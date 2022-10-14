Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Секреты устричного дела
По пути я познакомлю вас с историей здешней кухни, расскажу, что и как местные жители ели и едят. Также поговорим о формировании культуры Владивостока и его тесной связи с Азией. А прибыв на место, начнем погружение в мир изысканных вкусов. Вы побываете на устричном производстве, увидите процесс добычи деликатесов и отведаете улов прямо на месте. Вам покажут, как обрабатывают моллюсков. А любители дайвинга, по предварительному согласованию, смогут поучаствовать в подледной добыче.
Калейдоскоп устричных шедевров
Наш шеф-повар приготовит для вас блюда на открытой кухне с завораживающим видом на море или прямо на льду. Вам предстоит отведать свежие устрицы в классическом исполнении и с различными топпингами: с зеленым яблоком, томатами черри и бальзамическим уксусом; с соевым соусом, маринованным луком шалот и перепелиным желтком; с фирменным соусом на основе японского майонеза и каперсов. Также будут устрицы, запеченные по-тайски с крабом и рисовым попкорном; устрицы карри с приморским гребешком; устрицы по-русски с зеленью, сливочным маслом и хрустящей картошкой. И все это в сопровождении гастрономических пар напитков.
Программа в теплый сезон (зимой немного меняется тайминг)
10:00 — выезд 11:00-11:20 — прибываем на производство, переодеваемся в теплую одежду (по желанию вам выдадут костюмы) 11:20 — выезжаем на добычу 12:00-14:00 — изучаем процесс добычи на лодке и дегустируем моллюсков (зимой показывают добычу на льду) 14:10 — экскурсия по производству, демонстрация процесса внешней очистки, сортировки и передержки устрицы 14:30 — выезжаем на устричную базу 15:00-17:00 — мастер-класс на полуоткрытой кухне, устричный ужин, знакомство с культурой потребления продукта
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер с Владивостока и обратно (дорога займет 2 часа в обе стороны), услуги гида и шеф-повара
Дополнительно оплачивается еда и напитки — 2000 руб. /человека, а также по предварительной договоренности аренда гидрокостюма и акваланга, услуги дайвера-инструктора, аренда бани, размещение на ночь в апартаментах (опционально)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид во Владивостоке
Я коренной житель Владивостока, гастроэнтузиаст, исследую природу и ищу новые вкусы. Рассказываю интересно о своем крае, развиваю туризм. Моя цель — подарить людям столько положительных эмоций, чтобы они хотели возвращаться в Приморский край снова и снова!