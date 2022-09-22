Незабываемое путешествие к Джамагатским нарзанам

Сверкающая грива Эльбруса, византийский храм 10 века и легкий треккинг в Тебердинском заповеднике

Каждый раз, когда вы откладываете путешествие в горы — знайте, где-то там без вас скучает красавец Эльбрус и снежные пики Главного Кавказского хребта. Решайтесь! Мы провезем вас по одному из самых потрясающих маршрутов Карачаево-Черкесии.

Вы подниметесь на перевал Гум-Баши, полюбуетесь вершинами ущелья и через многовековой лес пройдете к заповедным нарзанам, источникам горского долголетия.
Незабываемое путешествие к Джамагатским нарзанам
Незабываемое путешествие к Джамагатским нарзанам
Незабываемое путешествие к Джамагатским нарзанам
Незабываемое путешествие к Джамагатским нарзанам
Незабываемое путешествие к Джамагатским нарзанам
Незабываемое путешествие к Джамагатским нарзанам
Незабываемое путешествие к Джамагатским нарзанам
Незабываемое путешествие к Джамагатским нарзанам
Незабываемое путешествие к Джамагатским нарзанам
Незабываемое путешествие к Джамагатским нарзанам
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Описание

Что вас ожидает

Горные панорамы

Наш путь пройдет по красивейшим горным ландшафтам Карачаево-Черкесии. На перевале Гум-Баши вы увидите сияющую гриву Эльбруса. Увидите Сентинский храм 10 века, построенный на средства Византийской империи. По дороге будем говорить об истории этих мест и останавливаться в самых впечатляющих точках. А после перекусим ассорти из хычинов с мясом, сыром и зеленью.

Тебердинские нарзаны

Приехав в поселок Теберда, мы отыщем старинное карачаевское селение, где вы откроете его невероятную историю. Дальнейший путь к диким нарзанам, природным источникам холодной минеральной воды в ущелье Джамагат, мы проделаем пешком. Вы прогуляетесь по местам, богатым незабываемыми пейзажами — с журчащими ручьями, густыми лесами и бархатными полянами. Вы вдоволь насладитесь целебным воздухом этого горного уголка и напитаетесь энергией кавказского долголетия.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном седане. Дорога из Пятигорска в Теберду займет 2 часа 30 минут.
  • Протяженность пешего маршрута — 10 км. Подходит для всех возрастных групп.
  • Для семей с детьми мы готовы предоставить скидку — 1000 рублей
  • Дополнительные расходы: питание в кафе — примерно 300 руб. /человека
  • С собой можно взять перекус, а также, в зависимости от сезона и прогноза погоды, дождевик и купальные принадлежности для купания в ледяной горной реке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ж/Д вокзале Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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