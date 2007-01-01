2-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых 🤩 уголках. Перынский скит. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.

Экскурсия ⛳ в Чудесная деревню "Витославлицы - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями.