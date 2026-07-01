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Индивидуальная
до 3 чел.
Этот волшебный Цей: индивидуальная экскурсия в Цейское ущелье
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
«плату) Священное ущелье Реком (Цейское) поразит любого своими видами, близостью ледников и таинственностью святилищ»
Расписание: По договоренности
11 020 ₽
11 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Куртатинское ущелье и горячий источник
Начало: Адрес Вашего проживания в г. Владикавказ
«Куртатинское ущелье — тупиковое, с захватывающими панорамами и старинными родовыми башнями — жилыми, оборонительными и боевыми»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Мамисонское ущелье, Зарамагское водохранилище, селение Лисри
Начало: Ул. Коцоева, 75, Владикавказ
«Мамисонское ущелье является одним из наиболее сложных для доступа и отдалённых уголков Северной Осетии, однако оно также известно своей невероятной природной красотой и историческими достопримечательностями»
Расписание: каждый день в 8 утра
Сегодня в 08:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: ежедневно в 9.00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
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