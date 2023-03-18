Я хочу показать вам, почему Абхазию называют страной души. Мы отправимся в живописный мандариновый сад к моим друзьям. Здесь гостеприимная хозяйка Лида угостит своим фирменным кофе, домашней чурчхелой и другими сладостями. По пути снимем усталость в горячих термальных источниках. Насладимся безмятежной тишиной Нового Афона и найдем следы древней крепости. Обещаю, будет здорово!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Райская Абхазия

Я путешественник со стажем, посетил многие страны и континенты, но Абхазия остаётся для меня страной души. Живописная природа, идеальный климат, богатая история и добрые жители — именно такой я и хочу показать её вам. Это поездка-перезагрузка, которая позволит на один день оставить хлопоты и усталость, а еще подзарядить внутренние «батарейки» целительной силой природы, гостеприимством местных и вкусной едой.

Мы встретимся в Сочи или Адлере и вместе пересечём границу. А дальше начнётся волшебство.

Что ждёт в пути

Парк принца Ольденбургского . Первая остановка в Гагре. Мы погуляем по саду, с которого началось возрождение Абхазии 100 лет назад. Я расскажу вам о племяннике императора, который положил начало курорту и покажу его знаменитый замок.

. Первая остановка в Гагре. Мы погуляем по саду, с которого началось возрождение Абхазии 100 лет назад. Я расскажу вам о племяннике императора, который положил начало курорту и покажу его знаменитый замок. Термальные источники . Дальше отправляемся к термам посёлка Приморский. Здесь у вас будет возможность испить полстакана (дневная норма) минеральной воды, искупаться в целебных сероводородных источниках и принять грязевую ванну.

. Дальше отправляемся к термам посёлка Приморский. Здесь у вас будет возможность испить полстакана (дневная норма) минеральной воды, искупаться в целебных сероводородных источниках и принять грязевую ванну. Новый Афон . Увидим стены крепости Анакопии (7 век н. э.) — столицы древнего государства, расположенного на территории современной Абхазии. Я расскажу, какие народы раньше населяли эти земли и откуда взялось современное название страны. А затем мы пройдём тропами одного из 12 апостолов — Симона Кананита. Я покажу пещеру, где он скрывался, а еще расскажу о первом чуде Иисуса, сотворенным на свадьбе будущего апостола. Природа здесь тихая и безмятежная.

. Увидим стены (7 век н. э.) — столицы древнего государства, расположенного на территории современной Абхазии. Я расскажу, какие народы раньше населяли эти земли и откуда взялось современное название страны. А затем мы пройдём тропами одного из 12 апостолов — Симона Кананита. Я покажу пещеру, где он скрывался, а еще расскажу о первом чуде Иисуса, сотворенным на свадьбе будущего апостола. Природа здесь тихая и безмятежная. Мандариновый сад Лиды и Степана. Наконец, мы заглянем в гости к моим друзьям. Здесь раскинулся ароматный мандариновый сад, растёт орех пекан и сладкие плоды фейхоа, а под ногами вместо газона зеленеет петрушка. Хозяева сами обжаривают и мелют кофе, другого такого в Абхазии нет, и вы приглашены на чашечку. Лида и Степан дадут собрать столько мандаринов из своего сада, сколько поместится в ваши руки, покажут посеку (если пчелы разрешат, достанут немного меда прямо из улья), угостят домашним вином и чачей.

А пока мы будем ехать по Абхазии, вы увидите самую короткую реку и самую глубокую пещеру в мире, а еще, если захочется, заглянете в пещеру со сталагмитами и сталактитами.

Организационные детали