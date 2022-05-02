Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное

Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет

Индивидуальная
Приглашаю провести день в окружении дивных пейзажей! Вы погуляете по живописным тропам Кавказского биосферного заповедника, подышите свежим лесным воздухом и полюбуетесь Ачипсинскими водопадами.

Посетите волшебные озера, оцените величественные горные ландшафты и рассмотрите редкие растения.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Фантастическая природа

Вы увидите горные озера Хмелевского и Зеркальное. Насладитесь видами на Главный Кавказский хребет, море и плато Арабика. Погуляете по лесам и альпийским лугам, полюбуетесь Ачипсинскими водопадами и по желанию окунетесь в освежающие воды реки. А также оцените величественные ледники гор Чугуш, Агепста, Фишт и познакомитесь с краснокнижным видом тритонов.

Занимательные истории

По пути я расскажу о временах, когда горы населяли кавказские племена. Покажу редкие растения и поделюсь интересными фактами о лесных обитателях нашего края: оленях, турах, леопардах и кавказском зубре. Кроме того, в живописном месте мы устроим привал с ароматным горным чаем. Будем наслаждаться единением с природой, красивыми видами и тишиной.

Организационные детали

  • До места старта нужно доехать на машине по грунтовой дороге. По запросу я могу организовать трансфер — от 1500 р.
  • Билеты в Кавказский биосферный заповедник не включены в стоимость — 300 р. с человека
  • Протяженность маршрута зависит от вашего опыта и физической подготовки. Минимум — 6 км.
  • Подходит для детей от 12 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Красной Поляне по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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