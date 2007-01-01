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Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю

5
1 отзыв
Спутник В.
Спутник В. – Гид из Великого Новгорода
Узнать о жизни Кремля вы сможете во время театрализованной экскурсии 🧭.

Гид, притворившись статским советником, проведет вас по историческому комплексу и покажет все самое интересное.

Арсеньевский дом, Летний сад, Сенная площадь — только часть мест, которые ждут вас в Великом Новгороде.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю

Что вы увидите

  • Новгородский Кремль
  • Сенная площадь
  • Дворянское собрание
  • Кремлёвский парк
  • Памятник 1000-летия России
Новгородский статский советник приглашает прогуляться 👣 по городу XIX и начала XX века, почувствовать уютную губернскую атмосферу.

Что вас ожидает:

  • Экскурсия начинается от Сенной площади, где раньше шла бойкая торговая жизнь.
  • Затем чиновник поведает, что происходило в Дворянском собрании, о закладке Летнего сада и традиции народных гуляний, о Лихудовом корпусе, Арсениевском доме и домах Софийского причта в Кремле.
  • Завершающим аккордом станет рассказ о событии, всколыхнувшем тихую жизнь города — праздновании тысячелетия России и открытии легендарного памятника.
  • На этой прогулке гости узнают любопытные факты, слухи и сплетни о жизни новгородцев, которые донесли до наших дней местные газеты.

Важная информация:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Тур по Кремлю будет интересен как туристам, впервые оказавшимся в городе, так и местным жителям, которые хотят узнать больше о великом сооружении.
  • Понравится экскурсия ⛳ и детям, которые смогут в необычном формате познакомиться с историей 📖
Что входит
  • Театрализованная экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Сенная площадь
Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник В.
Спутник В.
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1 отзыв оставили туристы

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