Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом или гидом-водителем.

Рекомендуем одевать удобную обувь и одежду для активного отдыха на природе.

ВАЖНО! Посещение кафе на территории парка только с QR-кодами или медотводом.
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала

Что вас ожидает 🤩

  • Долина Героев
  • Тохминские водопады
  • Мраморный каньон Рускеала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Мы приглашаем вас на индивидуальную экскурсию в мраморный каньон Рускеала, чтобы посетить одну из главных природных достопримечательностей Карелии в удобный для вас день, в удобном для вас темпе.

Мраморный каньон Рускеала стал сегодня настоящим туристическим брендом. Вы будете восхищены масштабами этого удивительного обьекта. Огромная чаша, длиной почти 500 метров, вырублена руками человека в мраморе и заполнена водой изумрудного цвета.

По дороге к горному парку мы побываем в Долине Героев. Эта местность получила свое название в связи с трагическими событиями советско-финской войны 1939-1940 годов. Увидим крест Скорби. Послушаем проникновенный рассказ гида.

Далее по программе -Тохминские или Рускеальские водопады. Вы ни за что не захотите пропустить это место, потому как именно здесь проходили съемки известного и всеми любимого фильма «А зори здесь тихие…». Вы сможете сделать замечательные фотографии с водопадами. По желанию, за дополнительную плату, вы сможете пройти по эко-тропе по подвесным мостикам прямо над бурлящей водой.

Конечный пункт экскурсии – тот самый каньон Рускеала. Многие путешественники приезжают сюда, чтобы насладиться шикарными видами, пройтись по туристическим тропам, замечательно провести время на воздухе.

В теплое время года в каньоне можно заняться активными видами спорта – покататься на лодочке по изумрудной воде, заглянуть в местные пещеры и даже пересечь каньон на подвесном канате (троллей).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты в горный парк Рускеала
Что не входит
  • Эко-тропа над Тохминскими (Рускеальскими водопадами) - 250 руб. взр
  • 200 - дети и пенсионеры. Дополнительные услуги горного парка (прокат лодок, подземный маршрут и пр.). Питание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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