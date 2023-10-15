Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт

Уехать в горы в мини-группе и попробовать блюда национальной кухни, наслаждаясь видом на Эльбрус

5
1 отзыв
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Что может быть прекраснее дегустации свежеприготовленных хычинов на свежем воздухе с видом на Эльбрус? Приглашаем вас окунуться в эту непередаваемую атмосферу! Вы отдохнёте на природе, полюбуетесь завораживающими горными пейзажами, попробуете несколько видов хычинов и узнаете секреты их приготовления.
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Там вас ждёт первая дегустация: вы оцените вкус крачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля кебаб, шашлык, шурпу.
  • Далее направимся на плато. По пути обязательно пофотографируемся на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.
  • Добравшись до плато, полюбуемся видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, Скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед нами откроется шикарный вид на Эльбрус. Здесь у нас запланирована вторая дегустация. Вы узнаете, сколько существует видов хычинов и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками.
  • Если захотите, можете покататься по плато Бермамыт на лошадях или провести фотосессию на фоне Эльбруса в седле. Перед посадкой нужно будет пройти обязательный инструктаж.

По пути гид расскажет вам старинную легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и горой Машук, объяснит, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников. А также с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Patriot или другом комфортабельном внедорожнике. Дорога на плато занимает около 2 часов в одну сторону.
  • Дополнительно оплачивается питание — 500-600 руб/чел. и катание на лошади (по желанию) — 500 руб. за 30 минут
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 15:00, в воскресенье в 08:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 15:00, в воскресенье в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
15 окт 2023
Ездили с гидом Хасаном на экскурсию. Замечательные виды, замечательные рассказы

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На весь день
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