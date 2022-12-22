Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы будем неспешно гулять по старым нетуристическим улицам, погружаясь в атмосферу Казани, заглядывать в редкие уголки города и знакомиться с их историей. При желании зайдем в лавки, музеи (современные или классические), галереи, арт-салоны или даже в Казанскую художественную школу.
Я живу в столице Татарстана всю жизнь, будучи дочерью искусствоведа, с детства нахожусь в среде музеев, знаю имена художников не понаслышке, посещаю практически все выставки и могу доступно рассказать об искусстве. Вместе мы проследим различные этапы развития искусства в Казани, поговорим о том, где и как работают художники, где можно увидеть местных мастеров, что представляет собой татарское искусство, как появился музей изобразительных искусств, чем славится наша школа и какие талантливые личности с ней связаны.
Полноценное посещение музеев и выставок в ходе экскурсии не предусмотрено, я дам информацию о том, что можно увидеть в музеях и галереях на данный момент, и сориентирую по вашим предпочтениям.
Организационные детали
Дополнительные расходы могут понадобиться при входе в музеи — от 80 до 300 рублей с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Казани
Я родилась в Казани, окончила Казанский университет, получила степень кандидата исторических наук. С 2008 года работаю экскурсоводом, имею 1 категорию со всеми необходимыми аккредитациями. Но главное — с детства очень люблю Казань, не устаю постоянно ею восхищаться и удивляться, для чего совершенствуюсь как самостоятельно, так и на курсах повышения квалификации и просто с удовольствием гуляю по городу, потому знаю не только историю, архитектуру, культуру, но и особый характер зданий и улиц. Моя экскурсия — это способ проникнуться атмосферой Казани, почувствовать и открыть этот удивительный старинный, полный особого колорита город, получить максимум ярких впечатлений, которые останутся с вами надолго. Давно работая с гостями из разных городов и стран, всех возрастов и статусов, я всегда стараюсь ориентироваться на индивидуальный подход и не рассказываю по шаблону, могу скорректировать маршрут по вашему желанию и интересам. Хотите понять и принять этот город как свой, оценить его восточно-европейское многообразие? Я помогу вам в этом, приезжайте, вам захочется вернуться снова!