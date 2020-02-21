Что вас ожидает

Обаяние карельской деревни

Расположенная в Пряжинском районе, деревня Кинерма, несмотря на все перипетии последнего столетия, смогла сохранить дух карел, живших в ней почти 500 лет. Сегодня это действительно уникальный памятник народного деревянного зодчества 19 века карелов-ливвиков, карельского субэтноса. В деревне вы увидите старинную часовню с сохранившимся иконостасом, окруженную еловой рощей, потрясающе красивые аутентичные дома, сени, и настоящие бани по-черному. А самое главное — познакомитесь с карелами в 15-ом поколении (!), которые расскажут вам о своей культуре и быте, обычаях и традициях.

Мастер-класс по изготовлению оберега и чаепитие

Для вас проведут мастер-класс, на котором вы научитесь делать карельскую рванку — традиционную у народов севера тряпичную куклу. А после этого угостят самым распространенным в Карелии травяным напитком — правильно приготовленным иван-чаем — и старинной национальной выпечкой, ароматными калитками.