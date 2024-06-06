Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»

Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
У каждого города есть своё сердце. У очень древних оно спрятано так глубоко, что не каждый отыщет.

Но мы проникнем в главную тайну Ярославля! Для этого соберём пазл, разгадаем хитрые загадки, найдём все яблоки города, выясним, куда ведут следы медведя и с помощью карты отыщем клад. А в процессе исследуем достопримечательности и познакомимся с традициями ярославцев.
5
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00, 17:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Во время нашей экскурсии маленькие путешественники выполнят захватывающие задания и узнают ответы на вопросы:

  • Почему в городе так много яблок?
  • Как понять, что мы точно в Ярославле?
  • Почему Ярославль охраняют не только ярославцы?
  • Почему женщин нельзя называть ярославками?
  • Где в городе живёт настоящий медведь?
  • Как в Ярославле рекламировали шоколад?
  • Как по карте найти сердце города?

Увидят ключевые локации:

  • Театр Фёдора Волкова
  • Власьевскую башню
  • Улицу Кирова
  • Дом призрения ближнего
  • Часовню Александра Невского
  • Советскую площадь
  • Храм Ильи Пророка
  • Демидовский сад
  • Вечный огонь
  • Успенский собор
  • Стрелку Ярославля

В конце приключения каждого участника ждёт небольшой подарок.

Кому подойдёт квест

Больше всего понравится семьям с детьми от 8 лет — особенно тем, кто приезжает в город впервые и хочет посетить ключевые достопримечательности и узнать о них в непринуждённом формате.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в любую погоду
  • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 17:00

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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2
1
Н
6 июня 2024
Отличная экскурсия! Мы с семьей прекрасно провели время, окунувшись в удивительный мир истории и загадок Ярославля.

Мы были приятно удивлены, как Анастасия смогла сделать экскурсию интересной и увлекательной и для ребенка
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и для взрослых. Захватывающие задания и загадки помогли ребенку и нам не только узнать интересные факты о городе, но и активно участвовать в процессе. Посещение ключевых локаций позволило нам не только увидеть их своими глазами, но и узнать их историческое значение.

Особенно порадовало, что в конце приключения нас ждал небольшой подарок. Это стало приятным завершением нашей экскурсии и запомнилось как милая деталь.

Спасибо Анастасии за такое интересное и запоминающееся путешествие по Ярославлю! Мы с удовольствием вернемся сюда снова и порекомендуем эту экскурсию всем нашим друзьям и знакомым.

М
22 мая 2024
Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест.
Особая благодарность экскурсоводу Анастасии.
Отдохнули с интересом!
С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"
Рушания
8 мая 2024
Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсиюСпасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
А
7 мая 2024
Очень понравилась экскурсия.
И
3 мая 2024
Нам повезло оказаться с Анастасией на индивидуальной экскурсии по Ярославлю с ребёнком 10 лет. Прекрасное изложение важных фактов о Ярославле простыми, доступными и увлекательными образами. Всё донесено с большой любовью к городу. Живо и энергично. Всем очень понравилось. Спасибо!
О
1 мая 2024
Чудесный экскурсовод Анастасия покорила и детей и взрослых. Очень доступным языком с помощью вопросов, загадок рассказала о старом городе. Не заметно прошло время, но очень полезно. Она посоветовала много интересных событий посмотреть в городе детям. Спасибо огромное за чудесный вечер. Отзыв паписали, путешественники из Москвы.
О
29 апр 2024
Экскурсия,, Сердце Ярославля" от Анастасии понравилась нам взрослым, а внучка сказала, что эта была самая лучшая экскурсия в её жизни. Было видно, что Анастасия очень любит то, чем занимается и нас заразила своей любовью к Ярославлю, и желанием вернуться сюда не раз.

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