Согласитесь, приятно приезжать в другой город — и знать, что вас уже кто-то ждет. Что вы приехали не в чужое равнодушное место, где нужно что-то искать и разбираться. Всех своих гостей я встречаю как друзей. Буду рада встретить и вас! Довезу до любой точки в городе, а по пути расскажу о визитных карточках татарской столицы и возможностях, которые здесь есть для приятного отдыха.

Описание

Что вас ожидает

Итак, мы с вами встретимся у аэропорта и отправимся в сторону места вашего проживания в Казани. В дороге я поделюсь рекомендациями по пребыванию в городе и немного расскажу о его особенностях. Чаще всего путешественники размещаются в исторических кварталах, поэтому мы совместим поездку с короткой обзорной экскурсий, которая введет вас в курс дела. Вы узнаете о главных достопримечательностях — Кремле, знаковых храмах, Старо-Татарской слободе — и других знаковых или атмосферных местах, на которые стоит обратить внимание. А дружеский формат путешествия поможет вам почувствовать себя комфортно в новом городе уже в день прилета.

Организационные детали

Трансфер осуществляется на автомобиле Hyundai Creta.