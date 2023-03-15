Едем на горное озеро Рица из Сочи

Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии

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Рица — очень популярное среди туристов место. И столь живописное, что им хочется наслаждаться без спешки и толп людей. Именно такое путешествие мы вам предлагаем.

Отправимся через Юпшарский каньон, водопады, самшитовую рощу и Голубое озеро к жемчужине Абхазии — Рице.

Насладимся природой, после чего выберем продолжение: стеклянный мост, древний храм, Гагра или всё сразу.
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Едем на горное озеро Рица из Сочи
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Описание

Что вас ожидает

Дорога к Рице

Очень живописная, но её продолжительность зависит от ситуации на границе и дорогах. В среднем занимает 2,5–3 часа. По пути мы сделаем несколько остановок:

  • Юпшарский каньон. Его стены так близко расположены, что его называют «Каменный мешок»
  • Голубое озеро с водой невероятного цвета
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Самшитовая роща

Рица

И вот мы у озера, окружённого горами. Оно прекрасно в любой сезон. Вы увидите место, куда устремляются туристы из автобусов, чтобы сфотографироваться и через минут 15 уехать. Вы же, если захотите, погуляете там, где нет людей, насладитесь свободой и покоем. На обратном пути после прогулки заедем пообедать в живописное местечко.

Другие достопримечательности Абхазии

Поехать куда-то ещё или же подольше побыть на Рице — решать вам, ведь тур индивидуальный и мы подстроим программу под ваши предпочтения. Варианты продолжения поездки:

🔹 Стеклянный мост. Вы перейдёте через бурную речку Бзыбь, которая будет видна прямо под ногами.
🔹 Бзыбский храм и Бзыбская крепость. Каменные руины построек 9 века. Возможно, кого-то не впечатлит, но здесь довольно атмосферно.
🔹 Гагра. Уютный курортный город на берегу моря. Пройдём по его набережной, увидим колоннаду и символ города — ресторан Гагрипш. Летом можно искупаться на пляже.
🔹 Дача Сталина. Зелёный деревянный дом, утопающий в зелени с видом на море. Здесь вам проведёт экскурсию музейный гид.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Сочи и по окончании отвезём обратно. Если вы живёте в Адлере или в другом месте ближе к границе — стоимость экскурсии будет меньше, детали уточняйте в переписке.
  • Передвигаться будем на комфортабельном транспорте — минивэне или автомобиле в зависимости от размера группы
  • С собой необходимо взять документы для пересечения границы

Дополнительные расходы

  • Обед
  • Вход в Рицинский нацпарк: взрослые — 700 руб. /чел., дети — 250 руб. /чел., дети до 8 лет — бесплатно
  • Дача Сталина — 250 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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