Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
«Когда-то давным-давно на высоком холме жил крылатый дракон Зилант…» — эту и другие легенды расскажет нам город, когда мы отправимся на увлекательную экскурсию-игру. Будет много историй, заданий и даже маленький сабантуй.
Взрослым участвовать категорически разрешается! Настоящее семейное приключение случается там, где в игру погружаются все без исключения!
Взрослым участвовать категорически разрешается! Настоящее семейное приключение случается там, где в игру погружаются все без исключения!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- На Кремлёвском холме вы познакомитесь с Зилантом и увидите здание бывшего гостиного двора
- Пройдётесь по бывшей улице Ленина, послушаете историю детства одного из вождей СССР
- Умилитесь идеей памятников «Доверие» и «Яратам»
- На улице Баумана узнаете тайны казанского подземелья
- Повстречаете Кота Казанского. Только не забудьте загадать желание возле него!
- Около театра им. Качалова почувствуете себя настоящими актёрами
- У памятника «Нулевой меридиан» сыграете в интересную игру
- Возле легендарного кафе «Сказка» выясните интересные факты о татарской гастрономии и знаменитом кулинаре
- Познакомитесь с выдающимися казанцами: певцом Шаляпиным, аптекарем Бергером, поэтом Тукаем
- Посетите музей трамваев и троллейбусов под открытым небом
- Восхититесь сказочным замком — театром кукол
- В комплексе «Туган Авылым» узнаете о татарских традициях и даже поучаствуете в сабантуе. Будет небольшой захватывающий конкурс.
- В конце составите слово и разгадаете, где же сейчас обитает дракон Зилант
Игры и задания будут перемежаться с поучительными историями и увлекательными фактами. Во время прогулки по Казани мы не будем терять ни минутки. На маршруте есть одна поездка на метро. И даже её мы проведём с пользой — в ожидании поезда на красивой станции я расскажу вам сказки Габдуллы Тукая.
Организационные детали
- Программа рассчитана на детей 7-13 лет, но я могу адаптировать её для любого возраста
- Экскурсия пешеходная, поэтому просьба одеваться по погоде. Мы можем зайти в кафе погреться и попить чай — по пути будет много заведений.
- Дополнительно нужно купить билет на метро — 36 руб. /поездка
- Экскурсия заканчивается в комплексе «Туган авылым»
- Могу провести экскурсию для школьников. Стоимость — 3000 руб. /класс до 30 чел. Можем совместить программу с посещением музея или проведением мастер-класса. Подробности — в личной переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- напротив Национального музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Казани
Работаю в туризме более 10 лет, много где бывала. Но при всём уважении к другим городам и странам роднее Казани не встретила. Здесь прошло моё детство и юность. С тех пор Казань сильно изменилась и продолжает меняться, а я с увлечением познаю её и чем больше познаю, тем больше люблю. Хочу вас заразить этой любовью.
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