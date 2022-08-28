Морская SUPer-прогулка во Владивостоке

Перезагрузиться и насладиться видами, плавая на доске с веслом

Лучший способ борьбы с усталостью и стрессом — выбраться туда, где есть море. Поплывем по нему на красочном сапе. Небольшая обзорная экскурсия по Владивостоку поможет с пользой провести трансфер до места старта.

Затем я помогу вам освоить сапбординг: вместе мы отправимся в одну из красивейших бухт, увидим маяки и скальные гроты. Конечно, отличные фото прилагаются!
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
Морская SUPer-прогулка во Владивостоке
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Описание

Что вас ожидает

Познакомиться с Владивостоком и сапсерфингом

Я заберу вас из отеля, и мы начнем с небольшой экскурсии по городу. Вы увидите мосты через бухту Золотой Рог и на острове Русский, узнаете об особенностях жизни во Владивостоке. Приедем к месту старта — время осваивать сапбординг: я научу вас стоять на доске, правильно держать весло и маневрировать. Если вы ни разу не стояли на сапе, не переживайте, научиться этому несложно.

На сапах — по бухтам и мимо мысов

Прогноз погоды определит локацию, куда мы отправимся. В пригороде Владивостока есть несколько живописных бухт, подходящих для нашей цели:

  • Мыс Тобизина — самый южный и чарующий мыс острова Русский. Проплывая по этому маршруту, вы насладитесь чистейшей водой залива и посмотрите, как гнездятся бакланы и чайки. Ключевое впечатление — 15-метровый грот в скалах!
  • Маяк Басаргина на закрытом полуострове. Мы посетим красно-белый маяк на каменном островке, который соединен подвесным мостом с обрывистым берегом большой земли. По суше к этому маяку не подобраться, так как путь проходит через закрытый военный городок.
  • Маяк Токаревский и остров Елены — ближайшая к Владивостоку локация. Насладиться морскими пейзажами сюда приезжают тысячи туристов, а вы сделаете это без толпы. Ведь помимо маяка мы обойдем еще и небольшой остров, который отделили искусственным каналом от огромного острова Русский.
  • Бухта Труда и остров Папенберга. Эта бухта закрыта от ветров, поэтому популярна среди любителей SUP-прогулок. Маршрут проходит через небольшое кладбище кораблей и необитаемый остров Папенберга, расположенный в соседней бухте Новик.

Организационные детали

  • При неблагоприятной погоде прогулка может быть перенесена в другую бухту или на другой день
  • Все локации для сап-прогулок расположены в 10-30 минутах езды от Владивостока и острова Русский
  • Всё оборудование включено в стоимость. При необходимости я могу взять для вас спасательные жилеты, гидрокостюмы (есть размеры L и XL), неопреновые носки.
  • Напитки, еда и другие личные расходы оплачиваются самостоятельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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