Уехать в горы в мини-группе и попробовать блюда национальной кухни, наслаждаясь видом на Эльбрус
Что может быть прекраснее дегустации свежеприготовленных хычинов на свежем воздухе с видом на Эльбрус? Приглашаем вас окунуться в эту непередаваемую атмосферу! Вы отдохнёте на природе, полюбуетесь завораживающими горными пейзажами, попробуете несколько видов хычинов и узнаете секреты их приготовления.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Там вас ждёт первая дегустация: вы оцените вкус крачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля кебаб, шашлык, шурпу.
- Далее направимся на плато. По пути обязательно пофотографируемся на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.
- Добравшись до плато, полюбуемся видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, Скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед нами откроется шикарный вид на Эльбрус. Здесь у нас запланирована вторая дегустация. Вы узнаете, сколько существует видов хычинов и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками.
- Если захотите, можете покататься по плато Бермамыт на лошадях или провести фотосессию на фоне Эльбруса в седле. Перед посадкой нужно будет пройти обязательный инструктаж.
По пути гид расскажет вам старинную легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и горой Машук, объяснит, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников. А также с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Patriot или другом комфортабельном внедорожнике. Дорога на плато занимает около 2 часов в одну сторону.
- Дополнительно оплачивается питание — 500-600 руб/чел. и катание на лошади (по желанию) — 500 руб. за 30 минут
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 15:00, в воскресенье в 08:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 15:00, в воскресенье в 08:00 и 15:00Экскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Я представитель команды гидов, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
15 окт 2023
Ездили с гидом Хасаном на экскурсию. Замечательные виды, замечательные рассказы
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