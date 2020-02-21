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  3. Кинерма — чудо финно-угорского мира

Знакомство с памятником народного деревянного зодчества Карелии

Людмила
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Людмила – ваш гид
В России остается все меньше деревень, где сохранился живой и настоящий дух старины.

Где крестьянские избы и традиционный уклад жизни не похожи на призраков из далекого прошлого и не выглядят искусственными декорациями, а являются реальным миром, с которым еще можно успеть познакомиться и открыть для себя мудрость и красоту народа.

Деревня Кинерма – одно из таких чудом уцелевших мест.

И я приглашаю вас посетить этот удивительный уголок Русского Севера.
От 6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Кинерма — чудо финно-угорского мира
Кинерма — чудо финно-угорского мира

Что вас ожидает

Обаяние карельской деревни
Расположенная в Пряжинском районе, деревня Кинерма, несмотря на все перипетии последнего столетия, смогла сохранить дух карел, живших в ней почти 500 лет. Сегодня это действительно уникальный памятник народного деревянного зодчества 19 века карелов-ливвиков, карельского субэтноса. В деревне вы увидите старинную часовню с сохранившимся иконостасом, окруженную еловой рощей, потрясающе красивые аутентичные дома, сени, и настоящие бани по-черному. А самое главное — познакомитесь с карелами в 15-ом поколении (!), которые расскажут вам о своей культуре и быте, обычаях и традициях.

Мастер-класс по изготовлению оберега и чаепитие
Для вас проведут мастер-класс, на котором вы научитесь делать карельскую рванку — традиционную у народов севера тряпичную куклу. А после этого угостят самым распространенным в Карелии травяным напитком — правильно приготовленным иван-чаем — и старинной национальной выпечкой, ароматными калитками.

Организационные детали

  • Трансфер от места вашего пребывания и обратно
  • Входная плата в деревню не входит в стоимость
  • Транспорт оплачивается дополнительно (по запросу)
  • При заказе вы также получите уникальный промо-код, дающий скидку 10% на общий чек в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда Карельской Кухни.
  • С 01.05 по 12.05 общая стоимость экскурсии повышается на 15%
Кинерма — чудо финно-угорского мира
Кинерма — чудо финно-угорского мира
Кинерма — чудо финно-угорского мира
Кинерма — чудо финно-угорского мира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Рассказы и беседы о моей малой родине совсем непохожи на привычную экскурсионную классику.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 февраля 2020
Огромное спасибо за экскурсию! Экскурсовод очень все интересно рассказала, очень приятная выдалась поездка. Большое спасибо за все!

Людмила проводит ещё 4 экскурсии

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