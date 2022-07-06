В программе указано местное время.
В заезд 10.06.2022:
20:50 Отправление туристического поезда со ст. Москва Казанская.
В заезд 08.07.2022:
18.50 Отправление туристического поезда со ст. Москва Казанская.
Завтрак в поезде.
В заезд с 10 июня: 08:00 Прибытие туристического поезда на ст. Казань.
В заезд с 8 июля: 07:50 Прибытие туристического поезда на ст. Казань.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя».
Автобусно-пешеходная экскурсия по достопримечательностям Казани, которая демонстрирует город со всех сторон. Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, а также иную Казань – мегаполис, живущий в бешеном ритме.
Пешеходная экскурсия в музей-заповедник «Казанский Кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории! Вы увидите мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного,Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.
Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни».
Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит Вас готовить их дома.
14:30 Трансфер на ж/д вокзал.
15:37 Оправление туристического поезда.
Завтрак в поезде.
12:38 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Вариант 1
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Тюмени с прогулкой по набережной
Экскурсия Черное золото Сибири.
Хотели бы вы отправиться в путешествие на поиски нефти? А попробовать себя в роли настоящего нефтяника и самостоятельно отыскать нефть? Во время нашего промышленного путешествия вы подробно узнаете, как же все-таки появилось «Черное золото» в Сибири. Увидите памятный знак первой глубокой разведочной скважины, откуда все и началось в 1948 году, где вместо нефти была обнаружена минеральная вода, которая сейчас пользуется популярностью у гостей и жителей региона.
Отправление на уникальный в Тюменской области полигон в селе Успенка, декорации к фильму «Сибириада», где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн. Вы уже знаете о нефти все, пора переодеться в костюм нефтяника, пройти посвящение, подкрепиться настоящей ухой «с нефтью»,и, наконец, подняться на буровую установку!
Вариант 2
Трансфер в с. Покровское и Посещение музея Распутина.
Уникальный частный музей, с элементами иммерсивного шоу в который со специальным визитом приезжали: С. Собянин, И. Шувалов и многие другие известные политики и «медийные» лица.
Свободное время в центре города.
*Оплачивается дополнительно:
Посещение термального СПА курорта «Лето-лето».
Термальный источник «ЛетоЛето» относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города. При строительстве комплекса с отелем и аквапарком была пробурена собственная скважина глубиной 1248 метров. В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами. Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C. В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела. Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.
Отдых в «ЛетоЛето» – это яркие эмоции и впечатления, развлечения, релакс и оздоровление!
Ужин в кафе города.
22:00 Трансфер на ж/д вокзал.
22:51 Отправление туристического поезда.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Трансфер жд вокзал – Абалак.
Посещение Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря.
Посещение туристского комплекса Абалак.
Туристический центр построен полностью из дерева в традициях Древней Руси. Он представляет собой реконструкцию сибирского острога времен похода Ермака, есть на территории воеводские палаты, крепость, трактир и даже детский городок.
Возвращение в Тобольск и посещение фабрики художественных косторезных изделий.
Обед в кафе города.
Прогулка по территории Кремля, с посещением смотровой площадки, Базарной площади.
Экскурсия в доме семьи Императора Николая II.
Посещение тематического парка Тобол.
17:20 Трансфер на ж/д вокзал.
18:32 Отправление туристического поезда.
Завтрак в поезде.
10:58 Прибытие туристического поезда на ст. Пермь.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная экскурсия по городу Пермь.
Обзорная экскурсия по центральным улицам города. Мы увидим памятник «Пермяк—соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.
Обед в кафе города.
Трансфер в Хохловку – первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный в 43 километрах от Перми, на полуострове Варнач.
Экскурсия с элементами фольклора по территории Хохловки.
Мы побываем в старинных усадьбах, познакомимся с солепромышленным и сельскохозяйственным комплексом, узнаем, как жили коми-пермяки, как добывали соль и как охотились в древности, познакомимся с пермским фольклором и попробуем ароматный хохловский чай с традиционными уральскими пирожками-посикунчиками.
Трансфер в Пермь.
Свободное время в центре города для покупки сувениров.
19:15 Трансфер на ж/д вокзал.
19:57 Отправление туристического поезда.
13:58 Прибытие в Москву.
Тур предусматривает проживание в вагоне.
Стоимость на 1 человека с заездом 10.06.2022, руб:
|Категория
|Купе
|Люкс
|Золотой Люкс (по запросу)
|Взрослые
|73 800
|120 400
|172 740
|Дети до 9 лет
|50 800
|29 000*
|29 000*
*при размещении с 2 взрослыми.
Стоимость на 1 человека с заездом 08.07.2022, руб:
|Категория
|Купе
|СВ
|Серебряный Люкс
|Взрослые
|81 900
|114 000
|155 000
|Дети до 9 лет
|56 400
|67 400
|29 000*
*при размещении с 2 взрослыми.
Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Казань -Тюмень - Тобольск - Пермь – Москва.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».