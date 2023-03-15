во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 06:00

Галина — Организатор в Кисловодске

Мы — дружная команда специалистов, профессионалов своего дела. Помогаем людям организовать отдых и путешествия по Северному Кавказу. Это то, в чём мы разбираемся на «отлично». С нами выгодно. А ещё мы относимся к своей работе с душой, потому что в ней — наше призвание. Мы тестируем свои маршрут на себе, любим свой край и всегда рады поделиться этой любовью с путешественниками.

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