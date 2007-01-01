Волхва
Волхва – Гид из Великого Новгорода
К звёздам синих куполов
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Экскурсия

1 000 ₽ за человека

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К звёздам синих куполов
К звёздам синих куполов

Что вы увидите

  • 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. Знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан.
  • В ходе экскурсии, мы увидим памятники архитектуры многовековой истории (внешний осмотр, без входов):
  • ЦЕРКОВЬ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ НА ИЛЬИНЕ УЛИЦЕ, 1374 г.
  • ЗНАМЕНСКИЙ СОБОР, 1170 г.
  • ЯРОСЛАВОВО ДВОРИЩЕ. ДРЕВНИЙ ТОРГ
  • Загородные окрестности. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия и Чудесная деревня – "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
2-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых 🤩 уголках. Перынский скит. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Экскурсия ⛳ в Чудесная деревню "Витославлицы - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями.
+Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по программе, транспортное обслуживание, входные билеты.
  • Внешний осмотр памятников архитектуры в ходе обзорной экскурсии по городу.
  • Пешеходная экскурсия на Ярославом дворище с внешним осмотром памятников.
  • Экскурсия в Юрьевском монастыре, Георгиевский собор и музее Деревянного Зодчества «Витославлицы» (входные билеты включены в стоимость).
Что не входит
  • Питание
  • дополнительные экскурсии
Начало
🚩 Сенная площадь, д. 5
Место завершения
🏁 Центр города, Ярославово дворище
К звёздам синих куполов
К звёздам синих куполов
К звёздам синих куполов
К звёздам синих куполов

Экскурсия проводится Смотрите ближайшие свободные даты

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волхва
Волхва
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