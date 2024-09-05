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много интересного о городах-куротах, о народе, проживающем в Приэльбрусье. Кроме самого Эльбруса мы посетили ещё несколько красивейших природных локаций. На которых Владимир нам устраивал фотосессии))) Ну и конечно сам Эльбрус! Ради него я посетила этот край. Я не только гуляла на площадках и любовалась на кавказкие окрестности, но и рискнула подняться выше по тропе и спуститься. Очень хотелось увидеть как Эльбрус откроет свои вершины. В этот день Эльбрус играл с нами в прятки. Но мне удалось поймать его вершины в облаках)))). А потом воспользовалась услугами водителя квадроцикла, который умчал меня по бездорожью ещё выше, туда где тает ледник, бегут чистейшие ручьи. И виды ещё удивительнее. Может быть я ошибусь, но 4000 мои!!!! Фото прилагается)))) Спасибо Владимиру за высокие познания, юмор и эмоции. У меня ещё много планов, где подзарядить эмоциональные батарейки, но на Эльбрус конечно я ещё вернусь…