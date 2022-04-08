Фолк-рок мюзикл «Садко»

Фолк-рок мюзикл «Садко»
Фолк-рок мюзикл «Садко»
Фолк-рок мюзикл «Садко»
Фолк-рок мюзикл «Садко»
Фолк-рок мюзикл «Садко»
Фолк-рок мюзикл «Садко»

Что вас ожидает 🤩

  • Новгородский Кремль
  • Акватория реки Волхов
  • Кремлевский парк
  • Кремлевский фонтан
Представляем Вашему вниманию уникальное историческое развлекательное шоу - фолк-рок мюзикл "Садко".
Это путешествие в мир легендарного гусляра Садко. Борьба за власть, любовь и предательство, погружение на дно человеческих страстей… Средневековый колорит, дерзкая и зажигательная музыка, остроумные стихи, целое море огненных и световых спецэффектов.
Театр под открытым небом, стилизованный под средневековую русскую крепость, находится в самом центре города, возле стен Кремля, в том самом месте, где могли бы происходить в реальности события древней легенды.
Зрителей, пришедших на мюзикл, ждут не только прекрасные песни и танцы, здесь будут и трюки, и акробатика, и ратные бои с разными видами оружия, и даже настоящее огненное шоу. А ещё - красивые дизайнерские костюмы и авторские декорации.
В сюжете фолк-рок мюзикла «Садко» есть и острые шутки, и политические интриги, и пылкая любовь, и романтические приключения. Артисты возродили традицию скоморошьих представлений, которых не было в Великом Новгороде более 600 лет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на мюзикл
Что не входит
Место начала и завершения?
Великий Новгород, Кремлевский парк
Когда и сколько длится
Когда: С 30 апреля 2022 по 24 сентября 2022 года, каждую субботу в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Уважаемые гости, благодарим Вас за выбор и бронирование билетов на уникальный мюзикл!
  • В ближайшее время ожидайте, пожалуйста, информацию с деталями по бронированию. Мы направим Вам ответ на указанную электронную почту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С 30 апреля 2022 по 24 сентября 2022 года, каждую субботу в 20:00

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