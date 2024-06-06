У каждого города есть своё сердце. У очень древних оно спрятано так глубоко, что не каждый отыщет.
Но мы проникнем в главную тайну Ярославля! Для этого соберём пазл, разгадаем хитрые загадки, найдём все яблоки города, выясним, куда ведут следы медведя и с помощью карты отыщем клад. А в процессе исследуем достопримечательности и познакомимся с традициями ярославцев.
Но мы проникнем в главную тайну Ярославля! Для этого соберём пазл, разгадаем хитрые загадки, найдём все яблоки города, выясним, куда ведут следы медведя и с помощью карты отыщем клад. А в процессе исследуем достопримечательности и познакомимся с традициями ярославцев.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00, 17:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Во время нашей экскурсии маленькие путешественники выполнят захватывающие задания и узнают ответы на вопросы:
- Почему в городе так много яблок?
- Как понять, что мы точно в Ярославле?
- Почему Ярославль охраняют не только ярославцы?
- Почему женщин нельзя называть ярославками?
- Где в городе живёт настоящий медведь?
- Как в Ярославле рекламировали шоколад?
- Как по карте найти сердце города?
Увидят ключевые локации:
- Театр Фёдора Волкова
- Власьевскую башню
- Улицу Кирова
- Дом призрения ближнего
- Часовню Александра Невского
- Советскую площадь
- Храм Ильи Пророка
- Демидовский сад
- Вечный огонь
- Успенский собор
- Стрелку Ярославля
В конце приключения каждого участника ждёт небольшой подарок.
Кому подойдёт квест
Больше всего понравится семьям с детьми от 8 лет — особенно тем, кто приезжает в город впервые и хочет посетить ключевые достопримечательности и узнать о них в непринуждённом формате.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в любую погоду
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 17:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 281 туриста
Меня зовут Анастасия, и вот уже несколько лет я знакомлю людей с невероятным Ярославлем. Более 3 лет я работаю в туризме. На моём счету работа в разных городах России иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
6 июня 2024
Отличная экскурсия! Мы с семьей прекрасно провели время, окунувшись в удивительный мир истории и загадок Ярославля.
Мы были приятно удивлены, как Анастасия смогла сделать экскурсию интересной и увлекательной и для ребенка
Мы были приятно удивлены, как Анастасия смогла сделать экскурсию интересной и увлекательной и для ребенка
М
Марина
22 мая 2024
Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест.
Особая благодарность экскурсоводу Анастасии.
Отдохнули с интересом!
С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"
Особая благодарность экскурсоводу Анастасии.
Отдохнули с интересом!
С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"
Рушания
8 мая 2024
Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
А
Алексей
7 мая 2024
Очень понравилась экскурсия.
И
Ирина
3 мая 2024
Нам повезло оказаться с Анастасией на индивидуальной экскурсии по Ярославлю с ребёнком 10 лет. Прекрасное изложение важных фактов о Ярославле простыми, доступными и увлекательными образами. Всё донесено с большой любовью к городу. Живо и энергично. Всем очень понравилось. Спасибо!
О
Ольга
1 мая 2024
Чудесный экскурсовод Анастасия покорила и детей и взрослых. Очень доступным языком с помощью вопросов, загадок рассказала о старом городе. Не заметно прошло время, но очень полезно. Она посоветовала много интересных событий посмотреть в городе детям. Спасибо огромное за чудесный вечер. Отзыв паписали, путешественники из Москвы.
О
Ольга
29 апр 2024
Экскурсия,, Сердце Ярославля" от Анастасии понравилась нам взрослым, а внучка сказала, что эта была самая лучшая экскурсия в её жизни. Было видно, что Анастасия очень любит то, чем занимается и нас заразила своей любовью к Ярославлю, и желанием вернуться сюда не раз.
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