12 отзывов оставили туристы

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Тайны Неревского конца

Погулять по колоритному району и погрузиться в мир средневекового Новгорода

5
12 отзывов
Марина
Марина – Гид из Великого Новгорода
Неревский конец — один из пяти древних кварталов города.

Вы услышите официальные факты и альтернативные версии, связанные с его богатой историей 📖, рассмотрите старинные церкви, посетите действующий Покровский собор и прочувствуете всю красоту и силу Великого Новгорода.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Тайны Неревского конца
Тайны Неревского конца

Что вас ожидает

История и легенды Великого Новгорода
По мнению современных историков, именно Великий Новгород стал прародителем Древней Руси. Вы узнаете разные версии возникновения города и представите, как жили в нем кожевенники, кузнецы и прочий мастеровой народ. А также я раскрою, что такое «Зверинец», кто такой «пардус» и почему тотемным животным для средневековых новгородцев был крокодил.

Древние монастыри
Гуляя по старинному острову, вы рассмотрите сохранившиеся постройки Духова монастыря: церковь ⛪ Троицы с трапезной и собор Святого Духа. Кроме того, я покажу «визитную карточку» Николо-Бельского монастыря — церковь Николы Белого 14 века — и церковь Петра и Павла в Кожевниках. А также раскрою тайны Зверин-Покровского монастыря, живописно расположенного на левом берегу Волхова.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто увлечен историей 📖, обладает богатым воображением и мечтает о полном погружении в мир древнего города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в центре Великого Новгорода
Тайны Неревского конца
Тайны Неревского конца
Тайны Неревского конца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Добрый день, дорогие путешественники! Я твердо уверена, что гидами не становятся, а рождаются. Еще в юности я увидела и почувствовала всю красоту Новгорода, мощь его древних стен, изысканность церквей и силу монастырей. Окончив курсы гидов, с большим удовольствием начала делиться своими знаниями и любовью к родному городу. Жду вас!
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12 отзывов оставили туристы

17 сентября 2020
Великолепная экскурсия, замечательный экскурсовод! Вспоминаем с теплом и благодарностью.
Евгений
8 сентября 2020
Замечательная экскурсия для ознакомления с историей Новгорода. Да, начинать имеет смысл именно с этой экскурсии, а не с "Детинца". Экскурсовод быстро поймет Ваши интересы и подстроится под Ваши запросы. Богатый информационный материал, преподносится легко и понятно. Слушайте и спрашивайте! Ваши вопросы обогатят и сделают экскурсию интереснее для Вас же.
6 сентября 2020
Марина прекрасный рассказчик и очень увлеченный историей родного города человек. Время экскурсии пролетело незаметно в приятном общении и лёгкой прогулке по району, куда без Марины мы и не додумались бы пойти, а, оказывается, про него можно узнать столько интересного! Да и посмотреть тоже. Помимо темы экскурсии, Марина подсказала, куда нам ещё сходить и что посмотреть самостоятельно. Всё мы не успеем, конечно, так что будет повод ещё раз приехать в Великий Новгород. Спасибо большое!
29 августа 2020
Марина потрясающий экскурсовод, увлечённый историей своего города, знающий много интересных подробностей, которые вы не найдёте с легкостью в интернете. Мы прекрасно провели время, учитывая то, что попросили Марину провести для нас расширенную версию экскурсии и включить туда и классический набор достопримечательностей - Кремль, Софийский собор, Ярославово Дворище и потом только Неревский конец. 4, 5 часа пролетели незаметно, мы не могли оторваться от увлекательных рассказов и обсуждений. Рекомендуем Марину всем, как прекрасного гида и особенно тем, кто увлекается историей и искусством Древней Руси. Огромное спасибо от всей нашей дружной кампании.
24 августа 2020
Обаятельная и эрудированная гид провела насыщенную и яркую экскурсию. Можем рекомендовать для семей с детьми-школьниками.
24 августа 2020
Очень милая девушка Марина провела для нашей семьи чудесную экскурсию, открыла множество интереснейших фактов о жизни древнего Новгорода и его окрестностей. Очень рекомендую эту интересную экскурсию по нестандартному району города, ведь Кремль и центр всегда более известны, а вот узнать тайны бывшей окраины, а точнее пригорода, будет крайне познавательно. Марина, спасибо Вам огромное!
15 августа 2020
Поехали на выходные двумя семьями в Великий Новгород. Заранее озадачились экскурсиями. Наш выбор пал в числе прочего на авторскую экскурсию "Тайны Неревского конца". Открыв широко рот на протяжениибез малого двух часов мы слушали великолепный рассказ Марины о былом величии Новгородской земли. Рекомендуем всем, кто интересуется историей Руси выбрать время и посетить эту и другие экскурсии, предлагаемые Мариной. Она - великолепный рассказчик, хорошо владеющая материалом.
7 августа 2020
Супер! Всю экскурсию шел дождь от сильного до очень сильного. Это никак не испортило впечатление! Марина отлично владеет материалом, любопытные дети-подростки и их родители задавали массу вопросов, на которые получали развернутые ответы. Несмотря на сложные метеоусловия не заметили как прошли полтора часа. Маршрут интересный. Все понравилось.
Ольга
3 августа 2020
Хорошая экскурсия, отлично подойдёт тем, кто уже не впервые в Великом Новгороде и хотел бы уйти с традиционных маршрутов. Прекрасная подача материала, много интересных подробностей. Это не дежурная прогулка, это путешествие по городу с любовью к нему и к его истории. Спасибо, Марина!
27 июля 2020
Марина отлично провела увлекательную экскурсию по "нетиповому" туристическому маршруту. В день экскурсии был дождь, но мы его едва ли заметили, слушая интересное повествование экскурсовода. Марина открытый, дружелюбный человек. Охотно отвечала на наши вопросы. В конце экскурсии нас ожидал приятный сюрприз. Эту экскурсию я бы рекомендовала тем, кому интересны не накатанные и отработанные маршруты для больших туристических групп, а что-то уникальное, камерное.
26 июля 2020
Марина провела для нас очень интересную экскурсию, несмотря на дождь! Узнали много интересных фактов, истории, гид отлично владеет информацией, и увлекательный рассказчик! Рекомендуем! Нам очень понравилось!
20 июля 2020
Ходили на экскурсию всей семьёй. И взрослым и детям очень понравилось! Замечательный экскурсовод!

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