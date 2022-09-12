ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Квадроциклы и SUP-борды: активное приключение в Мурманске

Преодолеть северное бездорожье и насладиться сап-прогулкой по Кильдинскому озеру

4
1 отзыв
Приготовьтесь покорять Север и на суше, и на воде! Мы приготовили для вас захватывающую программу: в группе до 7 человек вы с ветерком прокатитесь на квадроциклах по непроходимым лесным тропам в сопровождении нашего инструктора. А затем проплывете на сап-бордах по тихому Кильдинскому озеру и полюбуетесь северными просторами.
Квадроциклы и SUP-борды: активное приключение в Мурманске
Квадроциклы и SUP-борды: активное приключение в Мурманске
Квадроциклы и SUP-борды: активное приключение в Мурманске
Квадроциклы и SUP-борды: активное приключение в Мурманске
Квадроциклы и SUP-борды: активное приключение в Мурманске
Квадроциклы и SUP-борды: активное приключение в Мурманске
Квадроциклы и SUP-борды: активное приключение в Мурманске
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Описание

Что вас ожидает

К озеру на квадроциклах! После краткого инструктажа начнется первая, наземная мото-часть программы. На мощных квадроциклах вы проедете сквозь северное лесное бездорожье. Управлять транспортом вы будете сами, но наш инструктор сопровождает группу на всем протяжении маршрута и, если понадобится, подскажет, как правильно преодолеть тот или иной участок пути.

Сап-бординг и любование природой. На квадроциклах вы доберетесь до живописного озера Кильдинское, или, как его называют саамы — Кендзесъявр. Здесь вы освежитесь, пересядете на устойчивые сап-борды, вооружитесь веслом — и погрузитесь в тишину и атмосферу Севера. А после сап-прогулки отправимся на квадроциклах в обратный путь.

После вашего путешествия в парке вы сможете попробовать настойки из северных ягод: морошки, брусники, черники. Также на территории есть кафе.

Организационные детали

  • До парка «Северное Синие», откуда стартует маршрут, можно добраться самостоятельно на машине или такси (около 20 мин. в пути). Также по предварительному запросу мы можем организовать трансфер за дополнительную плату.
  • Поездка проходит в группе до 6-7 человек. На протяжении всего маршрута группу сопровождает инструктор из нашей команды.
  • Управлять квадроциклом можно с 18 лет. Несовершеннолетний участник от 5 лет может сидеть за спиной родителя в качестве пассажира (квадроциклы двухместные).
  • В стоимость включено: поездка до озера Кильдинское на квадроцикле; водная прогулка на сап-борде; возвращение на квадроцикле обратно в парк; спасательный жилет. С собой следует взять сменную одежду (ваша может испачкаться или намокнуть).

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в окрестностях Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Т
12 сен 2022
Мало квадроцикла, из заявленных 30 минут ехали наверное минут 15.. все остальное замечательно 👍

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