Приглашаю на мастер-класс по созданию картины акриловыми красками. Не переживайте, если последний раз вы держали кисточку в школе — получается абсолютно у всех. В процессе работы мы поговорим о цвете и о том, как с помощью пятен выразить сюжет.
О том, как расслабиться в процессе творчества, избавиться от фоновых мыслей и получить удовольствие.
О том, как расслабиться в процессе творчества, избавиться от фоновых мыслей и получить удовольствие.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Мы встретимся в уютной усадьбе 19 века в центре города. В комнате, где будет проходить мастер-класс, сохранились оригинальная лепнина на потолке, дубовый паркет и мраморные подоконники. Такая атмосфера идеально погружает в творчество и наполняет вдохновением.
Вы выберете идею для картины из предложенных напечатанных вариантов. Сделаете набросок и слой за слоем создадите собственное произведение под моим бережным руководством.
В процессе я расскажу интересные факты о смешении цветов, восприятии форм и пространства. А также поделюсь, как преодолеть страх пустого холста.
Итогом работы станет полноценная картина акриловыми красками на холсте с подрамником. Мы покроем её лаком — вы сможете забрать её сразу после мастер-класса.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 11 лет.
- В стоимость входят все расходные материалы и напитки (чай/кофе/вода).
- Вы можете взять с собой закуски и дополнительные напитки. В студии есть пара сервировочных тарелок, бокалы и чашки.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Ярославле
Меня зовут Галина, я художница из Ярославля. Более семи лет провожу авторские мастер-классы по живописи, помогая гостям творить картины без навыков, учиться искать внутренний баланс и спокойствие. На мастер-классе наша цель — не скопировать идею, а создать авторскую картину, запечатлев в красках свои эмоции.Задать вопрос
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