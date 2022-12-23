в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00

Казань туристическая — это нарядные дома, сказочные мечети, бронзовый Зилант и кот Албарыс, которому чешут пузо. Но есть в городе места, которые редко рекомендуют к посещению. И очень зря! Переулки Мокрой слободы расскажут о жизни знаменитостей, прольют свет на творчество Горького и помогут лучше понять национальный колорит Татарстана, его «блеск и нищету».

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Описание

Что вас ожидает

Неприглядная окраина в центре города

В начале 20-го столетия Казань являла собой клубок противоречий: важнейший транспортный узел и отсутствие приличных дорог; богатейшие домовладельцы и донельзя запущенные строения; обилие храмов и соседствующие с ними дома терпимости.

Чтобы увидеть, как жили «униженные и оскорбленные», мы сойдем с суетливых парадных улиц и отправимся в так называемый Забулачный район рядом с современным железнодорожным вокзалом. Удивительно, но факт: основные злачные места Казани находятся в самом центре города, возле кремля. Когда-то эта местность славилась культовыми сооружениями и набожным населением — что, впрочем, не мешало появлению заведений с весьма сомнительной репутацией.

Противоречия и контрасты

Приготовьтесь открыть третью столицу России с неожиданной стороны! Удивиться контрасту между фешенебельными купеческими кварталами и трущобами. Проследить жизненный путь знаменитостей, которые преуспели не только на творческом поприще, но и на кривой дорожке преступности. Разобраться в географии города и развенчать популярные мифы. Мы обсудим:

как казанские «жрицы любви» отстаивали свои права у стен храма;

почему ненавидели купца Соболева и что стало с его доходным домом;

где искать «те самые» казанские подземелья;

какой «великий и ужасный дом» стал головной болью архитекторов и реставраторов;

что делал генерал вермахта Гейнц Гудериан в Казани.

Организационные детали

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь: маршрут включает посещение заброшенных зданий.