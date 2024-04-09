Путешествие по бескрайним просторам тундры и живописным побережьям Териберки. Увидим скалистые сопки и заброшенные военные городки
За духом настоящего Севера отправляйтесь в обособленное село Териберка на берегу Северного Ледовитого океана.
Прогулки по скалистым сопкам и ущельям тундры, локации фильма "Левиафан", места стоянок поморов и саамов. Узнаете рассказы читать дальше
старожилов о прошлом и будущем Териберки. В пути вас ждут живописные смотровые площадки, арктическая тундра и заброшенные военные городки. В Териберке посетите заброшенную школу, батарею береговой обороны и коровник рыбколхоза. Насладитесь уникальной флорой и фауной, увидите дельфинов, касаток и морских птиц. Прогулка к пляжу "Яйца дракона" и водопаду в сердце тундры завершит ваше путешествие
Путь к Териберке — это сотня километров бескрайней тундры, исполинские каскады Серебрянской ГЭС, огромные скалистые сопки и ущелья, которые раскрывают характер и строгую красоту северной природы. Мы проедем вдоль живописного побережья, остановимся на нескольких впечатляющих смотровых, захватим участок арктической тундры и погрузимся в атмосферу уединения, минуя заброшенные военные городки.
Териберка — от саамов до «Левиафана»
Вы окажетесь в затерянном уголке на берегу Северного Ледовитого океана — Териберке. В истории села нашли место и поморские промыслы, и стоянки саамов, и байки о старинных норвежских судах. Но мы не ограничимся только живописными и колоритными местами — я покажу вам необычную, нетуристическую Териберку: заброшенную школу, батарею береговой обороны, коровник рыбколхоза. Поговорим и о культурных проектах, затронувших Териберку в последние годы, начиная со съемок «Левиафана» и заканчивая проектом передвижной поморской библиотеки.
Медитативные пейзажи Териберского берега
Природную обособленность и красоту Териберки тоже не обойдем стороной: я познакомлю вас с уникальной флорой и фауной этого места. Просто гуляя по берегу, здесь можно полюбоваться на дельфинов, касаток, тюленей и огромным количеством морских птиц в естественной среде обитания. Под вашими ногами раскинется огород из северных трав, ягод и золотого корня — находка для гастроэнтузиастов. Мы прогуляемся к открытому морскому побережью на пляж «Яйца дракона» (секрет названия вы разгадаете с первого взгляда), а конечной точкой маршрута станет водопад в сердце тундры.
Организационные детали
Чтобы подкрепиться во время поездки, мы можем устроить пикник в Териберке (обсуждаем заранее) или пообедать в местном кафе
В стоимость экскурсии входит фотосъемка на профессиональную камеру во время всего путешествия
Отдельно оплачивается вход в природный парк — 360 руб. /чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Slava — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 978 туристов
Живу в Мурманске с рождения и вот уже 6 лет, вместе с командой единомышленников принимаю гостей и каучсерферов со всего мира. Для нас интересно показывать неформальные достопримечательности, которые помогут вам читать дальше
понять дух и атмосферу Севера. Каждый участник нашей небольшой команды исколесил Кольский полуостров вдоль и поперек, и конечно же влюблен в природу родного края, про которую с радостью готовы рассказывать свои гостям. В поездки мы обычно берем с собой фото-технику, чтобы у вас на память остались отличные снимки!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
103
4
2
3
2
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Д
Дмитрий
9 апр 2024
Огромное спасибо Вячеславу за экскурсию. Интересный маршрут, содержательные комментарии, ненавязчивые предложения. Особая благодарность за викторину по песням о Мурманске. Узнали многое об истории создания песен и некоторых моментах жизненного пути их исполнителей. Приятный бонус - фотографии, запечатлевшие юморные моменты.
Наталья
7 янв 2024
Гидом был Дмитрий. Приятный интеллигентный молодой человек. Учитывал все наши пожелания. Рассказал много интересного как о Териберке, так и о крае в целом. Комфортная большая машина. Доехали очень быстро. По нашей просьбе заранее забронировали ресторан на обед. Териберка оставила неизгладимые впечатления. Спасибо Дмитрию и Славе за организацию прекрасного путешествия на край Земли)
Ю
Юлия
20 янв 2023
Со Славой мы провели весь день! Экскурсия в Териберку и вечером на Северное Сияние. Все очень понравилось. Была два года назад на этой же экскурсии, и в этот раз Териберка открылась читать дальше
по-новому: новые обзорные площадки, интересные истории, увидели китов и тюленя! А от оленей, конечно, в полном восторге! покатались от души на озере как на коньках) Спасибо за интересные экскурсии и прекрасные фотографии!
Г
Галина
9 янв 2023
Спасибо за отличный день)
А
Алексей
9 янв 2023
Вчетвером ездили со Славой в Териберку и на охоту за северным сиянием. Обеими экскурсиями остались очень довольны. Слава комфортный в общении человек, отличный организатор и аккуратный водитель. Подстроил путешествие под читать дальше
наши пожелания, рассказывал интересно, сухими фактами излишне не грузил. Особенно порадовали профессиональные фото по итогам поездки! Самому доставать фотоаппарат при температуре -15, высокой влажности и сильном ветре не очень-то хочется, ну а чтобы снять северное сияние надо вообще сильно постараться. Без сомнения могу порекомендовать услуги Вячеслава, буду советовать друзьям и знакомым.
Ольга
18 окт 2022
Прекрасно провели день. Увидели много интересных природных мест, особенно понравились замерзшие озера, было что то мистические бежать по этому озеру и слышать звуки льда. Рекомендую.
А
Андрей
1 окт 2022
Вячеслав молодец, с вниманием подошёл к желанию уйти от привычного маршрута к звукам природы и океана. Было интересно и уютно. Действительно день наедине с Севером и морем. Спасибо!
Е
Елена
12 сен 2022
Огромное спасибо вашей замечательной команде гидов. За два дня мы успели осмотреть Мурманск, побывали на атомном ледоколеЛенин. Ночью с Эльдаром отправились на Охоту за северным сиянием. Это просто невероятно, эмоции просто зашкаливали. А на следующий день мы с Дмитрием путешествовали по тундре к Ледовитому океану, увидели водопад и кладбище старых кораблей. Наше путешествие было замечательным!
Кристина
25 авг 2022
Отлично проведенный день. Насыщенная экскурсия, много интересной информации. Достаточно времени, чтобы просто посидеть и подышать природой. Слава великолепный рассказчик, очень тактичен. Еще очень много хочется посмотреть, обязательно вернемся!
Д
Дамир
8 авг 2022
Наш Гид Эльдар сделал путешествие незабываемым и четко спланированным. Очень понравилось!
Оксана
31 мая 2022
Экскурсия была потрясающая! Побывали в самых интересных местах. Помимо основной информации получили ещё и дополнительную, не связанную с темой экскурсии.
Ольга
27 мар 2022
Это не передадут ни слова, ни фото - это живая красота, она меняется кпостоянно из-за погоды, каждая туча даёт свои краски, буквально на несколько минут. Это живое варево из света, читать дальше
цвета, силы и милости природы, человеческого упорства. То, что ты видишь порожает сознание. Не возможно остаться равнодушным. Невозможно запечатлеть оттенки камерой. Возможно насладиться этим, своими глазами, будто впрок, сохранить в душе эмоции восторга и удивления, увезти их с собой… Я рада, что смогла увидеть все своими глазами. Спасибо, Слава! Ненавязчиво, спокойно, интересно, с заботой и позитивом - лучший гид!
Е
Елена
9 мар 2022
Все прошло отлично! В Мурманск мы прилетели на 3 дня и хотелось увидеть все по максимуму. В первый день была запланирована поездка в Териберку со Славой. Но накануне мы узнали, что читать дальше
дорога закрыта. Для проезда по закрытой дороге иногда формируют колонну, когда впереди едет снегоуборочная машина, а за ней другие машины. Нам повезло и в этот день была колонна в 12 часов. Не смотря на то, что выехали мы позже, мы везде успели и все увидели! Северный Ледовитый океан, бескрайняя тундра, сугробы выше человеческого роста и шикарный закат по пути домой. Покатались на снегоходе и санях, пообедали в ресторанчике с видом на море, все наши пожелания были учтены и ни один вопрос не остался без ответа:) ещё Слава нас снимал на проф. камеру и бонусом мы получили классные фото! В этот же вечер мы ездили со Славой на сияние, в 50 км от Мурманска, все сложилось удачно, сияние мы увидели и фото от Славы получились просто огонь!!
Алена
8 мар 2022
Слава - идеальный гид. Комфортно болтать, комфортно молча созерцать бескрайние снежные просторы. Это был классный день! Мурманск, тундра, катание с сопок на ледянках, потерянные варежки (и надо сказать Слава заботливо читать дальше
предложил свои - запасные), Облаки - самоеды, Териберка, умиротворённые Гаги, драконьи яйца в ледяной скорлупе. А ещё мы ездили со Славой на охоту за серверным сиянием! И поймали) это были те решила совместные выходные с мужем, которые удались на 100%! Спасибо, искренне рекомендую! Страшно рада знакомству - не прощаемся)
Наталья
6 мар 2022
Экскурсию провел Эльдар, который отвез нас на незабываемые пейзажи Териберки. Баренцево море, яйца драконов, пляж Левиафана, поездка на снегокатах, обед в замечательном ресторане - все было прекрасно, удивительно красиво, необычно и вкусно.