Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00 и 15:00, в воскресенье в 08:00 и 15:00

Экскурсия длится около 7.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала