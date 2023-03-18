Я путешественник со стажем, посетил многие страны и континенты, но Абхазия остаётся для меня страной души. Живописная природа, идеальный климат, богатая история и добрые жители — именно такой я и хочу показать её вам. Это поездка-перезагрузка, которая позволит на один день оставить хлопоты и усталость, а еще подзарядить внутренние «батарейки» целительной силой природы, гостеприимством местных и вкусной едой.
Мы встретимся в Сочи или Адлере и вместе пересечём границу. А дальше начнётся волшебство.
А пока мы будем ехать по Абхазии, вы увидите самую короткую реку и самую глубокую пещеру в мире, а еще, если захочется, заглянете в пещеру со сталагмитами и сталактитами.