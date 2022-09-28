в будние дни в 10:00 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Когда представители монаршей династии приезжали в Казань, то где они жили, каким правилам следовали, с кем и о чем говорили? Я дам ответы на эти нетривиальные вопросы и поделюсь авторским взглядом на достопримечательности. Отдельно поговорим о переплетениях в Казани и даже вспомним песню Оксимирона «Переплетено». Так, на экскурсии вы откроете для себя новые смыслы:
— Почему не стоит сносить и переименовывать памятники;
— Преемственность истории России;
— Сущность работы правителей династии Романовых;
— Не нужно строить культ вождей.
В маршруте качественной экскурсии обязательно должна быть концепция, а не набор всех памятников по пути. На моей прогулки вас ждут места, в каждом из которых пребывали российские монархи из династии Романовых:
Всем, кто ищет небанальные экскурсии. Изучение многих исторических работ по теме приездов Романовых в Казань натолкнуло меня на мысль, что прогулка будет интересна как гостям, так и жителям города.