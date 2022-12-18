во вторник, четверг и субботу в 09:00

Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа

Объехать топ-места города, узнать его и сделать лучшие фото на экскурсии в группе до 18 человек

Эта экскурсия — идеальный рецепт вашего знакомства со столицей Дальнего Востока. Вы проедете по достопримечательностям центра и острова Русский. После программы удобно остаться на острове: попробовать свежие морепродукты, сходить в океанариум.

Мы откроем вам исторические факты, расскажем о жизни и развитии региона, а также дадим советы для самостоятельных прогулок.
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Владивосток и остров Русский: самое-самое за 4 часа
Ближайшие даты:
20
дек
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29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Символы Владивостока. В первой части экскурсии вы пройдете по узкой косе, окруженной морем, к Токаревскому маяку и прокатитесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке. Сделаете вау-фото на фоне Золотого моста и полюбуетесь бухтой Золотой Рог с высоты птичьего полета. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город: Амурский и Уссурийский.

Остров Русский: история и природа. Оборонительные сооружения «Владивостокской крепости», форт Поспелова, комплекс Дальневосточного федерального университета — всё это ждет вас по маршруту. Вы также увидите с лучшего ракурса самый длинный в мире вантовый мост. А мы откроем военные хроники острова и расскажем о его бухтах.

После экскурсии предлагаем вам остаться на острове Русский, чтобы погулять самостоятельно, посетить Приморский океанариум, продегустировать и купить морские деликатесы в одном из заведений бухты Новик. Перемещаться по острову можно на такси или общественном транспорте.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне или микроавтобусе в группе до 18 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Начало и окончание экскурсии в центре Владивостока (ул. Светланская). Либо вы можете остаться на острове Русский (мы предлагаем точки высадки: ресторан с морепродуктами «Новик», Океанариум, ДВФУ)

во вторник, четверг и субботу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на центральной площади Владивостока (улица Светланская)
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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