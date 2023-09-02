Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Мы проедем перевал Гумбаши, посетим Тебердинский нацпарк и прогуляемся по Домбаю, вокруг которого никогда не тает снег. Полюбуемся Эльбрусом и попробуем блюда кавказской кухни. Желающие смогут прокатиться на лошадях.
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Описание
Организационные детали
Заберём вас из Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска, Железноводска или Минеральных Вод. Тур проводится индивидуально в группе от 3 человек.
Программа тура по дням
Ущелья Карачаево-Черкесии, бирюзовое озеро и Эльбрус
Заберём вас из Пятигорска, Ессентуков, Минеральных Вод, Кисловодска или Железноводска в 08:00. Наш путь лежит по живописной дороге Карачаево-Черкесии через перевал Гумбаши и горное ущелье на высоту более 2000 метров над уровнем моря. Остановимся на смотровой площадке с видом на Эльбрус. Попробуем на обед блюда кавказской кухни и полюбуемся пейзажами за чашечкой горного чая.
Во второй половине дня окажемся у бирюзового озера в Мухинском ущелье. На внедорожниках поднимемся на высоту 2960 метров над уровнем моря к ещё одному чистейшему водоёму — Шабойдах-Кёль. Устроим привал на кофе и чай. Вы можете самостоятельно прогуляться рядом с озером, помедитировать, насладиться тишиной и пофотографироваться. К вечеру приедем в Теберду, заселимся в гостиницу и соберёмся вместе на ужин. Пообщаемся и попробуем шашлык по-кавказски.
Снежный Домбай и подъём на вершину Муссы-Ачитары
После завтрака отправимся в Гоначхирское ущелье к озеру Туманлы-Кёль. Доедем до Домбайской поляны в Тебердинском нацпарке, увидим горные реки и ледники. Поднимемся по канатной дороге ближе к вершинам на Муссу-Ачитару, где восхитимся видом на Главный Кавказский хребет.
На обратном пути остановимся у одной из самых живописных рек Карачаево-Черкесии — Уллу-Муруджу. Если будет желание, заедем в туристический комплекс и прокатимся на лошадях (за доплату).
Возвращение в город — ориентировочно после 18:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пятигорск / Ессентуки / Кисловодск / Железноводск / Минеральные Воды (по договорённости), 08:00Завершение: Пятигорск / Ессентуки / Кисловодск / Железноводск / Минеральные Воды (по договорённости), после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.