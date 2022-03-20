в пятницу в 19:00, в субботу в 17:00

Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо

Впечатлиться интерьерами особняка, понять его ценность и проникнуться атмосферой прошлого

5
2 отзыва
Групповая
Дом Ушковой — самый роскошный особняк Казани, шедевр эклектики, вершина дизайна и технологий начала 20 века.

Вы пройдете по его залам — и поймете, почему он заслуживает этих восторгов.

Через очки виртуальной реальности увидите Россию времен Серебряного века, поищете клад, а завершением путешествия во времени станет охлажденное просекко при свечах.
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Дом Ушковой: дворец любви и архитектурное чудо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дом-галерея красоты

В первую очередь вы оцените внешнее убранство дома; во время интерактива найдете клад, а примерив очки виртуальной реальности, заглянете в прошлое.
Пройдем в особняк: мы исследуем каждую его комнату, все 2500 м2. Лестница в стиле шинуазри, ампирный зал, мавританская курительная, готическая столовая, розовый будуар, зелёная барочная спальная, ванная, цветущий грот, ватерклозет, кухни с печами… Сейчас, когда казанская библиотека переехала из особняка, вы можете увидеть его интерьеры в аутентичном виде, прикоснуться к декору и экспонатам.

Свадебный подарок студента-олигарха

Обязательно поговорим об архитектуре этого дома и его уникальных интерьерах. Я расскажу, какие технологии, ныне забытые, применялись при его строительстве. Вы услышите о чете Ушковых, которым принадлежал этот особняк, и узнаете, как сложилась их судьба. А еще обсудим детали бытования того времени: как была обустроена детская, а как — туалет, где жила прислуга, как начиналось утро хозяйки.

Организационные детали

Для экскурсии выбирайте удобную обувь; с собой захватите интерес к России Серебряного века, модерну, эклектике и щедрым женихам.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Пл. Тукая
Когда и сколько длится
Когда: в пятницу в 19:00, в субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в пятницу в 19:00, в субботу в 17:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Р
20 мар 2022
Очень интересное путешествие в прошлое! Буду рекомендовать своим знакомым к посещению
М
3 янв 2022
Очень познавательная экскурсия, а главное - замечательный, нетривиальный, увлеченный и увлекающий собеседников гид Эдуард. Огромное спасибо за прекрасный вечер в доме Ушковой!

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