебного заведения, творчестве и судьбах людей, которые работали и учились здесь на протяжении более ста лет. Вы осмотрите комплекс зданий, построенных для Академии художеств. Познакомитесь с проектом профессора академии Фридриха Ларса и услышите необыкновенную историю об архитекторе. А также рассмотрите горельефы муз, украшающие одну из построек, которые станут поводом поговорить о потомственном скульпторе Станислаусе Кауэре. На маршруте будет еще одна его работа, с которой связана городская легенда.
Особенное впечатление на гостей всегда производит ухоженный и живописный школьный двор с многочисленными деревьями, кустами и цветами. Это сохранившаяся часть бывшего кёнигсбергского парка Ратсхоф, в котором строился комплекс зданий Академии художеств. Здесь я учился с 1968 по 1976 гг., поэтому расскажу о прошлом заведения с особым теплом. А по личной договоренности с руководством мы с вами зайдем в само здание.
По пути не обойдем вниманием церкви двух христианских конфессий — православную церковь Кирилла и Мефодия и евангелическую церковь Воскресения, расположенные друг против друга. Вы узнаете о роли евангелическо-лютеранской церкви в формировании государственности Пруссии и истории православия на нашей земле. Как правило, на экскурсии мы посещаем одну из церквей и встречаемся с её служителями.
На экскурсии будет множество других интересных мест и историй — об архитекторе Фридрихе Хайтмане и неравнодушии калининградцев к своему наследию, создателе современного бодибилдинга и старинном пруде Поплавок. За 2,5 часа Растхоф станет вам ближе и роднее, и вы поймете, почему это самый романтичный квартал города.
Добраться до места начала экскурсии можно на трамвае № 5, маршрутном такси № 61, автобусе № 3. Остановка «Бассейная».