ежедневно в 07:00

Одно дело — любоваться «вечной горой» издалека, другое — добраться до неё по живописному маршруту и подняться на высоту до 3800 м. Это вам и предстоит! Мы поедем через Баксанское ущелье, самый высокогорный город в России и озеро Гижгит на поляну Азау, где вы насладитесь максимальной близостью к Эльбрусу, невероятными видами и прогулкой по Поляне Нарзанов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Выезжаем в 7 утра из Кисловодска, по пути забираем участников из Ессентуков и Пятигорска и начинаем наше путешествие. Сделаем остановку, чтобы позавтракать — энергия вам пригодится! В дороге гид вам расскажет, например, о том, чем манил Эльбрус Гитлера, почему на его вершинах стояли фашистские знамёна, кто первый покорил высочайшую в Европе гору и другие любопытные факты.

2️⃣ Сначала едем через Баксанское ущелье к озеру Гижгит. Вы полюбуетесь его насыщенным цветом воды и окружающими пейзажами. Затем наш путь будет пролегать через самый высокогорный город в России — Тырныауз: более 20 тыс. человек живут здесь на высоте 1300 м н. у. м. и выше!

3️⃣ И вот мы на поляне Азау, у подножья Эльбруса. У вас будет 3 часа свободного времени, чтобы подняться на канатке до отметки 3800 м, прокатиться на снегоходе (если хочется ещё выше), отдохнуть и пообедать. После чего мы заедем на Поляну Нарзанов, где вы попробуете местные минеральные воды, и отправимся в обратный путь.

Организационные детали

В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике

Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно

Дополнительные расходы (по желанию)