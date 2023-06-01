Погуляем по самому древнему городу России — Дербенту. Увидим 3-километровую каменную стену, крепости и аул-призрак Гамсутль. Восхитимся панорамой на водопад Тобот в Хунзахе и доедем до границы с Чечнёй — к озеру Кезеной-Ам. Посетим селение, где растут абрикосы, грецкий орех, сливы, персики и другие богатства Кавказа. Остановимся на ночь в стильном глэмпинге с видом на горы из окна. Прокатимся на катере по Сулакскому каньону и на лошадях по бархану Сарыкум. Увидим цех завода в море, где испытывали подводное вооружение. Попробуем свежайшую форель на обед и блюда дагестанской кухни.