в будние дни в 10:00 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Царская прогулка, или Романовы в Казани

Изучая город на авторской экскурсии, понять культурный код отношений власти и общества

Идея моей прогулки — показать вам сложность исторического развития страны на примере нашего города. В программе хроники и Казани, и России, а также образовательная составляющая.

Вы увидите бытовую жизнь монархов, посмотрите на достопримечательности от кремля до Университета под другим углом, узнаете, как Романовы работали с регионами, и проведете параллели в современность.
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Романовы в Казани — власть в регионах

Когда представители монаршей династии приезжали в Казань, то где они жили, каким правилам следовали, с кем и о чем говорили? Я дам ответы на эти нетривиальные вопросы и поделюсь авторским взглядом на достопримечательности. Отдельно поговорим о переплетениях в Казани и даже вспомним песню Оксимирона «Переплетено». Так, на экскурсии вы откроете для себя новые смыслы:
— Почему не стоит сносить и переименовывать памятники;
— Преемственность истории России;
— Сущность работы правителей династии Романовых;
— Не нужно строить культ вождей.

Пешком по центру

В маршруте качественной экскурсии обязательно должна быть концепция, а не набор всех памятников по пути. На моей прогулки вас ждут места, в каждом из которых пребывали российские монархи из династии Романовых:

  • Казанский кремль, который посетили все представители великого рода, бывавшие в Казани;
  • Площадь 1 мая — место, где располагался единственный памятник российскому монарху в Казани;
  • Петропавловский собор и история празднований Петром I своего пятидесятилетия;
  • Главное здание Казанского университета: благодарность Александру I и успокоение казанской интеллигенции Николаем I;
  • Улица Галактионова — аллея славы Казани;
  • Лядской сад: опочивальня Павла I и Екатерины II.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто ищет небанальные экскурсии. Изучение многих исторических работ по теме приездов Романовых в Казань натолкнуло меня на мысль, что прогулка будет интересна как гостям, так и жителям города.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Перед началом экскурсии вы получите электронный буклет с фотографиями, которые превратят прогулку в квест по поиску локаций старых памятников и останутся у вас на память о путешествии в Казань

в будние дни в 10:00 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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