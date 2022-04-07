Приглашаем побывать в резиденции карельского Дед Мороза – Талви Укко!

Мы познакомимся с его верными друзьями: хаски и северными оленями.

Экскурсия проводится в любое время года, а в летнее время катание проходит на специальных картах.

Резиденцию карельского Деда Мороза в 30 км от Петрозаводска основал Николай Столяров.

У карельского зимнего деда живут настоящие олени – совсем как у лапландского Санты! Ну а какая же резиденция без северных собак? Мы посетим самый большой питомник ездовых собак в России, где круглый год можно покататься на собачьих и оленьих упряжках.

В гостях у Талве Укко мы сфотографируемся с оленями и маленькими оленятами, подружимся с сибирскими хаски, аляскинскими хаски и аляскинскими маламутами, узнаем об их жизни и о разных видах ездового спорта.

Все желающие за дополнительную плату прокатиться с упряжкой ездовых собак по живописному лесу (500 метров).

Также нас ждет чаепитие с традиционной карельской выпечкой и чаем из местных трав.