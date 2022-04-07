Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Автобусная

Групповая
Автобусная.

Посещение питомника.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Что вас ожидает 🤩

  • Резиденция карельского Дед Мороза
  • Карельский питомник
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем побывать в резиденции карельского Дед Мороза – Талви Укко!

Мы познакомимся с его верными друзьями: хаски и северными оленями.

Экскурсия проводится в любое время года, а в летнее время катание проходит на специальных картах.

Резиденцию карельского Деда Мороза в 30 км от Петрозаводска основал Николай Столяров.

У карельского зимнего деда живут настоящие олени – совсем как у лапландского Санты! Ну а какая же резиденция без северных собак? Мы посетим самый большой питомник ездовых собак в России, где круглый год можно покататься на собачьих и оленьих упряжках.

В гостях у Талве Укко мы сфотографируемся с оленями и маленькими оленятами, подружимся с сибирскими хаски, аляскинскими хаски и аляскинскими маламутами, узнаем об их жизни и о разных видах ездового спорта.

Все желающие за дополнительную плату прокатиться с упряжкой ездовых собак по живописному лесу (500 метров).

Также нас ждет чаепитие с традиционной карельской выпечкой и чаем из местных трав.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту. Чаепитие. Экскурсия в питомник к собакам и оленям
Что не входит
  • Дополнительные услуги питомника (катание на упряжках и т. д.)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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