Проводить солнце с чашечкой чая, посидеть у костра с видом на ночной город и заснуть под звёздами
Устроим мини-отпуск в горах! Заберём вас вечером из Пятигорска. Утром — проводим до дома или гостиницы. Встретим маленькой командой оранжево-красный закат с видом на Бештау, Машук, Развалку и Железную. Согреемся тёплым чаем с чабрецом и душевными историями у костра. Засмотримся на небо и ночной город, постараемся поймать «падающую звёзду», чтобы загадать желание. Утром — поприветствуем солнце прямо из палатки и с чашечкой кофе насладимся просыпающейся природой.
Ближайшие даты:
6
июн
июн
13
июн
июн
16
июн
июн
18
июн
июн
20
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Наше путешествие зависит от погодных условий. На случай, если долгое время будут идти дожди или по прогнозу на утро вашего рассвета планируется дождь, мы обговорим это с вами и постараемся выбрать другой день.
Возможно участие с детьми, готовыми к проживанию в палатке.
Возьмите с собой тёплые вещи для сна, шерстяные носки, удобную спортивную обувь и одежду, бутылку с водой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы забираем вас из дома. Либо, если вы едете из другого города, то встречаемся в Пятигорске по утверждённому заранее адресу, 17:00-18:00Завершение: Проводим вас до дома / гостиницы в Пятигорске, 7:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 132 туристов
Привет, путешественник, рады приветствовать тебя на Кавказских Минеральных Водах! Мы — команда гидов, рождённых здесь и влюблённых в наши горы, природу и культуру. Будем рады показать тебе красоту нашего региона, рассказать о тонкостях жизни на Кавказе и сделать яркие памятные фотографии! Скорее бронируй экскурсию — и вперёд навстречу приключениям!Задать вопрос
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