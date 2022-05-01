Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии

Загадать желание на «лавочке счастья», пронестись на горных качелях и влюбиться в горы

Авторский тур
Горы Северной Осетии наполняют энергией и любовью.

И мы подготовили для вас самые милые места в горах, которые заряжают вдохновением: будем фотографироваться и загадывать желания на высокогорных лавочках, качаться на качелях, любуясь фантастическими видами, кататься на джипах по ущельям и наслаждаться осетинскими пирогами.

В мини-группе есть возможность учесть пожелания каждого.
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13 или 14 часов (с учетом актуального расписания авиарейсов)
Завершение: Аэропорт Владикавказа, 19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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