На Рождество – экскурсии в Пятигорске

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Пятигорске, цены от 1 700 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
На машине
Джиппинг
скидка
25%
277 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
50003 750 за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
На машине
скидка
20%
368 отзывов
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Привет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
50004 000 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
5%
256 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
40003 800 за человека
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Пешая
25 отзывов
5 часов
Групповая
до 13 чел.
Групповая экскурсия по вершинам Пятигорска с посещением Бештау
Присоединяйтесь к мини-группе для восхождения на гору Бештау. Насладитесь красотой природы, уникальными достопримечательностями и потрясающими видами на Эльбрус
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
1 950 за человека
Пятигорск: дома и судьбы
Пешая
154 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Пятигорск: путешествие по домам и судьбам знаменитостей
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Пятигорску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У парка Цветник
Расписание: во вторник и четверг в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Джиппинг
На машине
75 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    5 сентября 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
    На второй день после приезда в кмв мы с молодым человеком решили отправиться в этот однодневный тур на гору Эльбрус.
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    Словами не описать всю красоту, что мы увидели. Большущее спасибо нашему гиду Альберту! Поездка была наполнена шутками и интересными фактами. Альберт четко распределил время так, что мы не стояли в большой очереди на канатку, на самой горе мы провели много времени и успели все посмотреть и насладится, а по пути назад заехали увидеть остальные достопримечательности. Мы очень довольны и будем советовать своим друзьям именно этот тур.

    На второй день после приезда в кмв мы с молодым человеком решили отправиться в этот однодневныйНа второй день после приезда в кмв мы с молодым человеком решили отправиться в этот однодневныйНа второй день после приезда в кмв мы с молодым человеком решили отправиться в этот однодневный
  • М
    Михаил
    4 сентября 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Классная поездка, всё очень понравилось. Семён приехал вовремя, на чистом автомобиле, комфортно и безопасно вёл авто, рассказывал много интересного о всех
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    местах которые проезжали, беспокоился комфортно ли нам, нужны ли остановки. На всех точках маршрута провели достаточно времени, нагулялись, намотались и остались очень довольны. Так же безопасно и комфортно доставил к дому! Спасибо большое Семёну, рекомендую однозначно!

    Классная поездка, всё очень понравилосьКлассная поездка, всё очень понравилось
  • И
    Ирина
    4 сентября 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Здравствуйте! Очень душевная экскурсия🙌Понимание, забота и отличное чувство юмора! Спасибо отдельное Демьяну🙌
    Здравствуйте! Очень душевная экскурсия🙌Понимание, забота и отличное чувство юмора! Спасибо отдельное Демьяну🙌Здравствуйте! Очень душевная экскурсия🙌Понимание, забота и отличное чувство юмора! Спасибо отдельное Демьяну🙌Здравствуйте! Очень душевная экскурсия🙌Понимание, забота и отличное чувство юмора! Спасибо отдельное Демьяну🙌Здравствуйте! Очень душевная экскурсия🙌Понимание, забота и отличное чувство юмора! Спасибо отдельное Демьяну🙌Здравствуйте! Очень душевная экскурсия🙌Понимание, забота и отличное чувство юмора! Спасибо отдельное Демьяну🙌
  • А
    Анна
    4 сентября 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Взяли эту экскурсию и не пожалели 🥰 Гид Акоп потрясающий, веселый,очень интересно рассказывает,не только что касается экскурсий но и про
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    интересные места в городах 😍будем брать еще с ним экскурсии 👍🏻👍🏻👍🏻Понравилось все 😁Был туман но никто не расстроился 😇 Дорога отдельный кайф😁 Виды нереальные 🥰😍Будем еще ездить и всем советовать ❤️❤️❤️❤️

    Взяли эту экскурсию и не пожалели 🥰 Гид Акоп потрясающий, веселый,очень интересно рассказывает,не только что касаетсяВзяли эту экскурсию и не пожалели 🥰 Гид Акоп потрясающий, веселый,очень интересно рассказывает,не только что касаетсяВзяли эту экскурсию и не пожалели 🥰 Гид Акоп потрясающий, веселый,очень интересно рассказывает,не только что касаетсяВзяли эту экскурсию и не пожалели 🥰 Гид Акоп потрясающий, веселый,очень интересно рассказывает,не только что касаетсяВзяли эту экскурсию и не пожалели 🥰 Гид Акоп потрясающий, веселый,очень интересно рассказывает,не только что касаетсяВзяли эту экскурсию и не пожалели 🥰 Гид Акоп потрясающий, веселый,очень интересно рассказывает,не только что касаетсяВзяли эту экскурсию и не пожалели 🥰 Гид Акоп потрясающий, веселый,очень интересно рассказывает,не только что касаетсяВзяли эту экскурсию и не пожалели 🥰 Гид Акоп потрясающий, веселый,очень интересно рассказывает,не только что касаетсяВзяли эту экскурсию и не пожалели 🥰 Гид Акоп потрясающий, веселый,очень интересно рассказывает,не только что касается
  • В
    Валерия
    4 сентября 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Все супер! Мы остались очень довольны. Семен замечательный гид и собеседник, рассказывал интересные истории, предлагал пофотографировать нас, заботился о том,
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    чтобы мы не свалились с горы пока фоткаемся 😄,сварил вкусный кофе. Закат не удалось увидеть из за облаков, но мы нисколько не расстроились, потому что атмосфера поездки была очень крутая! Обратили внимание, что сама машина была идеально чистая, это прям плюс для таких визуалов как мы:) Определенно рекомендую это поездку! Большое спасибо за все эмоции и крутые фотографии ☺️

    Все супер! Мы остались очень довольны. Семен замечательный гид и собеседник, рассказывал интересные истории, предлагал пофотографироватьВсе супер! Мы остались очень довольны. Семен замечательный гид и собеседник, рассказывал интересные истории, предлагал пофотографироватьВсе супер! Мы остались очень довольны. Семен замечательный гид и собеседник, рассказывал интересные истории, предлагал пофотографироватьВсе супер! Мы остались очень довольны. Семен замечательный гид и собеседник, рассказывал интересные истории, предлагал пофотографировать
  • В
    Вера
    3 сентября 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
    Экскурсия оставила крутые впечатления! Нас забрали прям от отеля в оговоренное время, доехали сначала до места, где можно было вкусно
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    позавтракать (и недорого). Потом уже поехали на Эльбрус, приехали не поздно, была не такая большая очередь, как иногда бывает по рассказам других. На самом Эльбрусе было просто великолепно, все виды завораживают и точно останутся в памяти, как одно из самых лучших мест, в которых мы были! Наш гид Альберт - просто супер! Постоянно что-то рассказывал: давал какую-то информацию, рассказывал истории, много шутил и оставил только позитивные впечатления от поездки! Группа была 7 человек, машина комфортабельная, группа тоже набралась отличная, со всеми было приятно общаться. Очень хочется уже вновь туда вернуться) Было не холодно, но кофта и куртка пригодились, особенно на спуске, когда уже было сильно ветрено, но без ветра солнце припекало, даже в футболках оставались. Уши на высоте закладывает, поднялись до 3800м, плохо никому не стало (хотя некоторые пугают, что людям становится нехорошо, нам всем было нормально, я даже не заметила каких-то изменений по самочувствию). Однозначно рекомендую и сама вернусь сюда!

    Экскурсия оставила крутые впечатления! Нас забрали прям от отеля в оговоренное время, доехали сначала до местаЭкскурсия оставила крутые впечатления! Нас забрали прям от отеля в оговоренное время, доехали сначала до местаЭкскурсия оставила крутые впечатления! Нас забрали прям от отеля в оговоренное время, доехали сначала до местаЭкскурсия оставила крутые впечатления! Нас забрали прям от отеля в оговоренное время, доехали сначала до местаЭкскурсия оставила крутые впечатления! Нас забрали прям от отеля в оговоренное время, доехали сначала до места
  • А
    Анна
    3 сентября 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
    2 сентября посетила экскурсию на Эльбрус. Нас, небольшую группу, отвёз на очень комфортном авто Владимир. Владимир чудесный рассказчик, поведал нам
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    много интересного о городах-куротах, о народе, проживающем в Приэльбрусье. Кроме самого Эльбруса мы посетили ещё несколько красивейших природных локаций. На которых Владимир нам устраивал фотосессии))) Ну и конечно сам Эльбрус! Ради него я посетила этот край. Я не только гуляла на площадках и любовалась на кавказкие окрестности, но и рискнула подняться выше по тропе и спуститься. Очень хотелось увидеть как Эльбрус откроет свои вершины. В этот день Эльбрус играл с нами в прятки. Но мне удалось поймать его вершины в облаках)))). А потом воспользовалась услугами водителя квадроцикла, который умчал меня по бездорожью ещё выше, туда где тает ледник, бегут чистейшие ручьи. И виды ещё удивительнее. Может быть я ошибусь, но 4000 мои!!!! Фото прилагается)))) Спасибо Владимиру за высокие познания, юмор и эмоции. У меня ещё много планов, где подзарядить эмоциональные батарейки, но на Эльбрус конечно я ещё вернусь…

    2 сентября посетила экскурсию на Эльбрус. Нас, небольшую группу, отвёз на очень комфортном авто Владимир. Владимир2 сентября посетила экскурсию на Эльбрус. Нас, небольшую группу, отвёз на очень комфортном авто Владимир. Владимир2 сентября посетила экскурсию на Эльбрус. Нас, небольшую группу, отвёз на очень комфортном авто Владимир. Владимир
  • Л
    Лариса
    3 сентября 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Совершенно потрясающая экскурсия! Экскурсовод Ирина- человек знающий и любящий свой город, болеющий за него, профессионал своего дела, готовый ответить на любой вопрос. 4 часа пролетели на одном дыхании! Спасибо!
    Совершенно потрясающая экскурсия! Экскурсовод Ирина- человек знающий и любящий свой город, болеющий за него, профессионал своегоСовершенно потрясающая экскурсия! Экскурсовод Ирина- человек знающий и любящий свой город, болеющий за него, профессионал своегоСовершенно потрясающая экскурсия! Экскурсовод Ирина- человек знающий и любящий свой город, болеющий за него, профессионал своегоСовершенно потрясающая экскурсия! Экскурсовод Ирина- человек знающий и любящий свой город, болеющий за него, профессионал своегоСовершенно потрясающая экскурсия! Экскурсовод Ирина- человек знающий и любящий свой город, болеющий за него, профессионал своего
  • И
    Ирина
    2 сентября 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Отлично. Спасибо экскурсоводу!
  • Н
    Наталия
    1 сентября 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Через Екатерину мы ездили на Домбай. Обрадовались что гидом будет Дмитрий. Мы ездили с ним уже на другую экскурсию. Дима
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    как к родным относится к туристам, даже теплую одежду с собой возит в багажнике. Отличный рассказчик с прекрасным чувством юмора, все прошло отлично

    Через Екатерину мы ездили на Домбай. Обрадовались что гидом будет Дмитрий. Мы ездили с ним уже

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На Рождество»

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  1. Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
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  3. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
  4. Восхождение на гору Бештау в мини-группе
  5. Пятигорск: дома и судьбы
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Голубые озёра
  7. Голубые озера
  8. Парк Цветник
  9. Джилы-су
  10. Перевал Актопрак
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в сентябре 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 700 до 4 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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