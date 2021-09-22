Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике

Встретить озеро-хамелеон, поймать брызги водопадов и проникнуться красотой каньонов и ущелий

5
9 отзывов
Мы отвезем вас туда, где захватывает дух от горных пейзажей.

Баксанское ущелье и перевал Актопрак, Чегемские водопады и каньон с отвесными скалами, бирюзовое озеро Гижгит — каждая локация достойна сотни кадров! Дополнят увиденное народные сказания и рассказы о том, как живут кабардино-балкарцы.

А финалом станет отдых в открытых термальных источниках.
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике

Что вас ожидает

Из городов КМВ мы отправимся к предгорьям Северного Кавказа. В пути вы услышите о быте и местной культуре: как устроены здесь дома и почему всегда выходят окнами во двор, о чем говорят ворота, отчего здесь такая вкусная капуста, чем занимаются жители и как проходят свадьбы — расскажем обо всем и даже больше! А на самом маршруте вас ждут:

  • Баксанское ущелье — визитная карточка Приэльбрусья, самое популярное место Кабардино-Болгарии. Вы увидите речку Баксан, берущую начало у Эльбруса, и услышите легенды и историю села Заюково, которое мы проедем.
  • Озеро Гижгит, окруженное зелеными холмами и каменистыми утесами — этот природный «хамелеон» меняет цвет в зависимости от времени года, погоды и освещения.
  • Перевал Актопрак: здесь перед вами предстанут остроконечные вершины Кавказского хребта — и гора Лха, укутанная облаками.
  • Чегем — мы прогуляемся по тесному каньону, скалы которого нависают с высоты 300 метров.
  • Чегемские водопады: летом — водяная вуаль, зимой — будто ледяной «орган», в трубах которого не застывает вода.
  • Обед в кафе, где вы познакомитесь с блюдами балкарской кухни.
  • Термальные источники Гедуко — релакс в конце поездки: горячая вода согревает и оказывает целебное действие.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит большом комфортабельном джипе Toyota Sequoia в группе до 6 человек
  • Дополнительные расходы: вход в термальные источники — 250 руб. с человека, обед в кафе (средняя стоимость блюда 200-300 руб. )
  • Экскурсию также можно заказать в индивидуальном формате на удобный для вас день и время; подробности уточняйте в переписке
🚩 Начало и место завершения: у места вашего проживания в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Время проведения: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дмитрий
Дмитрий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. В путешествиях с нами комфортно и безопасно! Вы узнаете истории и легенды о кавказском народе. Увидите множество интересных и живописных локаций: горные массивы, утопающие в зелени склоны, бурлящие реки, грохочущие водопады, зеркальные озера, красочные альпийские луга. Фантастические рассветы и закаты с самоваром на дровах, травяным чаем и горным мёдом — вы увезёте с собой яркие воспоминания и фотографии, которыми удивите своих близких. Северный Кавказ ждет вас! Надеемся на скорую встречу:)
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9 реальных отзывов от туристов

Ю
22 сен 2021
Экскурсия однозначно понравилась, очень много красивых мест, где модно было прям "зависнуть" и насладиться моментом, Дмитрий старался показать все по максимуму, рассказал достаточно интересных моментов про Кабардино-Балкарию, угостил вкусным вином и всегда оказывал поддержку в точках, где возникали сложности с прохождением. За доп. плату посетили еще место, не входящее в первоначальный маршрут - другим порекомендую, приятных эмоций и впечатлений оно добавило, явно стоит того. В Гедуко уже не поехали, так как никто не собирался принимать ванны в термах. По времени и месту - все четко, забрал, как договаривались, обратно привез по тому же адресу.
Без сомнений съездила бы еще с Дмитрием.
Из моментов, которые не очень понравились - слишком критичное мнение про Бермамыт и некоторых организаторов. Хоть многое и является правдой, мне кажется, пусть лучше каждый сам для себя решит - ведь все познается в сравнении. И если не попасть в подобный неудачный тур, то и хороший так сильно не оценишь.
В
20 сен 2021
Этот джиптур - вау! Дело даже не в маршруте, хотя он тоже нам очень понравился, а в Дмитрии. Не смотря на то, что нас было 6 человек, тур подучился очень индивидуальным для каждого участника.
Начну с начала: Дмитрий пунктуален, вовремя забрал нас от места проживания, по пути рассказывал интересные факты, но это было не постоянное тарахтение, а коротко, познавательно и по делу. В дороге предлагал остановки, а на локациях угощал вином, чачей, если кто-то желает.
За день до этого тура мы были ещё на одном и подход в организации отличается.
Это был не обычный: «иди туда, увидите это», Дмитрий показывал невероятные места, подсказывал наиболее «инстаграмные» места для фото и делал правда годные снимки.
Мне, как главной трусихе, помогал преодолевать страхи: встать на край обрыва, залезть к водопаду и пр., он всегда был рядом и поддерживал физически и морально!
Также хочу отметить, что Дмитрий, как водитель тоже хорош, не было сомнений, что с ним мы доберёмся в целостности.
В общем, всем рекомендую эту экскурсию и гида Дмитрия.
Из локаций больше всего мне понравилось озеро и перевал Актопрак.
А
10 сен 2021
Концентрация крутых локаций в одном туре, фантастические пейзажи, останавливались часто за что отдельное спасибо, получилось много потрясающих фотографий, особенно понравился перевал Актопрак. Дмитрий опытный водитель, однозначно рекомендую это путешествие.
В
9 сен 2021
Дмитрий - прекрасный гид и проводник.
Мы успели посмотреть всё и даже больше, забраться к водопаду, постоять на краю пропасти, попробовать мёд на горной пасеке. А горячие источники были как нельзя кстати в конце наполненного впечатлениями дня. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Е
30 авг 2021
Путешествие понравилось. Красота мест впечатляет. Природа удивительная. Дмитрий отличный водитель, с ним не страшно. Рекомендую
I
26 авг 2021
Лучший вариант, если вы хотите увидеть кучу потрясающих мест и получить максимум впечатлений всего за одну поездку. Вы обязательно кайфанете не только от видов, но и от вождения. Гид, маршрут, вся поездка - всё на высоте, полный восторг!
В
18 авг 2021
Экскурсия на внедорожнике, комфортная группа и веселый гид, знающий интересные места, о которых не написано общедоступных путеводителях. Вождение на 5+!
Берите удобную обувь.
Благодарим!
Вера
3 авг 2021
экскурсия оправдала все наши ожидания! Супер комфортный автомобиль, фантастические виды с минимальным количеством туристов, а порой и совершенно первозданные. Отдельно хочется сказать о питании в пути. Попробовали и шашлык, и форель, и хычины! Увлекательный рассказ о природе и истории края сопровождал нас на протяжении всего дня. Большое спасибо! Отличный день отпуска будем вспоминать весь год и обязательно вернемся еще!
Е
24 июня 2021
Ездили с Дмитрием и Юлией на экскурсию в горы. Шикарная получилась поездка, было весело, красиво и интересно. Рассказали куда ещё можно и нужно съездить и куда ехать не стоит. Дмитрий привозил на локиции как на картинке, нереальные виды. Машина большая и комфортная. Забрали от дома, что очень удобно так как сбор около 7 утра. После экскурсии посоветовали где покушать вкусный шашлык и составили нам компанию на ужин.

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