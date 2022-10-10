Квест-экскурсия «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Попробовать себя в роли сыщика и вместе с гидом-помощником раскрыть преступление на улицах Выборга

Вы — Шерлок Холмс, наш гид — доктор Ватсон: совершено убийство, и вам предстоит добраться до истины в этом деле! Искать улики будем среди главных улиц и памятников города, которые раскроются с неожиданной стороны.

Вы научитесь читать истории домов и замечать детали, которые обычно ускользают от прохожих; услышите о важных вехах в хронике старого Выборга и проникнитесь его атмосферой.
Квест-экскурсия «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Квест-экскурсия «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Квест-экскурсия «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Квест-экскурсия «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Квест-экскурсия «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Квест-экскурсия «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Квест-экскурсия «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Выборг из кино

Выборг и его окрестности не раз становились площадкой для съемок фильмов; здесь же снимали сцены сериала по любимому многими роману Конан Дойля. На экскурсии вы почувствуете очарование Выборга, запечатленного в фильмах, и сравните реальные места с теми кадрами, что снимали на его улицах.

Путешествие по Старому городу

Маршрут проходит по старинным улочкам и охватывает ключевые достопримечательности: монастыри, башни, кафедральный собор… Вы пройдетесь по выборжской Бейкер-стрит, побываете внутри средневекового, некогда жилого дома. Научитесь отличать древнее здание от просто старинного и считывать сюжеты, которые рассказывают решетки балконов. Познакомитесь с символами и ремеслами Выборга. Но главное — люди: будет рассказ о горожанах, сыгравших не последнюю роль в истории города и даже страны.

Компания доктора Ватсона

Экскурсию для вас проведет гид Александр, актёр театра и кино, влюбленный в роль помощника Шерлока Холмса. Именно под него была разработана эта экскурсия — так что вас ждет не просто квест, а небольшое театральное представление.

Погружение в детективный сюжет

Но его главным героем станете вы! По сюжету в городе происходит убийство немецкого посла и исчезают секретные бумаги. Вам предстоит провести расследование, разгадать загадки и собрать улики — чтобы добраться до места, где спрятаны документы, и разобраться, кто и из-за чего всю кашу заварил… А наградой за правильные решения станут авторские сувениры.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит решать интересные задачи (иногда непростые!) и исследовать город. Квест может стать корпоративным мероприятием или подарком на день рождения. Он отлично подойдет небольшим компаниям, а также семьям с детьми старше 10 лет.
Важно, чтобы участники умели бегло читать и обладали хорошим кругозором, знали общеизвестных факты о Шерлоке Холмсе.

Организационные детали

  • Для участия в квесте вам понадобится смартфон с выходом в интернет
  • Во время квеста не предусмотрено посещение острова с замком
  • Чтобы лучше погрузиться в атмосферу, можно посмотреть сериал 2013 года «Шерлок Холмс» с Андреем Паниным и Игорем Петренко в главных ролях (знания из сериала вам не понадобятся)
  • Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рыночная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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