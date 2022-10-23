Фотостопы и дружеская беседа. Уже до нашей встречи вы можете поделиться своими пожеланиями по локациям для фото и посоветоваться насчет образов. Сама фотопрогулка проходит легко и непринужденно. Будем общаться и любоваться Казанью, я выберу выгодные ракурсы, подскажу, как встать и куда смотреть, найду вашу «рабочую» сторону.
Топовый маршрут. Мы встретимся у станции метро Кремлевская и прогуляемся по пешеходной улице Баумана (казанский Арбат) — тут и нарядные здания 19 века, и стильные кафе. Вас также ждут фотографии на фоне фасада Музея истории и красавицы-мечети Кул-Шариф.