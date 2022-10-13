Трансфер из аэропорта + обзорное знакомство с Казанью

Ощутить тепло гостеприимства и доехать до отеля на комфортабельном кроссовере

Согласитесь, приятно приезжать в другой город — и знать, что вас уже кто-то ждет. Что вы приехали не в чужое равнодушное место, где нужно что-то искать и разбираться. Всех своих гостей я встречаю как друзей.

Буду рада встретить и вас! Довезу до любой точки в городе, а по пути расскажу о визитных карточках татарской столицы и возможностях, которые здесь есть для приятного отдыха.
Трансфер из аэропорта + обзорное знакомство с Казанью
Трансфер из аэропорта + обзорное знакомство с Казанью
Трансфер из аэропорта + обзорное знакомство с Казанью
Трансфер из аэропорта + обзорное знакомство с Казанью
Трансфер из аэропорта + обзорное знакомство с Казанью
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Итак, мы с вами встретимся у аэропорта и отправимся в сторону места вашего проживания в Казани. В дороге я поделюсь рекомендациями по пребыванию в городе и немного расскажу о его особенностях. Чаще всего путешественники размещаются в исторических кварталах, поэтому мы совместим поездку с короткой обзорной экскурсий, которая введет вас в курс дела. Вы узнаете о главных достопримечательностях — Кремле, знаковых храмах, Старо-Татарской слободе — и других знаковых или атмосферных местах, на которые стоит обратить внимание. А дружеский формат путешествия поможет вам почувствовать себя комфортно в новом городе уже в день прилета.

Организационные детали

Трансфер осуществляется на автомобиле Hyundai Creta.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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