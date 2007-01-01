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Новгород романтический

5
1 отзыв
Садко
Садко – Гид из Великого Новгорода
На пешеходной экскурсии 🧭 мы следуем самым востребованным маршрутом с самыми знаменитыми достопримечательностями 🏛️ нашего города: новгородский детинец, Софийский собор, Ярославово дворище и др..

И говорим мы о людях, которые так или иначе с этими памятниками связаны, о людях, которые вдохновлялись сильнейшим чувством для создания всемирно известных произведений, о людях, в чьих жизнях была любовь окрыляющая и любовь неразделённая.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Новгород романтический
Новгород романтический

Что вы увидите

  • Новгородский Кремль
  • Софийский собор и звонница
  • Памятник 1000-летие России
  • Ярославово дворище
  • и др.
Новгород ассоциируется, прежде всего, с такими словосочетаниями, как «родина России», «колыбель демократии»… А если посмотреть на наш город 🏙️ с непривычного ракурса? Как на город, в котором происходили невероятные события, овеянные романтикой, как на место, где люди влюблялись и предавали друг друга, писали трогательные любовные послания и разводились. А, может быть, Новгород даёт нам повод познакомиться и с удивительными историями любви известнейших людей России?

За время нашей романтической прогулки вы сможете:

  • насладиться прекраснейшими пейзажами и архитектурой города;
  • познакомиться с удивительными историями любви известнейших людей России;
  • прочитать самое древнее любовное письмо;
  • проникнуться лирической музыкой и поэзией;
  • убедиться, что Новгород — это город, который дышал и дышит ЛЮБОВЬЮ!

А также Вы узнаете:

  • о скрытой любовной связи первой леди Древней Руси;
  • что такое разводы по-древненовгородски;
  • какая новгородская красавица являлась тайной музой А. С. Пушкина;
  • почему великому композитору Рахманинову и его невесте пришлось венчаться тайно;
  • какая фигура на памятнике по праву считается самой любвеобильной персоной России;
  • что делать, чтобы найти свою вторую половинку и сохранить любовь в семье.
Приходите, будет романтично!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Площадь Сенная
Новгород романтический
Новгород романтический
Новгород романтический
Новгород романтический

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Садко
Садко
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