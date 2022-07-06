В Сибирь. Железнодорожный круиз

Прекрасная сибирская природа, гастрономические изыски и теплота термальных источников: откройте для себя благородный

Прекрасная сибирская природа, гастрономические изыски и теплота термальных источников: откройте для себя благородный русский край! За время поездки туристы побывают в четырех городах, познакомятся с разнообразной культурой нашей страны и прикоснутся к ее богатому историческому наследию.
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
8
июл

Что вас ожидает 🤩

Великолепная Казань
Великолепная Казань
Увидеть исторические памятники и попробуем национальную татарскую кухню
Термы в Тюмени
Термы в Тюмени
Восстановим силы в целебном термальном комплексе "Лето-Лето"
Пермский колорит
Пермский колорит
Познакомимся с пермским фольклором и попробуем ароматный чай с традиционными уральскими пирожками-посикунчиками
Древний Тобольск
Древний Тобольск
Посетим туристский комплекс Абалак, построенный полностью из дерева в традициях Древней Руси

Программа тура по дням

1 день

Москва

В программе указано местное время.

В заезд 10.06.2022:

20:50 Отправление туристического поезда со ст. Москва Казанская.

В заезд 08.07.2022:

18.50 Отправление туристического поезда со ст. Москва Казанская.

МоскваМоскваМоскваМосква
2 день

Казань

Завтрак в поезде.

В заезд с 10 июня: 08:00 Прибытие туристического поезда на ст. Казань.

В заезд с 8 июля: 07:50 Прибытие туристического поезда на ст. Казань.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя».

Автобусно-пешеходная экскурсия по достопримечательностям Казани, которая демонстрирует город со всех сторон. Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, а также иную Казань – мегаполис, живущий в бешеном ритме.

Пешеходная экскурсия в музей-заповедник «Казанский Кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории! Вы увидите мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного,Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.

Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни».

Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит Вас готовить их дома.

14:30 Трансфер на ж/д вокзал.

15:37 Оправление туристического поезда.

КазаньКазаньКазаньКазань
3 день

Тюмень

Завтрак в поезде.

12:38 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Вариант 1

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Тюмени с прогулкой по набережной

Экскурсия Черное золото Сибири.

Хотели бы вы отправиться в путешествие на поиски нефти? А попробовать себя в роли настоящего нефтяника и самостоятельно отыскать нефть? Во время нашего промышленного путешествия вы подробно узнаете, как же все-таки появилось «Черное золото» в Сибири. Увидите памятный знак первой глубокой разведочной скважины, откуда все и началось в 1948 году, где вместо нефти была обнаружена минеральная вода, которая сейчас пользуется популярностью у гостей и жителей региона.

Отправление на уникальный в Тюменской области полигон в селе Успенка, декорации к фильму «Сибириада», где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн. Вы уже знаете о нефти все, пора переодеться в костюм нефтяника, пройти посвящение, подкрепиться настоящей ухой «с нефтью»,и, наконец, подняться на буровую установку!

Вариант 2

Трансфер в с. Покровское и Посещение музея Распутина.

Уникальный частный музей, с элементами иммерсивного шоу в который со специальным визитом приезжали: С. Собянин, И. Шувалов и многие другие известные политики и «медийные» лица.

Свободное время в центре города.

*Оплачивается дополнительно:

Посещение термального СПА курорта «Лето-лето».

Термальный источник «ЛетоЛето» относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города. При строительстве комплекса с отелем и аквапарком была пробурена собственная скважина глубиной 1248 метров. В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами. Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C. В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела. Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.

Отдых в «ЛетоЛето» – это яркие эмоции и впечатления, развлечения, релакс и оздоровление!

Ужин в кафе города.

22:00 Трансфер на ж/д вокзал.

22:51 Отправление туристического поезда.

ТюменьТюменьТюменьТюмень
4 день

Тобольск

Завтрак в поезде.

08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Трансфер жд вокзал – Абалак.

Посещение Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря.

Посещение туристского комплекса Абалак.

Туристический центр построен полностью из дерева в традициях Древней Руси. Он представляет собой реконструкцию сибирского острога времен похода Ермака, есть на территории воеводские палаты, крепость, трактир и даже детский городок.

Возвращение в Тобольск и посещение фабрики художественных косторезных изделий.

Обед в кафе города.

Прогулка по территории Кремля, с посещением смотровой площадки, Базарной площади.

Экскурсия в доме семьи Императора Николая II.

Посещение тематического парка Тобол.

17:20 Трансфер на ж/д вокзал.

18:32 Отправление туристического поезда.

ТобольскТобольскТобольскТобольск
5 день

Пермь

Завтрак в поезде.

10:58 Прибытие туристического поезда на ст. Пермь.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная экскурсия по городу Пермь.

Обзорная экскурсия по центральным улицам города. Мы увидим памятник «Пермяк—соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.

Обед в кафе города.

Трансфер в Хохловку – первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный в 43 километрах от Перми, на полуострове Варнач.

Экскурсия с элементами фольклора по территории Хохловки.

Мы побываем в старинных усадьбах, познакомимся с солепромышленным и сельскохозяйственным комплексом, узнаем, как жили коми-пермяки, как добывали соль и как охотились в древности, познакомимся с пермским фольклором и попробуем ароматный хохловский чай с традиционными уральскими пирожками-посикунчиками.

Трансфер в Пермь.

Свободное время в центре города для покупки сувениров.

19:15 Трансфер на ж/д вокзал.

19:57 Отправление туристического поезда.

ПермьПермьПермьПермь
6 день

Москва

13:58 Прибытие в Москву.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагоне.

Стоимость на 1 человека с заездом 10.06.2022, руб:

КатегорияКупеЛюксЗолотой Люкс (по запросу)
Взрослые73 800120 400172 740
Дети до 9 лет50 80029 000* 29 000*

*при размещении с 2 взрослыми.

Стоимость на 1 человека с заездом 08.07.2022, руб:

КатегорияКупеСВСеребряный Люкс
Взрослые81 900 114 000155 000
Дети до 9 лет56 40067 400 29 000*

*при размещении с 2 взрослыми.

Варианты проживания

Туристический поезд

5 ночей

Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Казань -Тюмень - Тобольск - Пермь – Москва.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Казань -Тюмень - Тобольск - Пермь – Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Посещение термального СПА курорта «Лето-Лето»:аквапарк – 1400 руб. СПА – 1800 руб. аквапарк+СПА дети (от 5 лет) – 2 200 руб., взрослые (от 18 лет) – 2400 р. аренда полотенца – 300 руб.
  • Аквапарк – 1400 руб.
  • СПА – 1800 руб.
  • Аквапарк+СПА дети (от 5 лет) – 2 200 руб., взрослые (от 18 лет) – 2400 р.
  • Аренда полотенца – 300 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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