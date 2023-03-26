ежедневно в 07:00

К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит

Отправиться к главной вершине Кавказа в мини-группе

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Одно дело — любоваться «вечной горой» издалека, другое — добраться до неё по живописному маршруту и подняться на высоту до 3800 м. Это вам и предстоит! Мы поедем через Баксанское ущелье, самый высокогорный город в России и озеро Гижгит на поляну Азау, где вы насладитесь максимальной близостью к Эльбрусу, невероятными видами и прогулкой по Поляне Нарзанов.
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
К могучему Эльбрусу - через озеро Гижгит
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Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Выезжаем в 7 утра из Кисловодска, по пути забираем участников из Ессентуков и Пятигорска и начинаем наше путешествие. Сделаем остановку, чтобы позавтракать — энергия вам пригодится! В дороге гид вам расскажет, например, о том, чем манил Эльбрус Гитлера, почему на его вершинах стояли фашистские знамёна, кто первый покорил высочайшую в Европе гору и другие любопытные факты.

2️⃣ Сначала едем через Баксанское ущелье к озеру Гижгит. Вы полюбуетесь его насыщенным цветом воды и окружающими пейзажами. Затем наш путь будет пролегать через самый высокогорный город в России — Тырныауз: более 20 тыс. человек живут здесь на высоте 1300 м н. у. м. и выше!

3️⃣ И вот мы на поляне Азау, у подножья Эльбруса. У вас будет 3 часа свободного времени, чтобы подняться на канатке до отметки 3800 м, прокатиться на снегоходе (если хочется ещё выше), отдохнуть и пообедать. После чего мы заедем на Поляну Нарзанов, где вы попробуете местные минеральные воды, и отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Канатная дорога до станции Гарабаши — 1600 руб/чел.
  • Прогулка на ратраке или снегоходе — от 2000 руб/чел.
  • Питание в кафе

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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