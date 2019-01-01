Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

Что вас ожидает

Путешествие по эпохам Старого города

На прогулке 👣 вы узнаете историю 📖 Выборгского замка, посетите Ратушную площадь, послушаете о рыцарских турнирах, пирах и средневековых традициях приготовления блюд. Осмотрите Башню Ратуши, Круглую и Прогонную. Откроете секреты выборгского кренделя. А на улицах Северный вал и Торкильской поговорим о русском периоде: взятии города войсками Петра I, Великом княжестве Финляндском в составе Российской империи, советской эпохе и традициях гостеприимства многонационального Выборга.

Гастрономическая «трилогия» Выборга

В кофейне «На Ратушной» вы отведаете аутентичные карельские калитки и медовое молоко, слушая об обычаях, быте и кухне 🥧 карел. Позже в программе — пивной ресторан «У Борхарда», считающийся старейшим заведением Финляндии. Здесь вы познакомитесь со шведской кухней и блюдами, изготовленными по финским национальным рецептам: попробуете рагмунк, или «волосатый пончик» (картофель, селедка, яйцо) и безалкогольный напиток. А в завершение заглянете в «Наше кафе», где вас угостят русскими пирожками и пельменями.

Организационные детали

Дегустации оплачиваются отдельно — 900 руб. /человека, минимальное количество участников — 3 человека.