Семейная обзорная экскурсия по Казани

Прочувствовать татарский колорит и узнать город от кремля до музея чак-чака

5
2 отзыва
Индивидуальная
Город дружбы народов, город слияния востока и запада, город, где каждый пятый житель ребенок: я познакомлю вас с нашей Казанью на легкой экскурсии для взрослых и детей.

Вы проедете и погуляете по тем местам, которые ассоциируются с татарским колоритом и гостеприимством.

Узнаете, как история Казани повлияла на ее облик.

Услышите легенды и поймете татарский менталитет.
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Казань вчера, сегодня, завтра

Как возник, рос и развивался наш древний город? Я увлекательно расскажу о тех этапах в истории Казани, благодаря которым она выглядит и живет именно так, как сейчас. Поделюсь легендами и вымыслами, проверенными фактами и современными теориями.

Казань изнутри

Важной темой станет менталитет жителей Татарстана: мы поговорим о традициях, быте, праздниках и угощениях, которые обязательно появляются на местных застольях. С радостью прочитаю вам стихи на татарском языке, а еще поучу его словам и фразам.

Маршрут

Ваше знакомство с Казанью будет комфортным и дружеским. Вот что вы успеете за 3,5 часа на авто и пешком:

  • Посетить Музей чак-чака, узнать интересные факты об этой сладости и, конечно, насладиться ее вкусом;
  • Прогуляться возле центра семьи Казан, который также называют Чашей;
  • Увидеть статуи крылатых змеев зилантов (это символы Казани) и белых барсов (это символы Республики Татарстан);
  • Изучить казанский кремль с мечетью Кул-Шариф и Благовещенским собором;
  • Отправиться к маленькому принцу и полюбоваться замком — театром кукол Экият;
  • Побывать в этнографическом комплексе Туган Авылым и заглянуть в дом, где живут плюшевые мишки.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия (автомобиль Mitsubishi ASX). Я заберу вас у вашего отеля.
  • На экскурсию можно с детьми любого возраста, есть детские кресла

Дополнительные расходы

  • Экскурсионный вход в кремль: взрослые — 110 руб; школьники, пенсионеры — 80 руб.
  • Билеты в Музей чак-чака: взрослые — 450 руб. /чел. по будням, 500 руб. /чел. по выходным; дети до 13 лет — 350 руб. /чел. по будням, 400 руб. /чел. по выходным; детям до 5 лет бесплатно
  • Мишкин дом (по желанию) — 300 руб. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
9 мар 2022
Замечательная экскурсия и экскурсовод Татьяна, огромное спасибо. Получили много информации, которую донесла Татьяна, заинтересовала историей своего города. Наш ребёнок в восторге, делится впечатлениями и всем повторяет, то что услышала на экскурсии. Очень рекомендую другим путешественникам.
С
25 янв 2022
Замечательная экскурсия, много интересных фактов, хороший уровень владения информацией, внимательное отношение к экскурсантам. На экскурсии были с двумя детьми разного возраста, отличное умение заинтересовать каждого из них. Вся экскурсия проходила в непринужденной беседе. Огромное спасибо Татьяне, дети часто вспоминают нашего экскурсовода.

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