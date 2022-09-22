Каждый раз, когда вы откладываете путешествие в горы — знайте, где-то там без вас скучает красавец Эльбрус и снежные пики Главного Кавказского хребта. Решайтесь! Мы провезем вас по одному из самых потрясающих маршрутов Карачаево-Черкесии. Вы подниметесь на перевал Гум-Баши, полюбуетесь вершинами ущелья и через многовековой лес пройдете к заповедным нарзанам, источникам горского долголетия.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горные панорамы

Наш путь пройдет по красивейшим горным ландшафтам Карачаево-Черкесии. На перевале Гум-Баши вы увидите сияющую гриву Эльбруса. Увидите Сентинский храм 10 века, построенный на средства Византийской империи. По дороге будем говорить об истории этих мест и останавливаться в самых впечатляющих точках. А после перекусим ассорти из хычинов с мясом, сыром и зеленью.

Тебердинские нарзаны

Приехав в поселок Теберда, мы отыщем старинное карачаевское селение, где вы откроете его невероятную историю. Дальнейший путь к диким нарзанам, природным источникам холодной минеральной воды в ущелье Джамагат, мы проделаем пешком. Вы прогуляетесь по местам, богатым незабываемыми пейзажами — с журчащими ручьями, густыми лесами и бархатными полянами. Вы вдоволь насладитесь целебным воздухом этого горного уголка и напитаетесь энергией кавказского долголетия.

Организационные детали