Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков

Проникнуться жизнью и творчеством гения на поэтичной прогулке по его имению

Светлана
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Светлана – ваш гид
Как жил великий, чем вдохновлялся, кого любил, кем восхищался — на прогулке по владениям А.С.

Пушкина вам предстоит раскрыть множество любопытных историй о писателе.

Прогуливаясь под сенью клёнов и дубов, вы попробуете уловить тот эфемерный дух поэзии, который выступал движущей силой к написанию стихов, знакомых нам с детства.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 44 друзей
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 45 человек
Можно с детьми
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Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков

Что вас ожидает

Биография писателя в увлекательной манере
Путешествие до села станет для вас нескучным и вполне познавательным — все наши разговоры будут о жизни и литературном творчестве Пушкина. Вы детально разберётесь в родословной поэта — поверьте, она очень интересная. Услышите любопытные факты о его потомках, включая наших современников. Узнаете о визите Пушкина в Нижний Новгород и о нашумевшем романе с Ольгой Калашниковой. И, конечно, насладитесь поэзией творца — я прочитаю для вас его избранные стихотворения!

Владения Пушкина
По прибытии в Большое Болдино вы отправитесь на экскурсию по усадебному дому и территории музея-заповедника, которую проведут его сотрудники. Если после долгой дороги и прогулки по усадьбе вы почувствуете, что проголодались, можно пообедать в местном кафе.
Пушкин прославил не только это село, но и деревню Львовка, куда мы и поедем дальше. Вы узнаете подробнее об истории деревни и посетите музей повестей Белкина. Следом — в «Лучинник» — вдохновиться идиллическими пейзажами рощи и, может быть, сочинить в голове пару-тройку ладных строк. И, набравшись впечатлений, мы вернёмся к родным пенатам.

*В хорошую погоду предлагаю вам устроить в роще пикник. Еду можно взять с собой или заказать в кафе на вынос.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят услуги гида по маршруту «Нижний Новгород — Большое Болдино — Нижний Новгород».
  • Если у вас нет своего транспорта, я могу заказать микроавтобус или автомобиль. Стоимость — от 7000 руб.
  • Не включены в стоимость билеты в музей «Большое Болдино» — 200 руб./взрослые, 150 руб./школьники и студенты.
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков
Большое Болдино: Пушкин от предков до потомков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и окрестностям. Люблю свой большой город и провинцию, хочу показать нашу живописную природу, реки, мосты, архитектурные шедевры, и рассказать истории людей - как жили, работали, любили. Познакомившись с нашим краем, лучше узнаешь историю России. Ведь, начиная c XIII века, в нашей стране не было ни одного события, которое бы не коснулось нижегородской земли. Постоянно ищу интересные новые материалы в областном архиве, библиотеках Нижнего и Москвы.
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