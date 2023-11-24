Экскурсия для детей «В гостях у казанского дракона»

Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
«Когда-то давным-давно на высоком холме жил крылатый дракон Зилант…» — эту и другие легенды расскажет нам город, когда мы отправимся на увлекательную экскурсию-игру. Будет много историй, заданий и даже маленький сабантуй.

Взрослым участвовать категорически разрешается! Настоящее семейное приключение случается там, где в игру погружаются все без исключения!
Экскурсия для детей «В гостях у казанского дракона»
Экскурсия для детей «В гостях у казанского дракона»
Экскурсия для детей «В гостях у казанского дракона»
Экскурсия для детей «В гостях у казанского дракона»
Экскурсия для детей «В гостях у казанского дракона»
Экскурсия для детей «В гостях у казанского дракона»
Экскурсия для детей «В гостях у казанского дракона»
Экскурсия для детей «В гостях у казанского дракона»
Экскурсия для детей «В гостях у казанского дракона»
Экскурсия для детей «В гостях у казанского дракона»
Ближайшие даты:
24
ноя
25
ноя
28
ноя
1
дек
2
дек
5
дек
8
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • На Кремлёвском холме вы познакомитесь с Зилантом и увидите здание бывшего гостиного двора
  • Пройдётесь по бывшей улице Ленина, послушаете историю детства одного из вождей СССР
  • Умилитесь идеей памятников «Доверие» и «Яратам»
  • На улице Баумана узнаете тайны казанского подземелья
  • Повстречаете Кота Казанского. Только не забудьте загадать желание возле него!
  • Около театра им. Качалова почувствуете себя настоящими актёрами
  • У памятника «Нулевой меридиан» сыграете в интересную игру
  • Возле легендарного кафе «Сказка» выясните интересные факты о татарской гастрономии и знаменитом кулинаре
  • Познакомитесь с выдающимися казанцами: певцом Шаляпиным, аптекарем Бергером, поэтом Тукаем
  • Посетите музей трамваев и троллейбусов под открытым небом
  • Восхититесь сказочным замком — театром кукол
  • В комплексе «Туган Авылым» узнаете о татарских традициях и даже поучаствуете в сабантуе. Будет небольшой захватывающий конкурс.
  • В конце составите слово и разгадаете, где же сейчас обитает дракон Зилант

Игры и задания будут перемежаться с поучительными историями и увлекательными фактами. Во время прогулки по Казани мы не будем терять ни минутки. На маршруте есть одна поездка на метро. И даже её мы проведём с пользой — в ожидании поезда на красивой станции я расскажу вам сказки Габдуллы Тукая.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей 7-13 лет, но я могу адаптировать её для любого возраста
  • Экскурсия пешеходная, поэтому просьба одеваться по погоде. Мы можем зайти в кафе погреться и попить чай — по пути будет много заведений.
  • Дополнительно нужно купить билет на метро — 36 руб. /поездка
  • Экскурсия заканчивается в комплексе «Туган авылым»
  • Могу провести экскурсию для школьников. Стоимость — 3000 руб. /класс до 30 чел. Можем совместить программу с посещением музея или проведением мастер-класса. Подробности — в личной переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив Национального музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Казанский кремль
Популярные места
Старая Казань
Туган Авылым
Улицы и переулки
Улица Баумана
Памятник Шаляпину
Для детей
Самое главное

Похожие туры из Казани

Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
520 отзывов
Популярное предложение
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Увидеть город в иллюминации и посмотреть на Казань с высоты птичьего полета на автобусной экскурсии
в холле отеля Ибис
Сегодня
Завтра
23 ноя
24 ноя
14001 260 за человека
Сказки Старой Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Сказки Старой Казани
Увлекательная экскурсия для детей 4-9 лет: с занимательными историями, картой и наклейками
на площади Тукая
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
4 900 за всё до 4 чел.
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
179 отзывов
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
по договоренности
Сегодня
23 ноя
24 ноя
25 ноя
9 380 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ