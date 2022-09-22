Растхоф с потомственным краеведом: история в людях

Проникнуться вдохновляющей атмосферой города-сада, слушая живые рассказы о родном районе гида

На прогулке по северной части Растхофа вы узнаете о его прошлом через судьбы удивительных людей — архитекторов, воинов, космонавтов. Некоторых я знал лично. Услышите легенды, пообщаетесь со священнослужителями, познакомитесь с концепцией города-сада. И поймете, за что можно так любить район, нося под сердцем ключ от квартиры до самой смерти. В надежде сюда вернуться.
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
Растхоф с потомственным краеведом: история в людях
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Описание

Что вас ожидает

История Кёнигсбергской академии художеств

Мы начнем экскурсию с рассказа об удивительной истории учебного заведения, творчестве и судьбах людей, которые работали и учились здесь на протяжении более ста лет. Вы осмотрите комплекс зданий, построенных для Академии художеств. Познакомитесь с проектом профессора академии Фридриха Ларса и услышите необыкновенную историю об архитекторе. А также рассмотрите горельефы муз, украшающие одну из построек, которые станут поводом поговорить о потомственном скульпторе Станислаусе Кауэре. На маршруте будет еще одна его работа, с которой связана городская легенда.

Моя родная школа № 21

Особенное впечатление на гостей всегда производит ухоженный и живописный школьный двор с многочисленными деревьями, кустами и цветами. Это сохранившаяся часть бывшего кёнигсбергского парка Ратсхоф, в котором строился комплекс зданий Академии художеств. Здесь я учился с 1968 по 1976 гг., поэтому расскажу о прошлом заведения с особым теплом. А по личной договоренности с руководством мы с вами зайдем в само здание.

  • Нашу школу закончил Леонов — летчик-космонавт не раз приходил к нам в класс. Были у меня встречи с Алексеем Архиповичем и в зрелом возрасте. На прогулке вы откроете любопытные эпизоды из его жизни — например, узнаете о его первом полете в космос и дружбе с астронавтом Томасом Стаффордом. А еще услышите мистическую историю о каштанах, посаженных Леоновым и Беляевым.
  • В школе трудились очень интересные учителя, многие из них были фронтовиками. О некоторых вы обязательно узнаете на встрече. В местном музее и у мемориала павшим воинам я расскажу о боевых действиях на территории района во время штурма Кёнигсберга и о воинах-героях.
  • Также в музее школы вы рассмотрите экспозиции, посвященные истории района, Академии художеств, школы, космонавтике и Леонову.
  • И конечно, я обращу ваше внимание на интерьер самого здания со множеством деталей, сохранившихся с немецкого времени.

Религия и государство

По пути не обойдем вниманием церкви двух христианских конфессий — православную церковь Кирилла и Мефодия и евангелическую церковь Воскресения, расположенные друг против друга. Вы узнаете о роли евангелическо-лютеранской церкви в формировании государственности Пруссии и истории православия на нашей земле. Как правило, на экскурсии мы посещаем одну из церквей и встречаемся с её служителями.

На экскурсии будет множество других интересных мест и историй — об архитекторе Фридрихе Хайтмане и неравнодушии калининградцев к своему наследию, создателе современного бодибилдинга и старинном пруде Поплавок. За 2,5 часа Растхоф станет вам ближе и роднее, и вы поймете, почему это самый романтичный квартал города.

Организационные детали

Добраться до места начала экскурсии можно на трамвае № 5, маршрутном такси № 61, автобусе № 3. Остановка «Бассейная».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Бассейной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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