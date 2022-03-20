в пятницу в 19:00, в субботу в 17:00

Что вас ожидает

Дом-галерея красоты

В первую очередь вы оцените внешнее убранство дома; во время интерактива найдете клад, а примерив очки виртуальной реальности, заглянете в прошлое.

Пройдем в особняк: мы исследуем каждую его комнату, все 2500 м2. Лестница в стиле шинуазри, ампирный зал, мавританская курительная, готическая столовая, розовый будуар, зелёная барочная спальная, ванная, цветущий грот, ватерклозет, кухни с печами… Сейчас, когда казанская библиотека переехала из особняка, вы можете увидеть его интерьеры в аутентичном виде, прикоснуться к декору и экспонатам.

Свадебный подарок студента-олигарха

Обязательно поговорим об архитектуре этого дома и его уникальных интерьерах. Я расскажу, какие технологии, ныне забытые, применялись при его строительстве. Вы услышите о чете Ушковых, которым принадлежал этот особняк, и узнаете, как сложилась их судьба. А еще обсудим детали бытования того времени: как была обустроена детская, а как — туалет, где жила прислуга, как начиналось утро хозяйки.

Организационные детали

Для экскурсии выбирайте удобную обувь; с собой захватите интерес к России Серебряного века, модерну, эклектике и щедрым женихам.