Увидеть завод в море, прокатиться верхом на лошади по бархану и на катере по каньону
Погуляем по самому древнему городу России — Дербенту. Увидим 3-километровую каменную стену, крепости и аул-призрак Гамсутль. Восхитимся панорамой на водопад Тобот в Хунзахе и доедем до границы с Чечнёй — к озеру Кезеной-Ам. Посетим селение, где растут абрикосы, грецкий орех, сливы, персики и другие богатства Кавказа. Остановимся на ночь в стильном глэмпинге с видом на горы из окна. Прокатимся на катере по Сулакскому каньону и на лошадях по бархану Сарыкум. Увидим цех завода в море, где испытывали подводное вооружение. Попробуем свежайшую форель на обед и блюда дагестанской кухни.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
4
июн
июн
7
июн
июн
10
июн
июн
13
июн
июн
16
июн
июн
19
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, ул. Коркмасова 14 (ЦУМ), 10:00Завершение: Махачкала, ул. Коркмасова 14, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида — ваш гид в Махачкале
Наша команда предлагает вам незабываемые туры по Дагестану, где вы сможете насладиться удивительными пейзажами и познакомиться с местными жителями. Мы готовы помочь вам создать маршрут, который идеально подойдёт для ваших интересов и бюджета. Наша команда профессиональных гидов готова предложить вам индивидуальный подход и помощь на каждом этапе вашего путешествия. Не упустите возможность погрузиться в мир загадочного и удивительного Дагестана.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Пешеходные
На машине
Водные развлечения
Конные прогулки
Животные
Можно с детьми
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
Гастрономические
На катере
Многодневные туры
Сулакский каньон
Популярные места
3-дневные туры
Бархан Сарыкум
Гамсутль
Дербент
Хунзах
Туры на 4 дня
Каньоны
Похожие туры из Махачкалы
Авторский тур
5 дней
Дагестан без забот: от Сулакского каньона до древнего Дербента
Сделать эффектные фото в дагестанской пустыне и узнать историю аула-призрака
Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
29 мая
2 июня
9 июня
26 июня
39 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Популярный Дагестан: водохранилища, Сулакский каньон, бархан и Хунзах
Посетить мастер-класс по деревообработке, покататься на лошадях в горах и попробовать хинкал
Махачкала, ул. Коркмасова 14 (ЦУМ), 10:00
1 июня
4 июня
7 июня
10 июня
13 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
29 мая
2 июня
6 июня
10 июня
20 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании