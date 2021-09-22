Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Этот джиптур - вау! Дело даже не в маршруте, хотя он тоже нам очень понравился, а в Дмитрии. Не смотря на то, что нас было 6 человек, тур подучился очень индивидуальным для каждого участника.

Начну с начала: Дмитрий пунктуален, вовремя забрал нас от места проживания, по пути рассказывал интересные факты, но это было не постоянное тарахтение, а коротко, познавательно и по делу. В дороге предлагал остановки, а на локациях угощал вином, чачей, если кто-то желает.

За день до этого тура мы были ещё на одном и подход в организации отличается.

Это был не обычный: «иди туда, увидите это», Дмитрий показывал невероятные места, подсказывал наиболее «инстаграмные» места для фото и делал правда годные снимки.

Мне, как главной трусихе, помогал преодолевать страхи: встать на край обрыва, залезть к водопаду и пр., он всегда был рядом и поддерживал физически и морально!

Также хочу отметить, что Дмитрий, как водитель тоже хорош, не было сомнений, что с ним мы доберёмся в целостности.

В общем, всем рекомендую эту экскурсию и гида Дмитрия.

Из локаций больше всего мне понравилось озеро и перевал Актопрак.