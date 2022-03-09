Как возник, рос и развивался наш древний город? Я увлекательно расскажу о тех этапах в истории Казани, благодаря которым она выглядит и живет именно так, как сейчас. Поделюсь легендами и вымыслами, проверенными фактами и современными теориями.
Важной темой станет менталитет жителей Татарстана: мы поговорим о традициях, быте, праздниках и угощениях, которые обязательно появляются на местных застольях. С радостью прочитаю вам стихи на татарском языке, а еще поучу его словам и фразам.
Ваше знакомство с Казанью будет комфортным и дружеским. Вот что вы успеете за 3,5 часа на авто и пешком: