во вторник, четверг и субботу в 09:00

Символы Владивостока. В первой части экскурсии вы пройдете по узкой косе, окруженной морем, к Токаревскому маяку и прокатитесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке. Сделаете вау-фото на фоне Золотого моста и полюбуетесь бухтой Золотой Рог с высоты птичьего полета. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город: Амурский и Уссурийский.
Остров Русский: история и природа. Оборонительные сооружения «Владивостокской крепости», форт Поспелова, комплекс Дальневосточного федерального университета — всё это ждет вас по маршруту. Вы также увидите с лучшего ракурса самый длинный в мире вантовый мост. А мы откроем военные хроники острова и расскажем о его бухтах.
После экскурсии предлагаем вам остаться на острове Русский, чтобы погулять самостоятельно, посетить Приморский океанариум, продегустировать и купить морские деликатесы в одном из заведений бухты Новик. Перемещаться по острову можно на такси или общественном транспорте.