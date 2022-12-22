Казань богата своим художественным наследием — в 19 веке здесь находилась одна из лучших художественных школ страны, которая дала имена таких мастеров, как Шишкин, Фешин, Бурлюк. Невозможно обойти и самобытное яркое татарское искусство. Как развивалась эта сфера в Казани, где жили и творили художники тогда и сейчас, где можно увидеть работы именитых мастеров и наших современников — об этом и не только на нашей встрече!

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Описание

Что вас ожидает

Мы будем неспешно гулять по старым нетуристическим улицам, погружаясь в атмосферу Казани, заглядывать в редкие уголки города и знакомиться с их историей. При желании зайдем в лавки, музеи (современные или классические), галереи, арт-салоны или даже в Казанскую художественную школу.

Я живу в столице Татарстана всю жизнь, будучи дочерью искусствоведа, с детства нахожусь в среде музеев, знаю имена художников не понаслышке, посещаю практически все выставки и могу доступно рассказать об искусстве. Вместе мы проследим различные этапы развития искусства в Казани, поговорим о том, где и как работают художники, где можно увидеть местных мастеров, что представляет собой татарское искусство, как появился музей изобразительных искусств, чем славится наша школа и какие талантливые личности с ней связаны.

Полноценное посещение музеев и выставок в ходе экскурсии не предусмотрено, я дам информацию о том, что можно увидеть в музеях и галереях на данный момент, и сориентирую по вашим предпочтениям.

Организационные детали

Дополнительные расходы могут понадобиться при входе в музеи — от 80 до 300 рублей с человека.