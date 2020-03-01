Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Биография писателя в увлекательной манере

Путешествие до села станет для вас нескучным и вполне познавательным — все наши разговоры будут о жизни и литературном творчестве Пушкина. Вы детально разберётесь в родословной поэта — поверьте, она очень интересная. Услышите любопытные факты о его потомках, включая наших современников. Узнаете о визите Пушкина в Нижний Новгород и о нашумевшем романе с Ольгой Калашниковой. И, конечно, насладитесь поэзией творца — я прочитаю для вас его избранные стихотворения!

Владения Пушкина

По прибытии в Большое Болдино вы отправитесь на экскурсию по усадебному дому и территории музея-заповедника, которую проведут его сотрудники. Если после долгой дороги и прогулки по усадьбе вы почувствуете, что проголодались, можно пообедать в местном кафе.

Пушкин прославил не только это село, но и деревню Львовка, куда мы и поедем дальше. Вы узнаете подробнее об истории деревни и посетите музей повестей Белкина. Следом — в «Лучинник» — вдохновиться идиллическими пейзажами рощи и, может быть, сочинить в голове пару-тройку ладных строк. И, набравшись впечатлений, мы вернёмся к родным пенатам.

*В хорошую погоду предлагаю вам устроить в роще пикник. Еду можно взять с собой или заказать в кафе на вынос.