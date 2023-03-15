во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 06:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Перевал Гум-Баши. Мы преодолеем самый высокогорный перевал России. Здесь очень мало машин, возникает полное ощущение затерянного мира с альпийскими лугами.
Сырная пещера. Недалеко от аула Нижняя Мара сделаем остановку в этом весьма фотогеничном месте.
Гора Мусса-Ачитара. Впереди у нас главная жемчужина Домбая. Поднявшись по канатной дороге на высоту 3200 м, вы увидите захватывающую панораму заснеженных вершин, сверкающих ледников, бурных рек и звенящих водопадов.
Гоначхирское ущелье с озером Туманлы-Кёль. Между посёлками Теберда и Домбай вас ждёт ещё одна сказка. Благодаря видам на окружающие ландшафты, ущелье считается одним из самых живописных на континенте. Даже фотографии, которые не всегда передают красоту природы, поражают. А в жизни вы получите незабываемые эмоции.
Уллу-Муруджу. Слышите звон серебряных колокольчиков? Это звенят воды Уллу-Муруджу, одной из чистейших рек Европы. Её ледниковая вода насыщена серебром и кислородом. А кругом — исполинский лес с хвойными ароматами.
*При желании по общему решению группы посещение озера Туманлы-Кёль и реки Уллу-Муруджу можно заменить на двухчасовую конную прогулку по сосновому лесу вдоль реки Теберда.
Организационные детали
В зависимости от числа участников в группе экскурсия проходит на микроавтобусах (до 20 человек) или на автобусе вместимостью до 50 мест
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Путешествия в горы противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Берегите свое здоровье, рассчитывайте силы.
Дополнительные расходы — Канатная дорога — 1600-1800 руб. /человека (зависит от полной оплаты на первой станции или поэтапной), есть льготные билеты — Экосбор при посещении Гоначхирского ущелья с озером Туманлы-Кёль — 200 руб,/человека. — Двухчасовая конная прогулка — 1800 руб. /человека — Питание
во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 06:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Кисловодске
Мы — дружная команда специалистов, профессионалов своего дела. Помогаем людям организовать отдых и путешествия по Северному Кавказу. Это то, в чём мы разбираемся на «отлично». С нами выгодно. А ещё мы относимся к своей работе с душой, потому что в ней — наше призвание. Мы тестируем свои маршрут на себе, любим свой край и всегда рады поделиться этой любовью с путешественниками.
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