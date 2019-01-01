Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

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Гастрономический Выборг — многоголосье северной кухни

Понять мультинациональный характер города и отведать шведские, карельские, финские и русские блюда

Мария
Мария – экскурсионное агентство из Выборга
Российский город 🏙️, основанный шведскими крестоносцами на земле карелов, впитал культуры разных народов.

В том числе, и гастрономические.

В уютных заведениях вы попробуете карельские калитки, шведский рагмунк, русские пирожки.

А гуляя по центру, послушаете о рыцарских турнирах, средневековых пирах, выборгском кренделе, Финляндском княжестве и советском периоде.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Гастрономический Выборг — многоголосье северной кухни
Гастрономический Выборг — многоголосье северной кухни

Что вас ожидает

Путешествие по эпохам Старого города
На прогулке 👣 вы узнаете историю 📖 Выборгского замка, посетите Ратушную площадь, послушаете о рыцарских турнирах, пирах и средневековых традициях приготовления блюд. Осмотрите Башню Ратуши, Круглую и Прогонную. Откроете секреты выборгского кренделя. А на улицах Северный вал и Торкильской поговорим о русском периоде: взятии города войсками Петра I, Великом княжестве Финляндском в составе Российской империи, советской эпохе и традициях гостеприимства многонационального Выборга.

Гастрономическая «трилогия» Выборга
В кофейне «На Ратушной» вы отведаете аутентичные карельские калитки и медовое молоко, слушая об обычаях, быте и кухне 🥧 карел. Позже в программе — пивной ресторан «У Борхарда», считающийся старейшим заведением Финляндии. Здесь вы познакомитесь со шведской кухней и блюдами, изготовленными по финским национальным рецептам: попробуете рагмунк, или «волосатый пончик» (картофель, селедка, яйцо) и безалкогольный напиток. А в завершение заглянете в «Наше кафе», где вас угостят русскими пирожками и пельменями.

Организационные детали

Дегустации оплачиваются отдельно — 900 руб. /человека, минимальное количество участников — 3 человека.

Начало и место завершения
🚩 на ж/д вокзале
Гастрономический Выборг — многоголосье северной кухни
Гастрономический Выборг — многоголосье северной кухни
Гастрономический Выборг — многоголосье северной кухни
Гастрономический Выборг — многоголосье северной кухни
Гастрономический Выборг — многоголосье северной кухни
Гастрономический Выборг — многоголосье северной кухни
Гастрономический Выборг — многоголосье северной кухни
Гастрономический Выборг — многоголосье северной кухни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Наше агентство работает три года. Мы организовываем и проводим самые разные экскурсии по городу, а также продаем изделия народно-художественных промыслов. В нашей команде — профессионалы своего дела: историки и краеведы. На прогулках с нами вы погрузитесь в богатую историю Выборга, полюбите его самобытную атмосферу и обязательно захотите вернуться!
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