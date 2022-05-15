Что вас ожидает

Живописный путь в Приэльбрусье

Из любого города Кавминвод мы отправимся к выразительному Чегемскому ущелью. Во время остановки вы прогуляетесь по узкому проходу между высоких скал, доберетесь до знаменитых Чегемских водопадов: у вас будет время, чтобы сделать фотографии, а также попробовать настоящие хычины.

Полет над ущельями Кавказа

А вот и главная цель путешествия — знаменитый парадром «Чегем», спрятанный в окружении кавказских вершин. В тандеме с профессиональными пилотами вы взлетите на параплане над Чегемским ущельем, с орлиной высоты полюбуетесь горами Занки и Чегет-Карабаши, рекой Абардансу. Пейзажи, которые вам откроются с параплана, не описать словами — лучше расправить крылья и увидеть их своими глазами!

Организационные детали