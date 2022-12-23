в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00

Злачная Казань: изнанка татарской столицы

Узнать, как выглядит «золотая дремотная Азия» за парадными фасадами, на групповой экскурсии

Казань туристическая — это нарядные дома, сказочные мечети, бронзовый Зилант и кот Албарыс, которому чешут пузо. Но есть в городе места, которые редко рекомендуют к посещению.

И очень зря! Переулки Мокрой слободы расскажут о жизни знаменитостей, прольют свет на творчество Горького и помогут лучше понять национальный колорит Татарстана, его «блеск и нищету».
Злачная Казань: изнанка татарской столицы
Злачная Казань: изнанка татарской столицы
Злачная Казань: изнанка татарской столицы
Злачная Казань: изнанка татарской столицы
Злачная Казань: изнанка татарской столицы
Злачная Казань: изнанка татарской столицы
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Описание

Что вас ожидает

Неприглядная окраина в центре города

В начале 20-го столетия Казань являла собой клубок противоречий: важнейший транспортный узел и отсутствие приличных дорог; богатейшие домовладельцы и донельзя запущенные строения; обилие храмов и соседствующие с ними дома терпимости.

Чтобы увидеть, как жили «униженные и оскорбленные», мы сойдем с суетливых парадных улиц и отправимся в так называемый Забулачный район рядом с современным железнодорожным вокзалом. Удивительно, но факт: основные злачные места Казани находятся в самом центре города, возле кремля. Когда-то эта местность славилась культовыми сооружениями и набожным населением — что, впрочем, не мешало появлению заведений с весьма сомнительной репутацией.

Противоречия и контрасты

Приготовьтесь открыть третью столицу России с неожиданной стороны! Удивиться контрасту между фешенебельными купеческими кварталами и трущобами. Проследить жизненный путь знаменитостей, которые преуспели не только на творческом поприще, но и на кривой дорожке преступности. Разобраться в географии города и развенчать популярные мифы. Мы обсудим:

  • как казанские «жрицы любви» отстаивали свои права у стен храма;
  • почему ненавидели купца Соболева и что стало с его доходным домом;
  • где искать «те самые» казанские подземелья;
  • какой «великий и ужасный дом» стал головной болью архитекторов и реставраторов;
  • что делал генерал вермахта Гейнц Гудериан в Казани.

Организационные детали

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь: маршрут включает посещение заброшенных зданий.

в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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