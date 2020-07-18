Золотое кольцо Карелии

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем одевать удобную обувь и одежду для активного отдыха на природе.

ВАЖНО! Посещение кафе на территории Кивача только с QR-кодами или медотводом.
Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Сампо
  • Марциальные воды
  • Вулкан Гирвас
  • Водопад Кивач
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Природа Карелии способна заворожить любого. Здесь есть всё: скалы, водопады, вулканы, источники. Чтобы в полной мере оценить гармоничную красоту здешних мест, приглашаем вас в тур «Золотое кольцо Карелии».

Экскурсия начнется с посещения горы Сампо. Здесь проходили съемки одноименного советского фильма-сказки, созданного по мотивам знаменитого эпоса "Калевала". Карельские скалы действительно красивы, а от панорамы, которая открывается с горы, захватит дух.

Следующий пункт – Марциальные воды - самый старый курорт России. Курорт был основан самим Петром I. Царь-батюшка рекомендовал всем пить воду из местных источников – она насыщена железом и очень полезна. Также и вы, сможете последовать совету царя. Интересный момент: на курорте вы увидите небольшую церквушку, постоенную по эскизам Петра.

В продолжении экскурсии мы посетим вулкан Гирвас. Этот вулкан образовался около 1,5 миллиардов лет назад. Вы сможете насладиться уникальной красотой этого природного объекта - горными породами, дюнами, следами застывшей лавы, роскошными сосновыми борами по склонам. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище – водопад Гирвас.

Самый знаменитый водопад Карелии - Кивач - заключительный объект на нашем маршруте. Про водопад Кивач Гаврила Державин говорил: «Алмазна сыплется гора.. ». И, действительно, мощь нисходящего потока воды завораживает.

Вас ждут яркие эмоции и потрясающие фотографии!

Программа

09:00 Отправление из Петрозаводска.

10:00 Гора Сампо.

11:00 Марциальные воды.

12:30 Древний вулкан Гирвас.

13:45 Остановка в кафе. Свободное время для обеда.

14:45 Водопад Кивач.

17:00 Прибытие в Петрозаводск.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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П
18 июля 2020
Очень интересная экскурсия. Отличный экскурсовод. Рассказывает захватывающе, информативно и понятно. На объектах посещения предоставляется достаточно свободного времени. Вкусный и недорогой обед. Удобный экскурсионный микроавтобус. Экскурсия была проведена на высшем уровне.

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