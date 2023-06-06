Устроим мини-отпуск в горах! Заберём вас вечером из Пятигорска. Утром — проводим до дома или гостиницы. Встретим маленькой командой оранжево-красный закат с видом на Бештау, Машук, Развалку и Железную. Согреемся тёплым чаем с чабрецом и душевными историями у костра. Засмотримся на небо и ночной город, постараемся поймать «падающую звёзду», чтобы загадать желание. Утром — поприветствуем солнце прямо из палатки и с чашечкой кофе насладимся просыпающейся природой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Наше путешествие зависит от погодных условий. На случай, если долгое время будут идти дожди или по прогнозу на утро вашего рассвета планируется дождь, мы обговорим это с вами и постараемся выбрать другой день.

Возможно участие с детьми, готовыми к проживанию в палатке.

Возьмите с собой тёплые вещи для сна, шерстяные носки, удобную спортивную обувь и одежду, бутылку с водой.