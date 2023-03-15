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Описание
Что вас ожидает
Дорога к Рице
Очень живописная, но её продолжительность зависит от ситуации на границе и дорогах. В среднем занимает 2,5–3 часа. По пути мы сделаем несколько остановок:
Юпшарский каньон. Его стены так близко расположены, что его называют «Каменный мешок»
Голубое озеро с водой невероятного цвета
Водопад «Мужские слёзы»
Самшитовая роща
Рица
И вот мы у озера, окружённого горами. Оно прекрасно в любой сезон. Вы увидите место, куда устремляются туристы из автобусов, чтобы сфотографироваться и через минут 15 уехать. Вы же, если захотите, погуляете там, где нет людей, насладитесь свободой и покоем. На обратном пути после прогулки заедем пообедать в живописное местечко.
Другие достопримечательности Абхазии
Поехать куда-то ещё или же подольше побыть на Рице — решать вам, ведь тур индивидуальный и мы подстроим программу под ваши предпочтения. Варианты продолжения поездки:
🔹 Стеклянный мост. Вы перейдёте через бурную речку Бзыбь, которая будет видна прямо под ногами. 🔹 Бзыбский храм и Бзыбская крепость. Каменные руины построек 9 века. Возможно, кого-то не впечатлит, но здесь довольно атмосферно. 🔹 Гагра. Уютный курортный город на берегу моря. Пройдём по его набережной, увидим колоннаду и символ города — ресторан Гагрипш. Летом можно искупаться на пляже. 🔹 Дача Сталина. Зелёный деревянный дом, утопающий в зелени с видом на море. Здесь вам проведёт экскурсию музейный гид.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из удобного вам места в Сочи и по окончании отвезём обратно. Если вы живёте в Адлере или в другом месте ближе к границе — стоимость экскурсии будет меньше, детали уточняйте в переписке.
Передвигаться будем на комфортабельном транспорте — минивэне или автомобиле в зависимости от размера группы
С собой необходимо взять документы для пересечения границы
Дополнительные расходы
Обед
Вход в Рицинский нацпарк: взрослые — 700 руб. /чел., дети — 250 руб. /чел., дети до 8 лет — бесплатно
Дача Сталина — 250 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Сочи
Добрый день! Я и моя команда гидов будем рады показать вам удивительные красоты Абхазии, рассказать историю этого края. Сам я казак, а история казачества тесно связана с этими уникальными местами. Влюблённые в местные традиции, культуру, величественные горы и море, красоту первозданной природы, мы подарим вам возможность испытать самые яркие эмоции на наших экскурсиях.