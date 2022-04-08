Представляем Вашему вниманию уникальное историческое развлекательное шоу - фолк-рок мюзикл "Садко".

Это путешествие в мир легендарного гусляра Садко. Борьба за власть, любовь и предательство, погружение на дно человеческих страстей… Средневековый колорит, дерзкая и зажигательная музыка, остроумные стихи, целое море огненных и световых спецэффектов.

Театр под открытым небом, стилизованный под средневековую русскую крепость, находится в самом центре города, возле стен Кремля, в том самом месте, где могли бы происходить в реальности события древней легенды.

Зрителей, пришедших на мюзикл, ждут не только прекрасные песни и танцы, здесь будут и трюки, и акробатика, и ратные бои с разными видами оружия, и даже настоящее огненное шоу. А ещё - красивые дизайнерские костюмы и авторские декорации.

В сюжете фолк-рок мюзикла «Садко» есть и острые шутки, и политические интриги, и пылкая любовь, и романтические приключения. Артисты возродили традицию скоморошьих представлений, которых не было в Великом Новгороде более 600 лет.