Природа Карелии способна заворожить любого. Здесь есть всё: скалы, водопады, вулканы, источники. Чтобы в полной мере оценить гармоничную красоту здешних мест, приглашаем вас в тур «Золотое кольцо Карелии».

Экскурсия начнется с посещения горы Сампо. Здесь проходили съемки одноименного советского фильма-сказки, созданного по мотивам знаменитого эпоса "Калевала". Карельские скалы действительно красивы, а от панорамы, которая открывается с горы, захватит дух.

Следующий пункт – Марциальные воды - самый старый курорт России. Курорт был основан самим Петром I. Царь-батюшка рекомендовал всем пить воду из местных источников – она насыщена железом и очень полезна. Также и вы, сможете последовать совету царя. Интересный момент: на курорте вы увидите небольшую церквушку, постоенную по эскизам Петра.

В продолжении экскурсии мы посетим вулкан Гирвас. Этот вулкан образовался около 1,5 миллиардов лет назад. Вы сможете насладиться уникальной красотой этого природного объекта - горными породами, дюнами, следами застывшей лавы, роскошными сосновыми борами по склонам. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище – водопад Гирвас.

Самый знаменитый водопад Карелии - Кивач - заключительный объект на нашем маршруте. Про водопад Кивач Гаврила Державин говорил: «Алмазна сыплется гора.. ». И, действительно, мощь нисходящего потока воды завораживает.

Вас ждут яркие эмоции и потрясающие фотографии!