3 день

Тюмень

Завтрак в поезде.

12:38 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Вариант 1

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Тюмени с прогулкой по набережной

Экскурсия Черное золото Сибири.

Хотели бы вы отправиться в путешествие на поиски нефти? А попробовать себя в роли настоящего нефтяника и самостоятельно отыскать нефть? Во время нашего промышленного путешествия вы подробно узнаете, как же все-таки появилось «Черное золото» в Сибири. Увидите памятный знак первой глубокой разведочной скважины, откуда все и началось в 1948 году, где вместо нефти была обнаружена минеральная вода, которая сейчас пользуется популярностью у гостей и жителей региона.

Отправление на уникальный в Тюменской области полигон в селе Успенка, декорации к фильму «Сибириада», где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн. Вы уже знаете о нефти все, пора переодеться в костюм нефтяника, пройти посвящение, подкрепиться настоящей ухой «с нефтью»,и, наконец, подняться на буровую установку!

Вариант 2

Трансфер в с. Покровское и Посещение музея Распутина.

Уникальный частный музей, с элементами иммерсивного шоу в который со специальным визитом приезжали: С. Собянин, И. Шувалов и многие другие известные политики и «медийные» лица.

Свободное время в центре города.

*Оплачивается дополнительно:

Посещение термального СПА курорта «Лето-лето».

Термальный источник «ЛетоЛето» относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города. При строительстве комплекса с отелем и аквапарком была пробурена собственная скважина глубиной 1248 метров. В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами. Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C. В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела. Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.

Отдых в «ЛетоЛето» – это яркие эмоции и впечатления, развлечения, релакс и оздоровление!

Ужин в кафе города.

22:00 Трансфер на ж/д вокзал.

22:51 Отправление туристического поезда.