Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
1️⃣ Выезжаем в 7 утра из Кисловодска, по пути забираем участников из Ессентуков и Пятигорска и начинаем наше путешествие. Сделаем остановку, чтобы позавтракать — энергия вам пригодится! В дороге гид вам расскажет, например, о том, чем манил Эльбрус Гитлера, почему на его вершинах стояли фашистские знамёна, кто первый покорил высочайшую в Европе гору и другие любопытные факты.
2️⃣ Сначала едем через Баксанское ущелье к озеру Гижгит. Вы полюбуетесь его насыщенным цветом воды и окружающими пейзажами. Затем наш путь будет пролегать через самый высокогорный город в России — Тырныауз: более 20 тыс. человек живут здесь на высоте 1300 м н. у. м. и выше!
3️⃣ И вот мы на поляне Азау, у подножья Эльбруса. У вас будет 3 часа свободного времени, чтобы подняться на канатке до отметки 3800 м, прокатиться на снегоходе (если хочется ещё выше), отдохнуть и пообедать. После чего мы заедем на Поляну Нарзанов, где вы попробуете местные минеральные воды, и отправимся в обратный путь.
Организационные детали
В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
Дополнительные расходы (по желанию)
Канатная дорога до станции Гарабаши — 1600 руб/чел.
Прогулка на ратраке или снегоходе — от 2000 руб/чел.
Питание в кафе
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по вашему адресу в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Кисловодске
Здравствуйте! Меня зовут Артём, я коренной кисловодчанин. Я и моя команда гидов готовы показать вам наши красоты на самом высшем уровне. На протяжении долгих лет занимаемся экскурсионной деятельностью и знаем подход к каждому путешественнику.