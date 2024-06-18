Что вас ожидает

Мы встретимся в уютной усадьбе 19 века в центре города. В комнате, где будет проходить мастер-класс, сохранились оригинальная лепнина на потолке, дубовый паркет и мраморные подоконники. Такая атмосфера идеально погружает в творчество и наполняет вдохновением.

Вы выберете идею для картины из предложенных напечатанных вариантов. Сделаете набросок и слой за слоем создадите собственное произведение под моим бережным руководством.

В процессе я расскажу интересные факты о смешении цветов, восприятии форм и пространства. А также поделюсь, как преодолеть страх пустого холста.

Итогом работы станет полноценная картина акриловыми красками на холсте с подрамником. Мы покроем её лаком — вы сможете забрать её сразу после мастер-класса.

Организационные детали