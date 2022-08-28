Я заберу вас из отеля, и мы начнем с небольшой экскурсии по городу. Вы увидите мосты через бухту Золотой Рог и на острове Русский, узнаете об особенностях жизни во Владивостоке. Приедем к месту старта — время осваивать сапбординг: я научу вас стоять на доске, правильно держать весло и маневрировать. Если вы ни разу не стояли на сапе, не переживайте, научиться этому несложно.
Прогноз погоды определит локацию, куда мы отправимся. В пригороде Владивостока есть несколько живописных бухт, подходящих для нашей цели: