Привет, Абхазия: целительное наполнение природой

Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии

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Я хочу показать вам, почему Абхазию называют страной души. Мы отправимся в живописный мандариновый сад к моим друзьям.

Здесь гостеприимная хозяйка Лида угостит своим фирменным кофе, домашней чурчхелой и другими сладостями. По пути снимем усталость в горячих термальных источниках. Насладимся безмятежной тишиной Нового Афона и найдем следы древней крепости. Обещаю, будет здорово!
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
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Описание

Что вас ожидает

Райская Абхазия

Я путешественник со стажем, посетил многие страны и континенты, но Абхазия остаётся для меня страной души. Живописная природа, идеальный климат, богатая история и добрые жители — именно такой я и хочу показать её вам. Это поездка-перезагрузка, которая позволит на один день оставить хлопоты и усталость, а еще подзарядить внутренние «батарейки» целительной силой природы, гостеприимством местных и вкусной едой.
Мы встретимся в Сочи или Адлере и вместе пересечём границу. А дальше начнётся волшебство.

Что ждёт в пути

  • Парк принца Ольденбургского. Первая остановка в Гагре. Мы погуляем по саду, с которого началось возрождение Абхазии 100 лет назад. Я расскажу вам о племяннике императора, который положил начало курорту и покажу его знаменитый замок.
  • Термальные источники. Дальше отправляемся к термам посёлка Приморский. Здесь у вас будет возможность испить полстакана (дневная норма) минеральной воды, искупаться в целебных сероводородных источниках и принять грязевую ванну.
  • Новый Афон. Увидим стены крепости Анакопии (7 век н. э.) — столицы древнего государства, расположенного на территории современной Абхазии. Я расскажу, какие народы раньше населяли эти земли и откуда взялось современное название страны. А затем мы пройдём тропами одного из 12 апостолов — Симона Кананита. Я покажу пещеру, где он скрывался, а еще расскажу о первом чуде Иисуса, сотворенным на свадьбе будущего апостола. Природа здесь тихая и безмятежная.
  • Мандариновый сад Лиды и Степана. Наконец, мы заглянем в гости к моим друзьям. Здесь раскинулся ароматный мандариновый сад, растёт орех пекан и сладкие плоды фейхоа, а под ногами вместо газона зеленеет петрушка. Хозяева сами обжаривают и мелют кофе, другого такого в Абхазии нет, и вы приглашены на чашечку. Лида и Степан дадут собрать столько мандаринов из своего сада, сколько поместится в ваши руки, покажут посеку (если пчелы разрешат, достанут немного меда прямо из улья), угостят домашним вином и чачей.

А пока мы будем ехать по Абхазии, вы увидите самую короткую реку и самую глубокую пещеру в мире, а еще, если захочется, заглянете в пещеру со сталагмитами и сталактитами.

Организационные детали

  • Заберу вас от места жительства в Сочи и Адлере и привезу обратно. Мы поедем на комфортабельном минивэне Largus Cross.
  • Для пересечения границы возьмите паспорт (российский или заграничный) и свидетельство о рождении детей (если путешествуете с детьми). С несовершеннолетним должен быть один из родителей (или нотариально заверенная доверенность на выезд с ребёнком в Абхазию).
  • В стране души рассчитаться привычной карточкой можно далеко не везде. Для удобства возьмите с собой наличные.
    — Средний чек на обед — 500 руб. /чел.
    — Вход на источники — 300 руб. /чел.
    — Вход в Новоафонскую пещеру — 700 руб. /чел. (по желанию)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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