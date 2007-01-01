Новгород ассоциируется, прежде всего, с такими словосочетаниями, как «родина России», «колыбель демократии»… А если посмотреть на наш город 🏙️ с непривычного ракурса? Как на город, в котором происходили невероятные события, овеянные романтикой, как на место, где люди влюблялись и предавали друг друга, писали трогательные любовные послания и разводились. А, может быть, Новгород даёт нам повод познакомиться и с удивительными историями любви известнейших людей России?

За время нашей романтической прогулки вы сможете:

насладиться прекраснейшими пейзажами и архитектурой города;

познакомиться с удивительными историями любви известнейших людей России;

прочитать самое древнее любовное письмо;

проникнуться лирической музыкой и поэзией;

убедиться, что Новгород — это город, который дышал и дышит ЛЮБОВЬЮ!

А также Вы узнаете:

о скрытой любовной связи первой леди Древней Руси;

что такое разводы по-древненовгородски;

какая новгородская красавица являлась тайной музой А. С. Пушкина;

почему великому композитору Рахманинову и его невесте пришлось венчаться тайно;

какая фигура на памятнике по праву считается самой любвеобильной персоной России;

что делать, чтобы найти свою вторую половинку и сохранить любовь в семье.

Приходите, будет романтично!