Новгород ассоциируется, прежде всего, с такими словосочетаниями, как «родина России», «колыбель демократии»… А если посмотреть на наш город 🏙️ с непривычного ракурса? Как на город, в котором происходили невероятные события, овеянные романтикой, как на место, где люди влюблялись и предавали друг друга, писали трогательные любовные послания и разводились. А, может быть, Новгород даёт нам повод познакомиться и с удивительными историями любви известнейших людей России?
За время нашей романтической прогулки вы сможете:
насладиться прекраснейшими пейзажами и архитектурой города;
познакомиться с удивительными историями любви известнейших людей России;
прочитать самое древнее любовное письмо;
проникнуться лирической музыкой и поэзией;
убедиться, что Новгород — это город, который дышал и дышит ЛЮБОВЬЮ!
А также Вы узнаете:
о скрытой любовной связи первой леди Древней Руси;
что такое разводы по-древненовгородски;
какая новгородская красавица являлась тайной музой А. С. Пушкина;
почему великому композитору Рахманинову и его невесте пришлось венчаться тайно;
какая фигура на памятнике по праву считается самой любвеобильной персоной России;
что делать, чтобы найти свою вторую половинку и сохранить любовь в семье.
Приходите, будет романтично!
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало и место завершения
🚩 Площадь Сенная
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.