Казань художественная

Прогулка с кандидатом исторических наук и человеком, с детства погруженным в творческую среду города

Казань богата своим художественным наследием — в 19 веке здесь находилась одна из лучших художественных школ страны, которая дала имена таких мастеров, как Шишкин, Фешин, Бурлюк. Невозможно обойти и самобытное яркое татарское искусство.

Как развивалась эта сфера в Казани, где жили и творили художники тогда и сейчас, где можно увидеть работы именитых мастеров и наших современников — об этом и не только на нашей встрече!
Казань художественная
Казань художественная
Казань художественная
Казань художественная
Казань художественная
Казань художественная
Казань художественная
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы будем неспешно гулять по старым нетуристическим улицам, погружаясь в атмосферу Казани, заглядывать в редкие уголки города и знакомиться с их историей. При желании зайдем в лавки, музеи (современные или классические), галереи, арт-салоны или даже в Казанскую художественную школу.

Я живу в столице Татарстана всю жизнь, будучи дочерью искусствоведа, с детства нахожусь в среде музеев, знаю имена художников не понаслышке, посещаю практически все выставки и могу доступно рассказать об искусстве. Вместе мы проследим различные этапы развития искусства в Казани, поговорим о том, где и как работают художники, где можно увидеть местных мастеров, что представляет собой татарское искусство, как появился музей изобразительных искусств, чем славится наша школа и какие талантливые личности с ней связаны.

Полноценное посещение музеев и выставок в ходе экскурсии не предусмотрено, я дам информацию о том, что можно увидеть в музеях и галереях на данный момент, и сориентирую по вашим предпочтениям.

Организационные детали

Дополнительные расходы могут понадобиться при входе в музеи — от 80 до 300 рублей с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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