Сейчас во Владикавказе в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 14 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5