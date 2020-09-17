12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

История и легенды Великого Новгорода

По мнению современных историков, именно Великий Новгород стал прародителем Древней Руси. Вы узнаете разные версии возникновения города и представите, как жили в нем кожевенники, кузнецы и прочий мастеровой народ. А также я раскрою, что такое «Зверинец», кто такой «пардус» и почему тотемным животным для средневековых новгородцев был крокодил.

Древние монастыри

Гуляя по старинному острову, вы рассмотрите сохранившиеся постройки Духова монастыря: церковь ⛪ Троицы с трапезной и собор Святого Духа. Кроме того, я покажу «визитную карточку» Николо-Бельского монастыря — церковь Николы Белого 14 века — и церковь Петра и Павла в Кожевниках. А также раскрою тайны Зверин-Покровского монастыря, живописно расположенного на левом берегу Волхова.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто увлечен историей 📖, обладает богатым воображением и мечтает о полном погружении в мир древнего города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.