Вы — Шерлок Холмс, наш гид — доктор Ватсон: совершено убийство, и вам предстоит добраться до истины в этом деле! Искать улики будем среди главных улиц и памятников города, которые раскроются с неожиданной стороны. Вы научитесь читать истории домов и замечать детали, которые обычно ускользают от прохожих; услышите о важных вехах в хронике старого Выборга и проникнитесь его атмосферой.

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Описание

Что вас ожидает

Выборг из кино

Выборг и его окрестности не раз становились площадкой для съемок фильмов; здесь же снимали сцены сериала по любимому многими роману Конан Дойля. На экскурсии вы почувствуете очарование Выборга, запечатленного в фильмах, и сравните реальные места с теми кадрами, что снимали на его улицах.

Путешествие по Старому городу

Маршрут проходит по старинным улочкам и охватывает ключевые достопримечательности: монастыри, башни, кафедральный собор… Вы пройдетесь по выборжской Бейкер-стрит, побываете внутри средневекового, некогда жилого дома. Научитесь отличать древнее здание от просто старинного и считывать сюжеты, которые рассказывают решетки балконов. Познакомитесь с символами и ремеслами Выборга. Но главное — люди: будет рассказ о горожанах, сыгравших не последнюю роль в истории города и даже страны.

Компания доктора Ватсона

Экскурсию для вас проведет гид Александр, актёр театра и кино, влюбленный в роль помощника Шерлока Холмса. Именно под него была разработана эта экскурсия — так что вас ждет не просто квест, а небольшое театральное представление.

Погружение в детективный сюжет

Но его главным героем станете вы! По сюжету в городе происходит убийство немецкого посла и исчезают секретные бумаги. Вам предстоит провести расследование, разгадать загадки и собрать улики — чтобы добраться до места, где спрятаны документы, и разобраться, кто и из-за чего всю кашу заварил… А наградой за правильные решения станут авторские сувениры.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит решать интересные задачи (иногда непростые!) и исследовать город. Квест может стать корпоративным мероприятием или подарком на день рождения. Он отлично подойдет небольшим компаниям, а также семьям с детьми старше 10 лет.

Важно, чтобы участники умели бегло читать и обладали хорошим кругозором, знали общеизвестных факты о Шерлоке Холмсе.

Организационные детали