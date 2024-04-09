Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером

Путешествие по бескрайним просторам тундры и живописным побережьям Териберки. Увидим скалистые сопки и заброшенные военные городки
За духом настоящего Севера отправляйтесь в обособленное село Териберка на берегу Северного Ледовитого океана.

Прогулки по скалистым сопкам и ущельям тундры, локации фильма "Левиафан", места стоянок поморов и саамов. Узнаете рассказы
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старожилов о прошлом и будущем Териберки. В пути вас ждут живописные смотровые площадки, арктическая тундра и заброшенные военные городки. В Териберке посетите заброшенную школу, батарею береговой обороны и коровник рыбколхоза. Насладитесь уникальной флорой и фауной, увидите дельфинов, касаток и морских птиц. Прогулка к пляжу "Яйца дракона" и водопаду в сердце тундры завершит ваше путешествие

4.94
107 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные пейзажи Северного Ледовитого океана
  • 📜 Истории старожилов и культурные проекты
  • 🎬 Локации фильма «Левиафан»
  • 🌿 Уникальная флора и фауна
  • 📸 Профессиональная фотосъемка
    • Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

    Что можно увидеть

  • Северный Ледовитый океан
  • Серебрянская ГЭС
  • Териберка
  • Заброшенная школа
  • Батарея береговой обороны
  • Коровник рыбколхоза
  • Пляж «Яйца дракона»
  • Водопад

    • Описание экскурсии

    По бескрайним просторам тундры

    Путь к Териберке — это сотня километров бескрайней тундры, исполинские каскады Серебрянской ГЭС, огромные скалистые сопки и ущелья, которые раскрывают характер и строгую красоту северной природы. Мы проедем вдоль живописного побережья, остановимся на нескольких впечатляющих смотровых, захватим участок арктической тундры и погрузимся в атмосферу уединения, минуя заброшенные военные городки.

    Териберка — от саамов до «Левиафана»

    Вы окажетесь в затерянном уголке на берегу Северного Ледовитого океана — Териберке. В истории села нашли место и поморские промыслы, и стоянки саамов, и байки о старинных норвежских судах. Но мы не ограничимся только живописными и колоритными местами — я покажу вам необычную, нетуристическую Териберку: заброшенную школу, батарею береговой обороны, коровник рыбколхоза. Поговорим и о культурных проектах, затронувших Териберку в последние годы, начиная со съемок «Левиафана» и заканчивая проектом передвижной поморской библиотеки.

    Медитативные пейзажи Териберского берега

    Природную обособленность и красоту Териберки тоже не обойдем стороной: я познакомлю вас с уникальной флорой и фауной этого места. Просто гуляя по берегу, здесь можно полюбоваться на дельфинов, касаток, тюленей и огромным количеством морских птиц в естественной среде обитания. Под вашими ногами раскинется огород из северных трав, ягод и золотого корня — находка для гастроэнтузиастов. Мы прогуляемся к открытому морскому побережью на пляж «Яйца дракона» (секрет названия вы разгадаете с первого взгляда), а конечной точкой маршрута станет водопад в сердце тундры.

    Организационные детали

    • Чтобы подкрепиться во время поездки, мы можем устроить пикник в Териберке (обсуждаем заранее) или пообедать в местном кафе
    • В стоимость экскурсии входит фотосъемка на профессиональную камеру во время всего путешествия
    • Отдельно оплачивается вход в природный парк — 360 руб. /чел.

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 107 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Юлия)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Юлия)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Юлия)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Юлия)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Ольга)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Ольга)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Ольга)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Ольга)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Андрей)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Андрей)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Андрей)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Андрей)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Кристина)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Ольга)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Ольга)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Елена)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Елена)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Елена)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Алена)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Станислав)Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером (Станислав)
    Д
    9 апр 2024
    Огромное спасибо Вячеславу за экскурсию. Интересный маршрут, содержательные комментарии, ненавязчивые предложения. Особая благодарность за викторину по песням о Мурманске. Узнали многое об истории создания песен и некоторых моментах жизненного пути их исполнителей. Приятный бонус - фотографии, запечатлевшие юморные моменты.
    Наталья
    7 янв 2024
    Гидом был Дмитрий. Приятный интеллигентный молодой человек. Учитывал все наши пожелания. Рассказал много интересного как о Териберке, так и о крае в целом. Комфортная большая машина. Доехали очень быстро. По нашей просьбе заранее забронировали ресторан на обед. Териберка оставила неизгладимые впечатления. Спасибо Дмитрию и Славе за организацию прекрасного путешествия на край Земли)
    Ю
    20 янв 2023
    Со Славой мы провели весь день! Экскурсия в Териберку и вечером на Северное Сияние. Все очень понравилось.
    Была два года назад на этой же экскурсии, и в этот раз Териберка открылась
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    по-новому: новые обзорные площадки, интересные истории, увидели китов и тюленя! А от оленей, конечно, в полном восторге! покатались от души на озере как на коньках)
    Спасибо за интересные экскурсии и прекрасные фотографии!

    Со Славой мы провели весь день! Экскурсия в Териберку и вечером на Северное Сияние. Все очень понравилось.Со Славой мы провели весь день! Экскурсия в Териберку и вечером на Северное Сияние. Все очень понравилось.Со Славой мы провели весь день! Экскурсия в Териберку и вечером на Северное Сияние. Все очень понравилось.Со Славой мы провели весь день! Экскурсия в Териберку и вечером на Северное Сияние. Все очень понравилось.
    Г
    9 янв 2023
    Спасибо за отличный день)
    А
    9 янв 2023
    Вчетвером ездили со Славой в Териберку и на охоту за северным сиянием. Обеими экскурсиями остались очень довольны. Слава комфортный в общении человек, отличный организатор и аккуратный водитель. Подстроил путешествие под
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    наши пожелания, рассказывал интересно, сухими фактами излишне не грузил. Особенно порадовали профессиональные фото по итогам поездки! Самому доставать фотоаппарат при температуре -15, высокой влажности и сильном ветре не очень-то хочется, ну а чтобы снять северное сияние надо вообще сильно постараться. Без сомнения могу порекомендовать услуги Вячеслава, буду советовать друзьям и знакомым.

    Ольга
    18 окт 2022
    Прекрасно провели день. Увидели много интересных природных мест, особенно понравились замерзшие озера, было что то мистические бежать по этому озеру и слышать звуки льда. Рекомендую.
    Прекрасно провели день. Увидели много интересных природных мест, особенно понравились замерзшие озера, было что то мистическиеПрекрасно провели день. Увидели много интересных природных мест, особенно понравились замерзшие озера, было что то мистическиеПрекрасно провели день. Увидели много интересных природных мест, особенно понравились замерзшие озера, было что то мистическиеПрекрасно провели день. Увидели много интересных природных мест, особенно понравились замерзшие озера, было что то мистические
    А
    1 окт 2022
    Вячеслав молодец, с вниманием подошёл к желанию уйти от привычного маршрута к звукам природы и океана. Было интересно и уютно. Действительно день наедине с Севером и морем. Спасибо!
    Вячеслав молодец, с вниманием подошёл к желанию уйти от привычного маршрута к звукам природы и океана.Вячеслав молодец, с вниманием подошёл к желанию уйти от привычного маршрута к звукам природы и океана.Вячеслав молодец, с вниманием подошёл к желанию уйти от привычного маршрута к звукам природы и океана.Вячеслав молодец, с вниманием подошёл к желанию уйти от привычного маршрута к звукам природы и океана.
    Е
    12 сен 2022
    Огромное спасибо вашей замечательной команде гидов. За два дня мы успели осмотреть Мурманск, побывали на атомном ледоколеЛенин. Ночью с Эльдаром отправились на Охоту за северным сиянием. Это просто невероятно, эмоции просто зашкаливали. А на следующий день мы с Дмитрием путешествовали по тундре к Ледовитому океану, увидели водопад и кладбище старых кораблей. Наше путешествие было замечательным!
    Кристина
    25 авг 2022
    Отлично проведенный день. Насыщенная экскурсия, много интересной информации. Достаточно времени, чтобы просто посидеть и подышать природой. Слава великолепный рассказчик, очень тактичен. Еще очень много хочется посмотреть, обязательно вернемся!
    Отлично проведенный день. Насыщенная экскурсия, много интересной информации. Достаточно времени, чтобы просто посидеть и подышать природой.
    Д
    8 авг 2022
    Наш Гид Эльдар сделал путешествие незабываемым и четко спланированным. Очень понравилось!
    Оксана
    31 мая 2022
    Экскурсия была потрясающая! Побывали в самых интересных местах. Помимо основной информации получили ещё и дополнительную, не связанную с темой экскурсии.
    Ольга
    27 мар 2022
    Это не передадут ни слова, ни фото - это живая красота, она меняется кпостоянно из-за погоды, каждая туча даёт свои краски, буквально на несколько минут. Это живое варево из света,
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    цвета, силы и милости природы, человеческого упорства. То, что ты видишь порожает сознание. Не возможно остаться равнодушным. Невозможно запечатлеть оттенки камерой. Возможно насладиться этим, своими глазами, будто впрок, сохранить в душе эмоции восторга и удивления, увезти их с собой… Я рада, что смогла увидеть все своими глазами. Спасибо, Слава! Ненавязчиво, спокойно, интересно, с заботой и позитивом - лучший гид!

    Это не передадут ни слова, ни фото - это живая красота, она меняется кпостоянно из-за погоды,Это не передадут ни слова, ни фото - это живая красота, она меняется кпостоянно из-за погоды,
    Е
    9 мар 2022
    Все прошло отлично! В Мурманск мы прилетели на 3 дня и хотелось увидеть все по максимуму.
    В первый день была запланирована поездка в Териберку со Славой. Но накануне мы узнали, что
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    дорога закрыта. Для проезда по закрытой дороге иногда формируют колонну, когда впереди едет снегоуборочная машина, а за ней другие машины. Нам повезло и в этот день была колонна в 12 часов. Не смотря на то, что выехали мы позже, мы везде успели и все увидели! Северный Ледовитый океан, бескрайняя тундра, сугробы выше человеческого роста и шикарный закат по пути домой. Покатались на снегоходе и санях, пообедали в ресторанчике с видом на море, все наши пожелания были учтены и ни один вопрос не остался без ответа:) ещё Слава нас снимал на проф. камеру и бонусом мы получили классные фото!
    В этот же вечер мы ездили со Славой на сияние, в 50 км от Мурманска, все сложилось удачно, сияние мы увидели и фото от Славы получились просто огонь!!

    Все прошло отлично! В Мурманск мы прилетели на 3 дня и хотелось увидеть все по максимуму.Все прошло отлично! В Мурманск мы прилетели на 3 дня и хотелось увидеть все по максимуму.Все прошло отлично! В Мурманск мы прилетели на 3 дня и хотелось увидеть все по максимуму.
    Алена
    8 мар 2022
    Слава - идеальный гид. Комфортно болтать, комфортно молча созерцать бескрайние снежные просторы. Это был классный день! Мурманск, тундра, катание с сопок на ледянках, потерянные варежки (и надо сказать Слава заботливо
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    предложил свои - запасные), Облаки - самоеды, Териберка, умиротворённые Гаги, драконьи яйца в ледяной скорлупе. А ещё мы ездили со Славой на охоту за серверным сиянием! И поймали) это были те решила совместные выходные с мужем, которые удались на 100%! Спасибо, искренне рекомендую! Страшно рада знакомству - не прощаемся)

    Слава - идеальный гид. Комфортно болтать, комфортно молча созерцать бескрайние снежные просторы. Это был классный день!
    Наталья
    6 мар 2022
    Экскурсию провел Эльдар, который отвез нас на незабываемые пейзажи Териберки. Баренцево море, яйца драконов, пляж Левиафана, поездка на снегокатах, обед в замечательном ресторане - все было прекрасно, удивительно красиво, необычно и вкусно.

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