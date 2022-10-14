Чтобы в полной мере насладиться путешествием по Приморскому краю, необходимо его не только увидеть, но и почувствовать. Лучше всего — через богатство местной гастрономии. В путешествии мы отправимся на добычу и передержку дальневосточной устрицы. Вы увидите весь цикл реального производства. Узнаете интересные факты об устрицах, культуре их потребления, гастрономических парах, исторических упоминаниях. А наш шеф-повар поразит вас вкусами свежих деликатесов с различными топпингами и блюдами на углях в азиатском стиле.

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Описание

Что вас ожидает

Секреты устричного дела

По пути я познакомлю вас с историей здешней кухни, расскажу, что и как местные жители ели и едят. Также поговорим о формировании культуры Владивостока и его тесной связи с Азией. А прибыв на место, начнем погружение в мир изысканных вкусов. Вы побываете на устричном производстве, увидите процесс добычи деликатесов и отведаете улов прямо на месте. Вам покажут, как обрабатывают моллюсков. А любители дайвинга, по предварительному согласованию, смогут поучаствовать в подледной добыче.

Калейдоскоп устричных шедевров

Наш шеф-повар приготовит для вас блюда на открытой кухне с завораживающим видом на море или прямо на льду. Вам предстоит отведать свежие устрицы в классическом исполнении и с различными топпингами: с зеленым яблоком, томатами черри и бальзамическим уксусом; с соевым соусом, маринованным луком шалот и перепелиным желтком; с фирменным соусом на основе японского майонеза и каперсов. Также будут устрицы, запеченные по-тайски с крабом и рисовым попкорном; устрицы карри с приморским гребешком; устрицы по-русски с зеленью, сливочным маслом и хрустящей картошкой. И все это в сопровождении гастрономических пар напитков.

Программа в теплый сезон (зимой немного меняется тайминг)

10:00 — выезд

11:00-11:20 — прибываем на производство, переодеваемся в теплую одежду (по желанию вам выдадут костюмы)

11:20 — выезжаем на добычу

12:00-14:00 — изучаем процесс добычи на лодке и дегустируем моллюсков (зимой показывают добычу на льду)

14:10 — экскурсия по производству, демонстрация процесса внешней очистки, сортировки и передержки устрицы

14:30 — выезжаем на устричную базу

15:00-17:00 — мастер-класс на полуоткрытой кухне, устричный ужин, знакомство с культурой потребления продукта

Организационные детали