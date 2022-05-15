Полёт на параплане среди вершин Кавказа

Прогуляться по Чегемскому ущелью и взлететь над горами с инструктором: из любого города КМВ

Индивидуальная
Это приключение на стыке трех стихий — земли, воды и воздуха.

Мы отвезем вас к выразительным пейзажам Приэльбрусья: вы пройдете между склонов Чегемского ущелья, полюбуетесь струйками водопадов.

А затем подниметесь в небо на параплане и увидите такие красоты Кавказа, которые еще долго будут вам сниться.
Полёт на параплане среди вершин Кавказа
Полёт на параплане среди вершин Кавказа
Полёт на параплане среди вершин Кавказа
Полёт на параплане среди вершин Кавказа
Полёт на параплане среди вершин Кавказа
Полёт на параплане среди вершин Кавказа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Живописный путь в Приэльбрусье

Из любого города Кавминвод мы отправимся к выразительному Чегемскому ущелью. Во время остановки вы прогуляетесь по узкому проходу между высоких скал, доберетесь до знаменитых Чегемских водопадов: у вас будет время, чтобы сделать фотографии, а также попробовать настоящие хычины.

Полет над ущельями Кавказа

А вот и главная цель путешествия — знаменитый парадром «Чегем», спрятанный в окружении кавказских вершин. В тандеме с профессиональными пилотами вы взлетите на параплане над Чегемским ущельем, с орлиной высоты полюбуетесь горами Занки и Чегет-Карабаши, рекой Абардансу. Пейзажи, которые вам откроются с параплана, не описать словами — лучше расправить крылья и увидеть их своими глазами!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Renault, Toyota, Mitsubishi, УАЗ Patriot. Дорога занимает примерно 2,5 часа.
  • Полет оплачивается на месте дополнительно: 4000 руб. /чел. Полет длится от 20 мин до получаса.
  • К полету допускаются путешественники от 40 кг и без серьезных проблем со здоровьем
  • С собой стоит взять удобные кроссовки, дождевик, одежду с длинным рукавом, перекус или деньги на еду

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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