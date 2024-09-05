скидка
25%
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
50003 750₽ за человека
скидка
20%
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Привет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
5%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
40003 800₽ за человека
5 часов
Групповая
до 13 чел.
Групповая экскурсия по вершинам Пятигорска с посещением Бештау
Присоединяйтесь к мини-группе для восхождения на гору Бештау. Насладитесь красотой природы, уникальными достопримечательностями и потрясающими видами на Эльбрус
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
1 950₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Пятигорск: путешествие по домам и судьбам знаменитостей
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Пятигорску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У парка Цветник
Расписание: во вторник и четверг в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья5 сентября 2024На второй день после приезда в кмв мы с молодым человеком решили отправиться в этот однодневный тур на гору Эльбрус.
- ММихаил4 сентября 2024Классная поездка, всё очень понравилось. Семён приехал вовремя, на чистом автомобиле, комфортно и безопасно вёл авто, рассказывал много интересного о всех
- ИИрина4 сентября 2024Здравствуйте! Очень душевная экскурсия🙌Понимание, забота и отличное чувство юмора! Спасибо отдельное Демьяну🙌
- ААнна4 сентября 2024Взяли эту экскурсию и не пожалели 🥰 Гид Акоп потрясающий, веселый,очень интересно рассказывает,не только что касается экскурсий но и про
- ВВалерия4 сентября 2024Все супер! Мы остались очень довольны. Семен замечательный гид и собеседник, рассказывал интересные истории, предлагал пофотографировать нас, заботился о том,
- ВВера3 сентября 2024Экскурсия оставила крутые впечатления! Нас забрали прям от отеля в оговоренное время, доехали сначала до места, где можно было вкусно
- ААнна3 сентября 20242 сентября посетила экскурсию на Эльбрус. Нас, небольшую группу, отвёз на очень комфортном авто Владимир. Владимир чудесный рассказчик, поведал нам
- ЛЛариса3 сентября 2024Совершенно потрясающая экскурсия! Экскурсовод Ирина- человек знающий и любящий свой город, болеющий за него, профессионал своего дела, готовый ответить на любой вопрос. 4 часа пролетели на одном дыхании! Спасибо!
- ИИрина2 сентября 2024Отлично. Спасибо экскурсоводу!
- ННаталия1 сентября 2024Через Екатерину мы ездили на Домбай. Обрадовались что гидом будет Дмитрий. Мы ездили с ним уже на другую экскурсию. Дима
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На Рождество»
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