Что вас ожидает

Казань вчера, сегодня, завтра

Как возник, рос и развивался наш древний город? Я увлекательно расскажу о тех этапах в истории Казани, благодаря которым она выглядит и живет именно так, как сейчас. Поделюсь легендами и вымыслами, проверенными фактами и современными теориями.

Казань изнутри

Важной темой станет менталитет жителей Татарстана: мы поговорим о традициях, быте, праздниках и угощениях, которые обязательно появляются на местных застольях. С радостью прочитаю вам стихи на татарском языке, а еще поучу его словам и фразам.

Маршрут

Ваше знакомство с Казанью будет комфортным и дружеским. Вот что вы успеете за 3,5 часа на авто и пешком:

Посетить Музей чак-чака, узнать интересные факты об этой сладости и, конечно, насладиться ее вкусом;

Прогуляться возле центра семьи Казан, который также называют Чашей;

Увидеть статуи крылатых змеев зилантов (это символы Казани) и белых барсов (это символы Республики Татарстан);

Изучить казанский кремль с мечетью Кул-Шариф и Благовещенским собором;

Отправиться к маленькому принцу и полюбоваться замком — театром кукол Экият;

Побывать в этнографическом комплексе Туган Авылым и заглянуть в дом, где живут плюшевые мишки.

Организационные детали

Это авто-пешеходная экскурсия (автомобиль Mitsubishi ASX ). Я заберу вас у вашего отеля.

). Я заберу вас у вашего отеля. На экскурсию можно с детьми любого возраста, есть детские кресла

Дополнительные расходы