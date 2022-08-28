Лучший способ борьбы с усталостью и стрессом — выбраться туда, где есть море. Поплывем по нему на красочном сапе. Небольшая обзорная экскурсия по Владивостоку поможет с пользой провести трансфер до места старта. Затем я помогу вам освоить сапбординг: вместе мы отправимся в одну из красивейших бухт, увидим маяки и скальные гроты. Конечно, отличные фото прилагаются!

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Описание

Что вас ожидает

Познакомиться с Владивостоком и сапсерфингом

Я заберу вас из отеля, и мы начнем с небольшой экскурсии по городу. Вы увидите мосты через бухту Золотой Рог и на острове Русский, узнаете об особенностях жизни во Владивостоке. Приедем к месту старта — время осваивать сапбординг: я научу вас стоять на доске, правильно держать весло и маневрировать. Если вы ни разу не стояли на сапе, не переживайте, научиться этому несложно.

На сапах — по бухтам и мимо мысов

Прогноз погоды определит локацию, куда мы отправимся. В пригороде Владивостока есть несколько живописных бухт, подходящих для нашей цели:

Мыс Тобизина — самый южный и чарующий мыс острова Русский. Проплывая по этому маршруту, вы насладитесь чистейшей водой залива и посмотрите, как гнездятся бакланы и чайки. Ключевое впечатление — 15-метровый грот в скалах!

— самый южный и чарующий мыс острова Русский. Проплывая по этому маршруту, вы насладитесь чистейшей водой залива и посмотрите, как гнездятся бакланы и чайки. Ключевое впечатление — 15-метровый грот в скалах! Маяк Басаргина на закрытом полуострове . Мы посетим красно-белый маяк на каменном островке, который соединен подвесным мостом с обрывистым берегом большой земли. По суше к этому маяку не подобраться, так как путь проходит через закрытый военный городок.

. Мы посетим красно-белый маяк на каменном островке, который соединен подвесным мостом с обрывистым берегом большой земли. По суше к этому маяку не подобраться, так как путь проходит через закрытый военный городок. Маяк Токаревский и остров Елены — ближайшая к Владивостоку локация. Насладиться морскими пейзажами сюда приезжают тысячи туристов, а вы сделаете это без толпы. Ведь помимо маяка мы обойдем еще и небольшой остров, который отделили искусственным каналом от огромного острова Русский.

— ближайшая к Владивостоку локация. Насладиться морскими пейзажами сюда приезжают тысячи туристов, а вы сделаете это без толпы. Ведь помимо маяка мы обойдем еще и небольшой остров, который отделили искусственным каналом от огромного острова Русский. Бухта Труда и остров Папенберга. Эта бухта закрыта от ветров, поэтому популярна среди любителей SUP-прогулок. Маршрут проходит через небольшое кладбище кораблей и необитаемый остров Папенберга, расположенный в соседней бухте Новик.

Организационные детали