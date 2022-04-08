Кострома находится в 65 км от Ярославля. По дороге гид проведет для Вас путевую экскурсию, расскажет о городах Золотого кольца России.

По прибытии в Кострому, экскурсия начнется с посещения Ипатьевского монастыря – колыбели династии Романовых. Вы прогуляетесь по территории монастыря и войдете в Троицкий собор.

После обеда в одном из ресторанов города, например, в ресторане «Гроза» или в кафе «Лимпопо» (обед не включен в стоимость экскурсии, производится оплата по меню), Вы отправитесь на автомобильно-пешеходную экскурсию по центру Костромы. Вы увидите самые большие в России торговые ряды, храм Воскресения на Дебре, Ленина «с радикулитом», памятник герою земли русской – Ивану Сусанину, восстанавливающийся костромской Кремль, и, конечно же, чудотворную Феодоровскую икону – моленный образ как Рюриковичей, так и Романовых!