Что вы увидите
- Новгородский Кремль
- Сенная площадь
- Дворянское собрание
- Кремлёвский парк
- Памятник 1000-летия России
Новгородский статский советник приглашает прогуляться 👣 по городу XIX и начала XX века, почувствовать уютную губернскую атмосферу.
Что вас ожидает:
- Экскурсия начинается от Сенной площади, где раньше шла бойкая торговая жизнь.
- Затем чиновник поведает, что происходило в Дворянском собрании, о закладке Летнего сада и традиции народных гуляний, о Лихудовом корпусе, Арсениевском доме и домах Софийского причта в Кремле.
- Завершающим аккордом станет рассказ о событии, всколыхнувшем тихую жизнь города — праздновании тысячелетия России и открытии легендарного памятника.
- На этой прогулке гости узнают любопытные факты, слухи и сплетни о жизни новгородцев, которые донесли до наших дней местные газеты.
Важная информация:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Тур по Кремлю будет интересен как туристам, впервые оказавшимся в городе, так и местным жителям, которые хотят узнать больше о великом сооружении.
- Понравится экскурсия ⛳ и детям, которые смогут в необычном формате познакомиться с историей 📖
Что входит
- Театрализованная экскурсия
Начало и место завершения
🚩 Сенная площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник В.
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