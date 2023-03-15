Рица — очень популярное среди туристов место. И столь живописное, что им хочется наслаждаться без спешки и толп людей. Именно такое путешествие мы вам предлагаем. Отправимся через Юпшарский каньон, водопады, самшитовую рощу и Голубое озеро к жемчужине Абхазии — Рице. Насладимся природой, после чего выберем продолжение: стеклянный мост, древний храм, Гагра или всё сразу.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога к Рице

Очень живописная, но её продолжительность зависит от ситуации на границе и дорогах. В среднем занимает 2,5–3 часа. По пути мы сделаем несколько остановок:

Юпшарский каньон. Его стены так близко расположены, что его называют «Каменный мешок»

Голубое озеро с водой невероятного цвета

Водопад «Мужские слёзы»

Самшитовая роща

Рица

И вот мы у озера, окружённого горами. Оно прекрасно в любой сезон. Вы увидите место, куда устремляются туристы из автобусов, чтобы сфотографироваться и через минут 15 уехать. Вы же, если захотите, погуляете там, где нет людей, насладитесь свободой и покоем. На обратном пути после прогулки заедем пообедать в живописное местечко.

Другие достопримечательности Абхазии

Поехать куда-то ещё или же подольше побыть на Рице — решать вам, ведь тур индивидуальный и мы подстроим программу под ваши предпочтения. Варианты продолжения поездки:

🔹 Стеклянный мост. Вы перейдёте через бурную речку Бзыбь, которая будет видна прямо под ногами.

🔹 Бзыбский храм и Бзыбская крепость. Каменные руины построек 9 века. Возможно, кого-то не впечатлит, но здесь довольно атмосферно.

🔹 Гагра. Уютный курортный город на берегу моря. Пройдём по его набережной, увидим колоннаду и символ города — ресторан Гагрипш. Летом можно искупаться на пляже.

🔹 Дача Сталина. Зелёный деревянный дом, утопающий в зелени с видом на море. Здесь вам проведёт экскурсию музейный гид.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места в Сочи и по окончании отвезём обратно. Если вы живёте в Адлере или в другом месте ближе к границе — стоимость экскурсии будет меньше, детали уточняйте в переписке.

Передвигаться будем на комфортабельном транспорте — минивэне или автомобиле в зависимости от размера группы

С собой необходимо взять документы для пересечения границы

Дополнительные расходы