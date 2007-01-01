2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. Знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан.
В ходе экскурсии, мы увидим памятники архитектуры многовековой истории (внешний осмотр, без входов):
ЦЕРКОВЬ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ НА ИЛЬИНЕ УЛИЦЕ, 1374 г.
ЗНАМЕНСКИЙ СОБОР, 1170 г.
ЯРОСЛАВОВО ДВОРИЩЕ. ДРЕВНИЙ ТОРГ
Загородные окрестности. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия и Чудесная деревня – "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
2-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых 🤩 уголках. Перынский скит. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Экскурсия ⛳ в Чудесная деревню "Витославлицы - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями.
+Что входит
Экскурсионное обслуживание по программе, транспортное обслуживание, входные билеты.
Внешний осмотр памятников архитектуры в ходе обзорной экскурсии по городу.
Пешеходная экскурсия на Ярославом дворище с внешним осмотром памятников.
Экскурсия в Юрьевском монастыре, Георгиевский собор и музее Деревянного Зодчества «Витославлицы» (входные билеты включены в стоимость).
–Что не входит
Питание
дополнительные экскурсии
Начало
🚩 Сенная площадь, д. 5
Место завершения
🏁 Центр города, Ярославово дворище
Экскурсия проводится Смотрите ближайшие свободные даты
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.