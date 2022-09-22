Наш путь пройдет по красивейшим горным ландшафтам Карачаево-Черкесии. На перевале Гум-Баши вы увидите сияющую гриву Эльбруса. Увидите Сентинский храм 10 века, построенный на средства Византийской империи. По дороге будем говорить об истории этих мест и останавливаться в самых впечатляющих точках. А после перекусим ассорти из хычинов с мясом, сыром и зеленью.
Приехав в поселок Теберда, мы отыщем старинное карачаевское селение, где вы откроете его невероятную историю. Дальнейший путь к диким нарзанам, природным источникам холодной минеральной воды в ущелье Джамагат, мы проделаем пешком. Вы прогуляетесь по местам, богатым незабываемыми пейзажами — с журчащими ручьями, густыми лесами и бархатными полянами. Вы вдоволь насладитесь целебным воздухом этого горного уголка и напитаетесь энергией кавказского долголетия.