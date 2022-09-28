в будние дни в 10:00 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Идея моей прогулки — показать вам сложность исторического развития страны на примере нашего города. В программе хроники и Казани, и России, а также образовательная составляющая. Вы увидите бытовую жизнь монархов, посмотрите на достопримечательности от кремля до Университета под другим углом, узнаете, как Романовы работали с регионами, и проведете параллели в современность.

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Описание

Что вас ожидает

Романовы в Казани — власть в регионах

Когда представители монаршей династии приезжали в Казань, то где они жили, каким правилам следовали, с кем и о чем говорили? Я дам ответы на эти нетривиальные вопросы и поделюсь авторским взглядом на достопримечательности. Отдельно поговорим о переплетениях в Казани и даже вспомним песню Оксимирона «Переплетено». Так, на экскурсии вы откроете для себя новые смыслы:

— Почему не стоит сносить и переименовывать памятники;

— Преемственность истории России;

— Сущность работы правителей династии Романовых;

— Не нужно строить культ вождей.

Пешком по центру

В маршруте качественной экскурсии обязательно должна быть концепция, а не набор всех памятников по пути. На моей прогулки вас ждут места, в каждом из которых пребывали российские монархи из династии Романовых:

Казанский кремль , который посетили все представители великого рода, бывавшие в Казани;

, который посетили все представители великого рода, бывавшие в Казани; Площадь 1 мая — место, где располагался единственный памятник российскому монарху в Казани;

— место, где располагался единственный памятник российскому монарху в Казани; Петропавловский собор и история празднований Петром I своего пятидесятилетия;

и история празднований Петром I своего пятидесятилетия; Главное здание Казанского университета : благодарность Александру I и успокоение казанской интеллигенции Николаем I;

: благодарность Александру I и успокоение казанской интеллигенции Николаем I; Улица Галактионова — аллея славы Казани;

— аллея славы Казани; Лядской сад: опочивальня Павла I и Екатерины II.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто ищет небанальные экскурсии. Изучение многих исторических работ по теме приездов Романовых в Казань натолкнуло меня на мысль, что прогулка будет интересна как гостям, так и жителям города.

Организационные детали