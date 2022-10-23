Фотопрогулка по центру Казани

Более 100 профессиональных снимков в красивых локациях города и интересные факты о нем

Позвольте себе привезти лучшие сувениры из древней Казани — атмосферные профессиональные фотографии.

Наша фотопрогулка пройдет на улице Баумана и в казанском кремле, а также охватит пару неочевидных уголков города. Со мной вы точно будете чувствовать себя свободно и раскрепощенно — а это залог идеальных снимков!
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Фотопрогулка по центру Казани
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотостопы и дружеская беседа. Уже до нашей встречи вы можете поделиться своими пожеланиями по локациям для фото и посоветоваться насчет образов. Сама фотопрогулка проходит легко и непринужденно. Будем общаться и любоваться Казанью, я выберу выгодные ракурсы, подскажу, как встать и куда смотреть, найду вашу «рабочую» сторону.

Топовый маршрут. Мы встретимся у станции метро Кремлевская и прогуляемся по пешеходной улице Баумана (казанский Арбат) — тут и нарядные здания 19 века, и стильные кафе. Вас также ждут фотографии на фоне фасада Музея истории и красавицы-мечети Кул-Шариф.

Организационные детали

  • Вы получите 100-130 фотографий в обработке, снимки отправляю по мере готовности
  • За часовую фотосессию мы успеем пофотографироваться в нескольких локациях
  • Если вам нужен трансфер от вашего отеля до места встречи, то он оплачивается дополнительно (1500 руб.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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