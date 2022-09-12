ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Приготовьтесь покорять Север и на суше, и на воде! Мы приготовили для вас захватывающую программу: в группе до 7 человек вы с ветерком прокатитесь на квадроциклах по непроходимым лесным тропам в сопровождении нашего инструктора. А затем проплывете на сап-бордах по тихому Кильдинскому озеру и полюбуетесь северными просторами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

К озеру на квадроциклах! После краткого инструктажа начнется первая, наземная мото-часть программы. На мощных квадроциклах вы проедете сквозь северное лесное бездорожье. Управлять транспортом вы будете сами, но наш инструктор сопровождает группу на всем протяжении маршрута и, если понадобится, подскажет, как правильно преодолеть тот или иной участок пути.

Сап-бординг и любование природой. На квадроциклах вы доберетесь до живописного озера Кильдинское, или, как его называют саамы — Кендзесъявр. Здесь вы освежитесь, пересядете на устойчивые сап-борды, вооружитесь веслом — и погрузитесь в тишину и атмосферу Севера. А после сап-прогулки отправимся на квадроциклах в обратный путь.

После вашего путешествия в парке вы сможете попробовать настойки из северных ягод: морошки, брусники, черники. Также на территории есть кафе.

Организационные детали