Спутник В. – Гид из Великого Новгорода

Узнать о жизни Кремля вы сможете во время театрализованной экскурсии 🧭.



Гид, притворившись статским советником, проведет вас по историческому комплексу и покажет все самое интересное.



Арсеньевский дом, Летний сад, Сенная площадь — только часть мест, которые ждут вас в Великом Новгороде.